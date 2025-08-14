Perú

Puerto Corío contra las cuerdas: las únicas dos salidas que tiene para su construcción, según la Autoridad Portuaria Nacional

La mentada inversión de más de US$7.000 millones del Gobierno Regional de Arequipa acaba de sufrir un nuevo revés que podría dejarla, cómo no, fuera del tablero

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
El desarrollo del Terminal Portuario
El desarrollo del Terminal Portuario de Corío estará sujeto a un análisis de beneficio público, remitió la APN. El papel del Gobierno Regional de Arequipa será clave, pero pueda que las aspiraciones sean muy altas.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, confirmó la suspensión temporal del permiso de viabilidad técnica para el proyecto del Terminal Portuario de Corío en Arequipa.

Esta medida responde a una solicitud formal del Gobierno Regional de Arequipa y al acuerdo alcanzado en el VIII Consejo de Estado Regional, según informó la entidad mediante un comunicado oficial.

APN suspende viabilidad técnica temporal para el puerto de Corío en Arequipa

La decisión tomada por la APN implica la suspensión de los efectos de la Resolución de Acuerdo de Directorio N.° 0068-2025-APN-DIR, que había otorgado una viabilidad técnica temporal de tres años al Terminal Portuario de Corío, ubicado en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, región Arequipa.

El permiso ahora queda en revisión hasta que se realice un análisis técnico económico, tal como establece la última resolución de la entidad. Este proceso analizará cuál es la modalidad más beneficiosa para desarrollar el puerto: si a través de una Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa estatal o una Habilitación Portuaria Administrativa.

MTC. Evaluarán alternativas para el
MTC. Evaluarán alternativas para el desarrollo del Terminal Portuario de Corío en coordinación con Arequipa.

La Autoridad Portuaria Nacional explicó que la viabilidad técnica temporal no constituye una autorización definitiva ni habilita la ejecución de obras, sino que únicamente concede el derecho a realizar estudios en la zona estipulada.

Los estudios técnicos posteriores a la Viabilidad Técnica Temporal serán evaluados por la APN en una siguiente etapa administrativa”, aparece en el comunicado, el cual añade que solo en esa etapa sería posible entregar la habilitación portuaria para iniciar las obras.

Terminal Portuario de Corío: análisis técnico y económico definirá su futuro

En el comunicado, la APN enfatizó que “los procedimientos garantizan la idoneidad técnica de cualquier proyecto portuario” y rechazó “afirmaciones sobre irregularidades en el proceso para la aprobación de la solicitud de Viabilidad Técnica Temporal del proyecto portuario del Terminal Portuario Corío”.

El organismo remarcó su función en el fomento de la inversión privada en infraestructura portuaria, pero remite la continuidad del expediente del puerto de Corío a la evaluación del interés público.

Para el Gobernador Regional de
Para el Gobernador Regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, la inversión en Corío debería superar la astronómica cifra de 7.000 millones de dólares, el doble del Puerto de Chancay cuando esté terminado. Una quimera.

El cambio en el procedimiento responde a la posición del Gobierno Regional de Arequipa que propuso, en el reciente consejo regional, que el desarrollo portuario de Corío ocurra bajo la figura de una APP, que estaría a cargo de ProInversión, unidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por ese motivo, la APN abrió un intervalo de análisis técnico, económico y legal contando con la participación de entidades públicas y privadas, a fin de determinar el camino más favorable para la región y el sur del Perú.

Corío dependerá de un estudio costo-beneficio del GORE Arequipa

Según la APN, el siguiente paso será iniciar el análisis técnico económico respectivo a fin de encontrar la mejor opción, así como también, efectuar las coordinaciones pertinentes con todas las entidades públicas y privadas, con el objetivo de que la Región Arequipa y el sur del Perú “cuenten con infraestructura que contribuya a su competitividad y al desarrollo del país”, según el comunicado.

La suspensión del permiso representa un giro relevante en la agenda de inversiones portuarias de la región, donde la infraestructura logística es considerada clave por sectores empresariales y por el propio Estado. Conforme avance el análisis especializado, se definirá si el Terminal Portuario de Corío se implementará bajo figura mixta público-privada o según el esquema tradicional de habilitación administrativa.

Temas Relacionados

CoríoPuerto de CorioAPNAutoridad Portuaria NacionalArequipaGobierno Regional de ArequipaRohel SánchezMTCperu-economia

Últimas Noticias

La nueva fecha confirmada del paro de transportistas: esta vez el 90 % del gremio acatará en Lima y Callao

Miles de cúster y buses pondrán pausa a sus actividades por un plazo de 24 horas como muestra de protesta al incremento de la inseguridad que golpea al sector

La nueva fecha confirmada del

Arequipa de mochilero: cómo recorrerla en 48 o 72 horas sin perder lo mejor de la ‘Ciudad Blanca’

Hostales céntricos, gastronomía de mercado y actividades gratuitas posicionan a la ciudad como un destino atractivo, seguro y de alto valor cultural para mochileros

Arequipa de mochilero: cómo recorrerla

Congreso declara persona non grata a Daniel Quintero por izar la bandera de Colombia en Santa Rosa

Los parlamentarios también acordaron citar al ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer y al de Defensa, Walter Astudillo para la sesión del próximo 21 de agosto

Congreso declara persona non grata

Precio del dólar sorprende con gran alza: Así cerró el tipo de cambio hoy 14 de agosto en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar sorprende con

Roban sin ‘hackeo’ a cuentas del Banco de la Nación de tres municipalidades: Así los engañaron

Ahora lo ‘hackers’ no necesitan vulnerar sistemas, solo engañan a los funcionarios del Estado mandando mensajes de texto, según las versiones de las municipalidades

Roban sin ‘hackeo’ a cuentas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Seis ejercicios de fuerza que

Seis ejercicios de fuerza que toda mujer debería hacer a partir de los 40 años

Los gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de Kicillof

Mató a su cómplice tras cometer un asalto y arrojó el cuerpo a un basural: cayó luego de tres años prófugo

Astrónomos captaron “El ojo de Saurón” cósmico, que dispara partículas atómicas a la Tierra

El BCRA convocó a los bancos a una reunión para discutir las recientes normas que buscan calmar al mercado

INFOBAE AMÉRICA
Estado de excepción en Honduras:

Estado de excepción en Honduras: denuncias de tortura, abusos y un futuro electoral bajo vigilancia

Cuatro atletas cubanos abandonaron su delegación durante los Juegos Panamericanos Juveniles en Paraguay

Pedro Almodóvar concluyó el rodaje de “Amarga Navidad” con abrazos y flores para el elenco

Al menos un muerto y tres heridos tras un ataque ucraniano con drones en la región rusa de Bélgorod

El pan que pierde tamaño: el alimento básico que revela la fuerte crisis económica de Bolivia

TELESHOW
Llega Cítrico, la nueva apuesta

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se estrenó En El Barro y se conoció quién es quién en la serie

El recuerdo de Cris Morena por los 30 años de Chiquititas: “Nunca dejemos ir a nuestro niño interior”

Panam homenajeó a Carlitos Balá en el centenario de su nacimiento: “Fue y será siempre un maestro de la alegría”