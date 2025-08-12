Perú

Gisela Valcárcel se habría reunido con su familia para hablar de la muerte y su última voluntad: "No quiero cámaras en mi entierro"

La conductora contó que ya dejó claro cómo quiere que sea su despedida y el legado que quiere dejar

Carol Ruiz

Gisela Valcárcel habría abordado con
su familia cómo quiere que sea su funeral.

La confesión de Gisela Valcárcel sobre su última voluntad sorprendió a muchos y dejó en claro que, incluso en su partida, la figura más icónica de la televisión peruana quiere marcar su propio estilo. En una reunión familiar, la popular ‘Señito’ expresó que desea un entierro privado, lejos de las cámaras, sin especiales televisivos ni transmisiones en vivo desde el cementerio.

“Nada de homenajes apoteósicos. Quiero que sea íntimo”, afirmó, con ese tono directo que la ha acompañado a lo largo de su carrera.

Para la conductora, que ha estado al frente de los programas más vistos del país por décadas, su despedida no debe convertirse en un espectáculo. Con una risa ligera, pero un mensaje cargado de sinceridad, comentó al diario Expreso:

“Siempre hablan cosas buenas de los muertos… aunque siempre hay su porcentaje que habla mal también”. Con esa frase, dejó entrever que no le interesa alimentar titulares ni generar discursos preparados para las cámaras una vez que ya no esté.

La reflexión de Gisela parte de una convicción firme: la vida es el momento para hacer el bien y construir el legado que realmente importa.

“Mientras estemos con vida, hagamos el bien. Venimos al mundo por ese propósito”, señaló, subrayando que los homenajes deben darse en vida y no en actos públicos cuando ya no se puede escucharlos. Para ella, el verdadero tributo está en el recuerdo genuino que dejan los actos y no en las ceremonias grandilocuentes.

¿Se aleja más de la TV?

A pesar de ser una mujer acostumbrada a las luces y los aplausos, Gisela mostró un lado profundamente humano al explicar que no desea una despedida apoteósica ni un velorio que se convierta en tendencia. Pidió a sus seres queridos que no caigan en la tentación de encender la televisión o buscar en redes lo que se diga de su muerte. Lo que quiere es que su partida se viva de manera íntima, con afecto sincero y sin el ruido mediático que tantas veces la acompañó en vida.

Esta visión sobre su muerte llega en un momento en que Gisela también atraviesa otro tipo de adiós: el de la televisión. Aunque su decisión de alejarse de la pantalla ha sido clara, la propia conductora confesó que no ha sido fácil desligarse de ese mundo.

“Sí, claro que extraño la televisión. He vivido más años en ella que fuera. Pero hay un motivo para mi alejamiento que pronto contaré”, declaró al medio citado, despertando la curiosidad de sus seguidores y dejando abierta la posibilidad de que, en algún momento, regrese.

Gisela Valcárcel anuncia emprendimiento

Gisela Valcárcel se retiró oficialmente de las pantallas a fines de 2022, cuando concluyó su participación en la última temporada de ‘El Gran Show’. Durante el 2023, aunque no apareció frente a cámaras, continuó trabajando detrás de ellas mediante su empresa GV Producciones, que estuvo a cargo de espacios como ‘América Hoy’.

Sin embargo, al terminar ese año, también finalizó su contrato con América Televisión, con lo que se cerró un importante capítulo de su carrera como rostro principal del canal.

“Yo he trabajado hasta diciembre y estuve en la postproducción de ‘Cuál es el verdadero’. Trabajé duro. Durante el año pasado, además, estuve construyendo una casa, un edificio. Para mí, fue un aprendizaje de aquellos, entrar desde el primer instante. El año pasado, estuve full. No tenía tiempo para nada, este año está bueno detenerme en cuanto estar frente a cámaras”, declaró durante una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de Instagram, a inicios de 2024.

De esa forma, dejó en claro que por el momento no contempla regresar a la conducción televisiva, aunque no cierra completamente las puertas. “Estoy en un proyecto que me tendría como productora y dirigiendo que no es para TV. Espero en dos meses contarles”, añadió.

Gisela Valcárcel anuncia nuevo emprendimiento
fuera de la televisión y genera expectativa entre sus seguidores.

