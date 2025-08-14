Magaly Medina le recuerda a Gisela Valcárcel su visita a la ‘salita del SIN’: “Ese capítulo negro no lo puedes ocultar”

“Patrañas no, patrañas las tuyas”: Magaly Medina contra Gisela Valcárcel por negar su pasado con Montesinos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En una nueva edición de Magaly TV, La Firme, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al referirse a Gisela Valcárcel, quien reapareció recientemente en redes sociales para negar cualquier vínculo con el fujimorismo y con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

La popular “urraca” no dejó pasar la oportunidad de comentar el mensaje de la conductora, recordando episodios de su pasado que, según dijo, “no son patrañas” y que siguen estando registrados en video.

“Hace mucho tiempo que no nos referimos a la madre de Ethel, ¿no? Es que está alejada de la tele. Bueno, Gisela, que sigue ahora utilizando las redes sociales para dar sus discursos cantinflescos, utilizó sus redes para decir esta afirmación que por supuesto muchos tuvieron que recordarle un poquito su pasado”, comenzó diciendo Medina, haciendo alusión al pronunciamiento en el que la ‘Señito’ negó rotundamente cualquier afinidad política.

En el video publicado por Gisela, ella asegura: “No soy fujimorista, no he sido, no lo seré, eso es una patraña igual que lo de Montesinos… pero yo no soy fujimorista”. Sin embargo, Magaly recordó que en redes sociales rápidamente empezaron a circular imágenes antiguas de la conductora, en las que se le ve participando en una reunión política con la camiseta del partido de Keiko Fujimori.

Magaly explicó que, si bien el hecho no prueba una afiliación formal, sí deja claro que en algún momento Gisela mostró respaldo público a la lideresa de Fuerza Popular.

“No sé si la habrán contratado, si ella fue de manera espontánea, pero eso tampoco quiere decir que ella sea fujimorista… lo que sí indica es que apoyó voluntariamente, suponemos, la campaña de Keiko Fujimori”, señaló la periodista, recalcando que las figuras públicas deben mantener cierta distancia con la política para evitar estos cuestionamientos.

Pero Medina fue más allá. Consideró que la negación de Gisela sobre su visita a la llamada “salita del SIN” era insostenible. “Esa sí no es una patraña, esa es una realidad que está ahí, que ella toda la vida ha tratado de ocultar, de minimizar, de no hablar de eso, de no darle importancia”, afirmó con firmeza.

La presentadora recordó que existe un video en el que Gisela aparece junto a Vladimiro Montesinos, solicitándole su intervención para retirar de circulación los libros escritos por su expareja, Carlos Vidal. “Ella sí se sentó ahí cuando fue a pedirle a Montesinos que sacara de circulación todos los libros que había escrito su expareja Carlos Vidal”, insistió.

En esas imágenes, según Magaly, se escucha cómo Montesinos expresa su “solidaridad” con la conductora, asegurando estar “mortificado” por lo que llamó “una infamia”. Gisela, visiblemente agradecida, le responde con un “gracias” y comenta que en pocas horas ya había recibido la notificación de que un juez actuó con una celeridad inusual para frenar la publicación. Medina destacó que esto era una muestra del poder que Montesinos ejercía sobre el sistema judicial en esa época.

Para Magaly, este episodio representa un punto oscuro en la trayectoria de la figura televisiva. “Esa es una realidad que está en video… patrañas no, patrañas las tuyas”, expresó con ironía, subrayando que, aunque la conductora intente borrar o minimizar ese momento, forma parte de la memoria colectiva.

La periodista concluyó su comentario recordando que estas imágenes son irrefutables. “Ese capítulo negro de tu historia personal siempre se te va a recordar, porque además no tiene nada de mentira, está grabado en video”, enfatizó, marcando distancia al añadir que ella jamás estuvo en esa oficina ni tuvo vínculos con Montesinos o su entorno.

