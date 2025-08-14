Atención médica gratis para este 17 de agosto: conoce dónde y qué servicios estarán disponibles

La Municipalidad de Ancón llevará a cabo una jornada de atenciones gratuitas el domingo 17 de agosto en la plaza cívica Retamal, entre las 8 y las 13 horas. Esta actividad busca acercar servicios médicos y sociales a los ciudadanos, detectar problemas de salud, fortalecer la prevención de enfermedades y ofrecer orientación integral a familias de la zona.
Además, pretende promover estilos de vida saludables, facilitar el acceso a programas sociales y brindar espacios informativos y de apoyo comunitario para todas las edades.
Servicios médicos y asistenciales
- Medicina general: Consultas orientadas al diagnóstico y manejo de enfermedades comunes en adultos y niños.
- Pediatría: Evaluación integral del estado de salud de los menores, abordando crecimiento, desarrollo y enfermedades frecuentes en la niñez.
- Odontología (evaluación y fluorización): Revisión dental, detección de caries y aplicación de flúor para prevenir enfermedades bucales.
- Obstetricia: Control prenatal, consejería en salud sexual y reproductiva y valoración de gestantes.
- Dermatología: Examen de condiciones de piel, cabello y uñas, asistencia en problemas dermatológicos habituales.
- Cosmetología (corte de cabello y peinados): Servicios para el cuidado y arreglo del cabello, enfocados en bienestar y autoestima.
- Optometría (medición de la vista): Examen visual para detectar problemas de agudeza y orientar sobre uso de lentes si corresponde.
- Vacunación (traer tarjeta de vacunación): Aplicación de vacunas del esquema regular, contribuyendo a la prevención de enfermedades infecciosas.
- Masajes terapéuticos: Atención orientada a aliviar molestias musculares y mejorar la relajación física.
- Nutrición: Evaluación del estado nutricional y entrega de pautas para una alimentación balanceada.
- Psicología: Apoyo en salud mental, escucha activa y orientación para el manejo de situaciones emocionales o familiares.
- Farmacia: Dispensación de medicamentos según indicación médica obtenida tras la consulta.
- Laboratorio: En el área de análisis clínicos, para los adultos se realizarán pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, las cuales requieren asistir en ayunas. En el caso de los niños, se efectuará un tamizaje orientado a descartar anemia, sin necesidad de cumplir con el reposo alimenticio.
Módulos educativos y sociales
- Sesiones de alimentación saludable: Charlas prácticas sobre cómo elegir y preparar alimentos que contribuyen a una dieta sana y equilibrada.
- Sesiones educativas e informativas: Espacios donde se abordan diversos temas de salud, prevención y autocuidado.
- Pachamikuy: Actividades para la promoción de buenos hábitos ambientales y participación comunitaria.
- Pachambear: Orientación sobre oportunidades laborales y capacitación para el empleo en la comunidad.
- Pachacard: Información sobre beneficios y uso de la tarjeta local para acceder a distintos servicios municipales.
- Programa Educa: Apoyo y orientación educativa para niños, adolescentes y sus familias, facilitando el acceso a recursos escolares.
- Programas sociales (CIAM y otros): Asesoría y acceso a iniciativas dirigidas a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
Esta jornada representa una oportunidad para que los habitantes de Ancón reciban atención integral sin costo y accedan a recursos orientados a mejorar su bienestar y calidad de vida.
¿Por qué son importantes los chequeos médicos?
- Prevención de enfermedades: Permiten detectar problemas de salud antes de que presenten síntomas.
- Diagnóstico temprano: Facilitan la identificación rápida de afecciones, lo que mejora las posibilidades de tratamiento.
- Seguimiento de condiciones crónicas: Ayudan a controlar enfermedades como hipertensión o diabetes.
- Orientación profesional: Brindan recomendaciones personalizadas para mejorar hábitos de vida.
- Reducción de riesgos: Disminuyen la probabilidad de complicaciones graves.
- Ahorro a largo plazo: Prevenir es más económico que tratar enfermedades avanzadas.
- Tranquilidad personal: Contribuyen al bienestar emocional al confirmar un buen estado de salud o actuar a tiempo.