Corío vuelve a foja cero: APN suspende viabilidad técnica del puerto tras solicitud del Gobierno Regional de Arequipa

Puerto Corio. La ausencia de un estudio fiable, sumada a la diferencia entre la proyección y la experiencia del Callao, crea un vacío de confianza en el planteamiento económico del consorcio.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) dispuso la suspensión temporal de los efectos de la resolución que otorgaba la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria (VTTP) al proyecto “Puerto multimodal Corio” en Arequipa.

El acuerdo, adoptado en la sesión N° 713 del Directorio realizada el 11 de agosto de 2025, establece que la medida se mantendrá hasta que se realice un análisis costo/beneficio que evalúe el impacto de desarrollar el Terminal Portuario de Corío como una Asociación Público-Privada de iniciativa estatal, en comparación con la modalidad de habilitación portuaria administrativa.

De acuerdo con la resolución publicada por la APN, el pedido se produjo tras una solicitud urgente del Gobernador Regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y la advertencia de un posible “vicio de nulidad trascendente”.

Corío: suspensión temporal de la viabilidad técnica portuaria en la APN

El proyecto, impulsado por el Consorcio Hub Corio Megapuerto del Sur —integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción S.A.C. y Beton Terra Ingenieros S.A.C.— comprende la construcción de un terminal portuario en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, región Arequipa. La organización solicitó la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria a la APN el 26 de febrero de 2024.

Durante 2024 y 2025, el expediente sufrió una serie de observaciones por parte de la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos (DIPLA) y la Dirección Técnica (DITEC) de la APN, que cuestionaron la idoneidad técnica del plan maestro y la proyección de demanda presentada. La DIPLA concluyó que el Plan Maestro no cumplía con el requisito de idoneidad técnica por falta de una proyección coherente de tráfico de demanda y recomendó rechazar la solicitud.

El Consorcio presentó recursos de reconsideración y apelación, que primero fueron declarados improcedentes por la APN, pero luego resultaron fundados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según recogen resoluciones viceministeriales del 19 de diciembre de 2024 y del 27 de marzo de 2025. Ambos actos ordenaron retrotraer el trámite a la etapa de evaluación técnica, permitiendo la presentación de información adicional.

Vista aérea del área propuesta para el Puerto Multimodal Corio en Islay, Arequipa. Créditos: ProInversión

Puerto de Corío: Gobierno Regional de Arequipa exige revisión del acuerdo

En la última revisión, la DIPLA determinó que el consorcio había subsanado 25 observaciones previas. El 4 de agosto de 2025, la dependencia concluyó que el Plan Maestro actualizado estaba alineado con la Política Portuaria Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo Portuario 2024-2030, recomendando otorgar la VTTP. La DITEC y la Unidad de Asesoría Jurídica también brindaron informe positivo, lo que llevó al Directorio de la APN a aprobar la viabilidad seis días después.

El mismo 7 de agosto, Rohel Sánchez, en nombre del Gobierno Regional de Arequipa, solicitó formalmente que se revise el acuerdo, argumentando la existencia de un compromiso asumido por el VIII Consejo de Estado Regional (CER) para realizar un “Estudio de Demanda de Transporte Marítimo de Carga en el Sur del Perú”, cuya culminación está programada para noviembre de 2025. El estudio serviría de sustento para diseñar la planificación estratégica portuaria y la formulación del plan maestro del puerto de Corío.

Punta Bombón. La cifra emblemática de 7.000 millones de dólares no encuentra comparación con ningún precedente nacional, lo que alimenta dudas sobre su legitimidad y ejecución práctica.

Es hora de parar con la mentira de Corío: una promesa política más

Aunque el Gobierno Regional de Arequipa cuestione al presidente de la APN, Juan Ramón Arrisueño, por presuntamente incurrir en un “tráfico de licencias” para otorgar un permiso temporal al consorcio y contravenir un acuerdo previo de los gobernadores del sur con el premier Eduardo Arana, lo cierto es que sigue sin existir un estudio de demanda sólido e independiente que respalde la viabilidad real del terminal bajo el esquema exigido.

Fuentes consultadas por Infobae Perú explicaron que una de las mayores distorsiones advertidas por expertos ha sido la proyección de 100 millones de toneladas anuales de movimiento de carga, muy por encima de lo alcanzado por Callao entre varios operadores y luego de años de experiencia y consolidación. Esta cifra es considerada inviable por la propia dinámica histórica del sector y la demanda real que existe en el sur del país. Suena bonito, pero es irreal.

Para dimensionar el problema, en 25 años las ocho principales concesiones portuarias del país apenas han acumulado 2.200 millones de dólares. Frente a eso, la promesa de 7.000 millones de dólares solo para Corío constituye una sobrestimación que bordea lo irresponsable, según analistas portuarios que advierten sobre el riesgo de inflar megaproyectos sin sustento en estudios serios de demanda o viabilidad comercial.