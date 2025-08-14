Presunto asesino de policía en Los Olivos fue detenido en 2024 con armas y droga, pero fiscal lo liberó 14 días después

Según informó defensoría de la PNP, el ciudadano venezolano que habría acabado con la vida de un joven policía en Los Olivos , fue capturado con armas de fuego, droga y estaría involucrado en una serie de delitos, pero aún así fiscalía se dio libertad 14 días después. (Crédito: RPP)

El general PNP Máximo Ramírez, director de la Defensoría del Policía, denunció que el ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, acusado del asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán en Los Olivos, fue liberado por decisión del Ministerio Público pese a que en 2024 fue detenido con evidencias que lo vinculaban a diversos delitos.

En entrevista con RPP, Ramírez cuestionó que, en aquella ocasión, la actuación fiscal que permitió al presunto asesino recuperar su libertad pocos días después de ser arrestado. Según el alto mando policial, Chanchamire fue capturado en agosto de 2024 en posesión de armas de fuego, drogas y con evidencias que lo relacionaban a actividades ilícitas como extorsión y explotación sexual.

“Sin embargo, el día 16 de agosto del año 2024, el doctor Sebastián Gregorio Gamonal Silva señaló que, como esta persona tenía arraigo domiciliario, porque vivía en la cuadra 25 de la avenida Arequipa, era fácilmente ubicable y, por lo tanto, podía salir en libertad. Y le da libertad inmediatamente”, explicó el general PNP.

Asesino de policía había sido capturado con armas y drogas en 2024, pero fue liberado a los pocos días. (Fotocomposición Infobae Perú/Difusión/PNP)

Antecedentes por graves delitos

Ramírez relató que en aquella intervención, el detenido fue encontrado con armas, drogas, mensajes y llamadas que evidenciaban su participación en el cobro de cupos a trabajadoras sexuales, así como su implicancia en actividades de extorsión. “Es una serie de hechos que en su momento mereció la detención, y estuvo detenido como 14 días”, señaló el general PNP para el citado medio.

Pese a la gravedad de los hallazgos, la medida de libertad inmediata permitió que Chanchamire quedara en la calle. Para la Policía, esta decisión facilitó que posteriormente el ciudadano venezolano continuara involucrado en actividades delictivas que derivaron en el asesinato de un agente del orden.

Agentes de la PNP lograron capturar al presunto asesino de un joven policía durante persecusión en Los Olivos. (Crédito: X/ @RogerAderly)

Suboficial asesinado en Los Olivos

El Ministerio del Interior identificó al ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire como el principal sospechoso del asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, ocurrido durante una persecución policial en la Panamericana Norte, en Los Olivos. De acuerdo con la información oficial, el agente de la Comisaría PNP Laura Caller murió tras recibir cuatro disparos mientras intentaba detener a dos sujetos armados que huían en motocicleta.

El hecho se produjo luego de que los presuntos delincuentes intentaran asaltar un negocio en el óvalo Huandoy. La persecución fue iniciada por efectivos de la Comisaría de Sol de Oro, quienes, ante la violencia de los atacantes, solicitaron refuerzos. Díaz Chapoñán y un colega se sumaron a la operación. El enfrentamiento se intensificó cerca del jirón Marcará, donde los delincuentes dispararon contra los agentes, hiriendo de gravedad al suboficial.

El S2 PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán falleció durante un enfrentamiento armado en Los Olivos mientras otro policía resultó gravemente herido (@RogerAderly/X)

Díaz Chapoñán fue trasladado de emergencia al hospital de Los Olivos, pero no sobrevivió debido a la gravedad de las heridas. Según la Policía, una cámara de seguridad de un local cercano registró parte de la escena, captando una de las motocicletas usadas por los atacantes, material que ahora es clave para avanzar en las investigaciones.

Operativo de captura

Los agentes del orden lograron detener a Jesús Chanchamire, quien sería el delincuente que acabó con la vida del suboficial. Sin embargo, su cómplice logró escapar de las autoridades.

El Mininter desplegó un operativo para ubicar y capturar al cómplice del sospechoso. “Se dispuso una alerta máxima inmediata para dar con el paradero del segundo sujeto que participó en el crimen. Se estableció el Plan Cerco y viene accionando personal de inteligencia”, informó el Mininter, quien recalcó que este homicidio “no quedará impune”, se lee en el comunicado.

En un video, el detenido extranjero se escucha discutir con un policía sobre la autoría del disparo y la ubicación del arma utilizada (@RogerAderly/X)

Este lamentable hecho se suma a otros casos recientes de violencia contra la Policía Nacional. A inicios de agosto, el suboficial PNP José Gabriel Munive Gurmendi fue asesinado en La Victoria cuando intentó frustrar el robo de un camión de abarrotes. La seguidilla de crímenes ha generado preocupación por la seguridad de los agentes y por las decisiones judiciales que, según la PNP, facilitan la reincidencia de delincuentes peligrosos.