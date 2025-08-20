Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cusco por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

¡Final del primer tiempo! Cienciano viene cayendo 2-0 frente a Bolívar ante un abarrotado Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que terminó pifiando a los jugadores del ‘papá’. Ahora deben hacer cuatro tantos para igualar la serie.
MIN 45+2: ¡GOOOOOL de Bolívar! Grosero error de Cienciano provocó el tanto de Damián Batallini, quien realizó tremenda definición en el área cusqueña. 2-0.
MIN 40: Tarjeta amarilla para Arias de Cienciano por derribar a jugador de Bolívar.
MIN 37: Cauteruccio se perdió el segundo de Bolívar. Recibió un gran centro y cabeceó desviado. Pudo ser su doblete.
MIN 35: Hohberg probó desde larga distancia, pero el esférico se fue muy alto. Cienciano comienza a desesperarse en ataque.
MIN 34: La tuvo Cienciano por el lado derecho. Garcés sacó un centro peligroso y Torrén tuvo que barrerse para rechazar la pelota.
MIN 20: Los jugadores de Bolívar comienzan a hacer tiempo en el campo de juego. Estos se turnan para pedir alguna falta exagerada. El árbitro luce desconcentrado con lo que viene pasando.
MIN 15: ¡GOOOOOL de Bolívar! Anotó Martín Cauteruccio de penal, que dejó sin chances al portero de Cienciano. Los peruanos caen 3-0 en el global.
MIN 12: ¡Penal a favor de Bolívar! Amondarain derribó a Batallini y el árbitro cobró la falta. Para no creerlo.
MIN 10: Se ha jugado muy poco en estos minutos. Los jugadores reclaman faltas en todas las zonas del campo. Esta situación no le conviene a Cienciano, que debe remontar.