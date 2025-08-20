Perú Deportes

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cusco por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

El ‘papá’ intentará darle vuelta a la serie ante la ‘academia’ con el apoyo de su hinchada para seguir en competencia internacional. Sigue las incidencias del encuentro

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
22:52 hsHoy

¡Final del primer tiempo! Cienciano viene cayendo 2-0 frente a Bolívar ante un abarrotado Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que terminó pifiando a los jugadores del ‘papá’. Ahora deben hacer cuatro tantos para igualar la serie.

22:51 hsHoy

MIN 45+2: ¡GOOOOOL de Bolívar! Grosero error de Cienciano provocó el tanto de Damián Batallini, quien realizó tremenda definición en el área cusqueña. 2-0.

Damián Batallini puso el 2-0 tras tremendo error de los cusqueños. (Video: ESPN)
22:41 hsHoy

MIN 40: Tarjeta amarilla para Arias de Cienciano por derribar a jugador de Bolívar.

22:39 hsHoy

MIN 37: Cauteruccio se perdió el segundo de Bolívar. Recibió un gran centro y cabeceó desviado. Pudo ser su doblete.

22:37 hsHoy

MIN 35: Hohberg probó desde larga distancia, pero el esférico se fue muy alto. Cienciano comienza a desesperarse en ataque.

22:35 hsHoy

MIN 34: La tuvo Cienciano por el lado derecho. Garcés sacó un centro peligroso y Torrén tuvo que barrerse para rechazar la pelota.

22:26 hsHoy

MIN 20: Los jugadores de Bolívar comienzan a hacer tiempo en el campo de juego. Estos se turnan para pedir alguna falta exagerada. El árbitro luce desconcentrado con lo que viene pasando.

22:24 hsHoy

MIN 15: ¡GOOOOOL de Bolívar! Anotó Martín Cauteruccio de penal, que dejó sin chances al portero de Cienciano. Los peruanos caen 3-0 en el global.

El delantero anotó de penal el 1-0 en Cusco. (Video: ESPN)
22:13 hsHoy

MIN 12: ¡Penal a favor de Bolívar! Amondarain derribó a Batallini y el árbitro cobró la falta. Para no creerlo.

22:10 hsHoy

MIN 10: Se ha jugado muy poco en estos minutos. Los jugadores reclaman faltas en todas las zonas del campo. Esta situación no le conviene a Cienciano, que debe remontar.

Temas Relacionados

CiencianoClub BolívarCopa Sudamericanaperu-deportes

Últimas noticias

Golazo de Martín Cauteruccio con potente disparo de penal en Cienciano vs Bolívar por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2025

A los 15′ minutos de la primera parte, celebrada en la ciudad del Cusco, el ‘Caute’ se hizo presente para volver a celebrar una diana contra su rival favorito de toda la vida

Golazo de Martín Cauteruccio con

A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica HOY: partido en Quito por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro de Néstor Gorosito llega con ventaja a este segundo encuentro luego de ganar 2-0 en la ida con doblete de Alan Cantero. Conoce los horarios de este decisivo cotejo

A qué hora juega Alianza

¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

El ‘papá’ se volverá a enfrentar a Bolívar, pero esta vez tendrá el aliento de su gente de su lado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco

¿Qué resultados necesita Cienciano para

Marcos López logra una mágica aparición inaugural en la Champions League: su primera asistencia con FC Copenhague

Podría decirse que el lateral peruano ha empezado con buen pie la nueva edición del campeonato más prestigioso de Europa. Servicio excelente para el gol de Gabriel Pereira (45′+2)

Marcos López logra una mágica

Dónde ver Cienciano vs Bolívar HOY: canal tv online del duelo por octavos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro cusqueño debe ganar por al menos tres goles de diferencia para clasificar a cuartos de final del torneo internacional. La situación se presente difícil, pero no imposible. Conoce cómo seguir el cotejo

Dónde ver Cienciano vs Bolívar

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hombre invirtió 159 dólares en

Hombre invirtió 159 dólares en herramientas de IA y redujo su carga de trabajo en 23 horas cada semana

Santa Fe lanzó la segunda edición de su foro internacional de negocios en Rosario

Inminente renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas

Los mosquitos que preocupan a la ciencia: un virus se expande a nivel global por el cambio climático

Las exorbitantes cifras del divorcio millonario entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: “Va a ser traumático”

INFOBAE AMÉRICA

La policía federal acusó a

La policía federal acusó a Jair Bolsonaro por “coacción” en el caso del golpe de Estado: planeaba pedir asilo político en Argentina

La razón por la que Mark Hamill estuvo a punto de abandonar Estados Unidos

El tórrido romance de Billy Joel y la supermodelo Christie Brinkley: así la conquistó en un concierto de los Beach Boys

Jon Batiste sorprende con un álbum íntimo y minimalista

Kirsten Dunst reveló el aterrador momento que vivió con su hijo James durante un rodaje en Budapest

DEPORTES

El posteo de Racing con

El posteo de Racing con el codo izquierdo de Costas que se hizo viral y la historia detrás de su extraña forma

Estudiantes empata contra Cerro Porteño en busca de sellar su boleto a los cuartos de la Libertadores

Fotos y videos de la escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole en Mónaco: las coincidencias en un hotel y yate de lujo

Dejó el fútbol y la gloria en Barcelona por la música, fue profesor de zumba y se reencontró con Messi: el regalo del ídolo

Nuevo escándalo con Imane Khelif, la campeona olímpica cuestionada por su género: su reacción ante los rumores de retiro