Cienciano vs Bolívar: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Cienciano no pudo conseguir un resultado positivo y terminó perdiendo contra Bolívar de Bolivia, en un duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El estadio Hernando Siles de La Paz fue testigo de la derrota por 2-0 del ‘papá’, que no pudo reeditar las actuaciones que tuvo en los anteriores partidos internacionales, pero buscará la revancha en la vuelta. En ese sentido, conoce el día, la hora y el canal TV del partido en Cusco, además de otros detalles.

El conjunto peruano no venía pasando un buen momento en la Liga 1, ya que de sus últimos cinco cotejos, solo ganó uno, perdió dos y empató otros dos. El rendimiento decayó a lo que sucedió hace unos meses y, actualmente, se ubica en el décimo lugar del Torneo Clausura.

Sin embargo, en el certamen de Conmebol, los dirigidos por Carlos Desio asomaban como un rival duro de roer tras quedar primero en el grupo H, por delante de Atlético Mineiro de Brasil, Caracas FC de Venezuela y Deportes Iquique de Chile.

Pero en la contienda que se desarrolló en Bolivia, Bolívar, que había eliminado a Palestino de Chile en los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana, se mostró superior. De hecho, en el primer tiempo disparó 11 veces al arco cusqueño, de las cuales cinco fueron ocasiones claras de gol. Martín Cauteruccio aprovechó un error en salida de Cienciano a los 20′ para abrir el marcador con una exquisita definición.

En el segundo tiempo, Alejandro Hohberg contó con dos opciones de peligro, una más clara que la otra; empero, las desperdició de una manera increíble. Fue así como los ‘imperiales’ lo pagaron caro con la anotación de Damián Batallini a los 58′, que estiró la ventaja y puso el segundo de los ‘altiplánicos’.

El cuadro cusqueño cayó 2-0 en La Paz. (Video: Conmebol)

A Cienciano le ha costado reamarse luego de que a mitad de este año dejó partir a sus principales figuras como Christian Cueva, Gaspar Gentile, Josué Estrada, Alexi Gómez, entre otros elementos que fueron incisivos en la gesta del equipo en la Copa Sudamericana 2025.

Cienciano vs Bolívar: día, hora y canal TV de la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Cienciano buscará la revancha ante Bolívar con toda su hinchada en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. El partido está pactado para el miércoles 20 de agosto a las 17:00 horas de Perú.

La transmisión está prevista que sea por DSports, como sucedió con el primer partido, aunque esto se confirmará en los próximos días.

Eso sí, el ‘papá’ llegará sin rodaje a este compromiso, ya que le toca descansar la fecha 6 del Torneo Clausura y el entrenador Carlos Desio podrá preparar mejor sus estrategias para seguir compitiendo en la Copa Sudamericana 2025.

Declaraciones de los protagonistas

Tras la caída de Cienciano por 2-0 ante Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz, el técnico Carlos Desio destacó que el resultado fue adverso frente a un rival que mostró solidez en el juego. El DT argentino señaló que durante la primera mitad, el equipo supo controlar las acciones, aunque lamentó la falta de reacción en la jugada del segundo gol de la ‘academia’. Manifestó confianza en la capacidad del plantel para revertir la serie en el encuentro de vuelta.

Por su parte, Alejandro Hohberg valoró el desempeño de la escuadra cusqueña en el primer tiempo, expresando que fueron superiores y lograron evitar las llegadas peligrosas del rival. El atacante resaltó que los bolivianos aprovecharon las pérdidas y transiciones rápidas para abrir el marcador, repitiendo la fórmula en el inicio del complemento. El ‘Enano’ también reconoció la frustración por el marcador, pero enfatizó la necesidad de descansar y enfocarse en buscar la remontada.

Alejandro Hohberg desperdició una chance clara de gol a favor de Cienciano ante Bolívar en La Paz. - créditos: Cienciano