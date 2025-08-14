Perú

Atención médica gratis para este 17 de agosto: conoce dónde y qué servicios estarán disponibles

Estas campañas son importantes porque promueven la prevención de enfermedades y fomentan hábitos de vida saludables

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Estas campañas facilitan el acceso
Estas campañas facilitan el acceso a servicios médicos y sensibilizan a la población sobre cuidados esenciales - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Ancón llevará a cabo una jornada de atenciones gratuitas el domingo 17 de agosto en la plaza cívica Retamal, entre las 8 y las 13 horas. Esta actividad busca acercar servicios médicos y sociales a los ciudadanos, detectar problemas de salud, fortalecer la prevención de enfermedades y ofrecer orientación integral a familias de la zona.

Además, pretende promover estilos de vida saludables, facilitar el acceso a programas sociales y brindar espacios informativos y de apoyo comunitario para todas las edades.

Las campañas médica permiten la
Las campañas médica permiten la detección temprana de problemas de salud y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad - Créditos: Freepik.

Servicios médicos y asistenciales

  • Medicina general: Consultas orientadas al diagnóstico y manejo de enfermedades comunes en adultos y niños.
  • Pediatría: Evaluación integral del estado de salud de los menores, abordando crecimiento, desarrollo y enfermedades frecuentes en la niñez.
  • Odontología (evaluación y fluorización): Revisión dental, detección de caries y aplicación de flúor para prevenir enfermedades bucales.
  • Obstetricia: Control prenatal, consejería en salud sexual y reproductiva y valoración de gestantes.
  • Dermatología: Examen de condiciones de piel, cabello y uñas, asistencia en problemas dermatológicos habituales.
  • Cosmetología (corte de cabello y peinados): Servicios para el cuidado y arreglo del cabello, enfocados en bienestar y autoestima.
  • Optometría (medición de la vista): Examen visual para detectar problemas de agudeza y orientar sobre uso de lentes si corresponde.
  • Vacunación (traer tarjeta de vacunación): Aplicación de vacunas del esquema regular, contribuyendo a la prevención de enfermedades infecciosas.
  • Masajes terapéuticos: Atención orientada a aliviar molestias musculares y mejorar la relajación física.
  • Nutrición: Evaluación del estado nutricional y entrega de pautas para una alimentación balanceada.
  • Psicología: Apoyo en salud mental, escucha activa y orientación para el manejo de situaciones emocionales o familiares.
  • Farmacia: Dispensación de medicamentos según indicación médica obtenida tras la consulta.
  • Laboratorio: En el área de análisis clínicos, para los adultos se realizarán pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, las cuales requieren asistir en ayunas. En el caso de los niños, se efectuará un tamizaje orientado a descartar anemia, sin necesidad de cumplir con el reposo alimenticio.
Se recomienda a los asistentes
Se recomienda a los asistentes acudir con anticipación al evento - Créditos: Municipalidad de Pachacámac.

Módulos educativos y sociales

  • Sesiones de alimentación saludable: Charlas prácticas sobre cómo elegir y preparar alimentos que contribuyen a una dieta sana y equilibrada.
  • Sesiones educativas e informativas: Espacios donde se abordan diversos temas de salud, prevención y autocuidado.
  • Pachamikuy: Actividades para la promoción de buenos hábitos ambientales y participación comunitaria.
  • Pachambear: Orientación sobre oportunidades laborales y capacitación para el empleo en la comunidad.
  • Pachacard: Información sobre beneficios y uso de la tarjeta local para acceder a distintos servicios municipales.
  • Programa Educa: Apoyo y orientación educativa para niños, adolescentes y sus familias, facilitando el acceso a recursos escolares.
  • Programas sociales (CIAM y otros): Asesoría y acceso a iniciativas dirigidas a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Esta jornada representa una oportunidad para que los habitantes de Ancón reciban atención integral sin costo y accedan a recursos orientados a mejorar su bienestar y calidad de vida.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos?

  • Prevención de enfermedades: Permiten detectar problemas de salud antes de que presenten síntomas.
  • Diagnóstico temprano: Facilitan la identificación rápida de afecciones, lo que mejora las posibilidades de tratamiento.
  • Seguimiento de condiciones crónicas: Ayudan a controlar enfermedades como hipertensión o diabetes.
  • Orientación profesional: Brindan recomendaciones personalizadas para mejorar hábitos de vida.
  • Reducción de riesgos: Disminuyen la probabilidad de complicaciones graves.
  • Ahorro a largo plazo: Prevenir es más económico que tratar enfermedades avanzadas.
  • Tranquilidad personal: Contribuyen al bienestar emocional al confirmar un buen estado de salud o actuar a tiempo.

Temas Relacionados

Pachacamaccampaña de saludsaludmedicina generalperu-noticias

Últimas Noticias

Néstor Gorosito se refirió a la polémica fiesta de Paolo Guerrero tras nueva lesión en Alianza Lima: “Todos han festejado el cumpleaños de alguien”

‘Pipo’ habló de la actuación del cuadro ‘blanquiazul’ tras el triunfo sobre Universidad Católica de Ecuador, y aprovechó en aclarar el caso del ‘Depredador’ y de su continuidad

Néstor Gorosito se refirió a

Hermana de policía que murió en persecución de Los Olivos perdió a su padre hace un año: “Nos deja solas”

Juan Carlos Díaz, tenía 28 años y desde los 17 formaba parte de la institución, carrera que eligió inspirado por su padre. La PNP detuvo a un implicado del asesinato

Hermana de policía que murió

Laura Spoya insulta a iOA tras criticar al Cholo Mena y desata fuerte respuesta del youtuber: “Salen más CPPs”

La modelo defendió la propuesta de Fumanchú ante la opinión negativa del influencer, lo que generó una reacción en cadena en plataformas digitales

Laura Spoya insulta a iOA

Coordinadora de Derechos Humanos rechaza promulgación de Ley de Amnistía y acusa a Dina Boluarte de promover impunidad

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió un pronunciamiento contra la ley promulgada por Dina Boluarte, que beneficia a policías y las fuerzas armadas por violaciones a los derechos humanos, alertando sobre riesgos a la justicia

Coordinadora de Derechos Humanos rechaza

PNP incauta más de 80 kilos de marihuana y un arma de fuego en operativo policial en Cusco

Una intervención policial derivó en una persecución de madrugada que terminó con el hallazgo de droga, un arma de fuego y un vehículo abandonado. Operativos simultáneos en otras regiones golpearon al narcotráfico y la minería ilegal

Infobae
ÚLTIMAS NOTICIAS
Verónica Cangemi, cantante soprano argentina:

Verónica Cangemi, cantante soprano argentina: “Mucha gente piensa que ir al Teatro Colón es de elite y no es así”

Escándalo en Tierra del Fuego por el intento de habilitar salmoneras y modificar una ley provincial

El BCRA dictó tres normas clave para endurecer el apretón monetario a los bancos, sacar pesos de la calle y contener al dólar

Dólares del colchón: a dos meses del anuncio, el Congreso aún no lo trató y el nuevo régimen de Ganancias tuvo pocos inscriptos

“El quirófano fue adaptado y hubo simulacros previos”: los detalles de la cirugía de separación de siamesas en el Hospital Garrahan

INFOBAE AMÉRICA
Buenos Aires recibe el primer

Buenos Aires recibe el primer Encuentro de Literatura y Cultura Venezolana en el Sur

Una impactante obra de Anish Kapoor, en una plataforma petrolera, denuncia la crisis climática

Estados Unidos y Paraguay firmaron un memorando para reforzar la cooperación contra la inmigración irregular

Un fuerte histórico en una isla privada de Gales se vende por 4 millones de dólares

Cocaleros de Bolivia garantizan las elecciones en zonas calificadas “de riesgo” y promueven el voto nulo

TELESHOW
Evangelina Anderson y Martín Demichelis:

Evangelina Anderson y Martín Demichelis: una historia de amor de novela y la crónica de una ruptura anunciada

La sorpresiva declaración de Tamara Báez luego de intentar volver con L-Gante: “Quiero estar sola”

L-Gante contó la verdadera razón por la que bloqueó a Wanda Nara luego de su reconciliación con Tamara Báez

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”