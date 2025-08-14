Atención médica gratis para este 17 de agosto: conoce dónde y qué servicios estarán disponibles

Estas campañas facilitan el acceso a servicios médicos y sensibilizan a la población sobre cuidados esenciales - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Ancón llevará a cabo una jornada de atenciones gratuitas el domingo 17 de agosto en la plaza cívica Retamal, entre las 8 y las 13 horas. Esta actividad busca acercar servicios médicos y sociales a los ciudadanos, detectar problemas de salud, fortalecer la prevención de enfermedades y ofrecer orientación integral a familias de la zona.

Además, pretende promover estilos de vida saludables, facilitar el acceso a programas sociales y brindar espacios informativos y de apoyo comunitario para todas las edades.

Las campañas médica permiten la detección temprana de problemas de salud y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad - Créditos: Freepik.

Servicios médicos y asistenciales

Medicina general : Consultas orientadas al diagnóstico y manejo de enfermedades comunes en adultos y niños.

Pediatría : Evaluación integral del estado de salud de los menores, abordando crecimiento, desarrollo y enfermedades frecuentes en la niñez.

Odontología (evaluación y fluorización) : Revisión dental, detección de caries y aplicación de flúor para prevenir enfermedades bucales.

Obstetricia : Control prenatal, consejería en salud sexual y reproductiva y valoración de gestantes.

Dermatología : Examen de condiciones de piel, cabello y uñas, asistencia en problemas dermatológicos habituales.

Cosmetología (corte de cabello y peinados) : Servicios para el cuidado y arreglo del cabello, enfocados en bienestar y autoestima.

Optometría (medición de la vista) : Examen visual para detectar problemas de agudeza y orientar sobre uso de lentes si corresponde.

Vacunación (traer tarjeta de vacunación) : Aplicación de vacunas del esquema regular, contribuyendo a la prevención de enfermedades infecciosas.

Masajes terapéuticos : Atención orientada a aliviar molestias musculares y mejorar la relajación física.

Nutrición : Evaluación del estado nutricional y entrega de pautas para una alimentación balanceada.

Psicología : Apoyo en salud mental, escucha activa y orientación para el manejo de situaciones emocionales o familiares.

Farmacia : Dispensación de medicamentos según indicación médica obtenida tras la consulta.

Laboratorio: En el área de análisis clínicos, para los adultos se realizarán pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, las cuales requieren asistir en ayunas. En el caso de los niños, se efectuará un tamizaje orientado a descartar anemia, sin necesidad de cumplir con el reposo alimenticio.

Se recomienda a los asistentes acudir con anticipación al evento - Créditos: Municipalidad de Pachacámac.

Módulos educativos y sociales

Sesiones de alimentación saludable : Charlas prácticas sobre cómo elegir y preparar alimentos que contribuyen a una dieta sana y equilibrada.

Sesiones educativas e informativas : Espacios donde se abordan diversos temas de salud, prevención y autocuidado.

Pachamikuy : Actividades para la promoción de buenos hábitos ambientales y participación comunitaria.

Pachambear : Orientación sobre oportunidades laborales y capacitación para el empleo en la comunidad.

Pachacard : Información sobre beneficios y uso de la tarjeta local para acceder a distintos servicios municipales.

Programa Educa : Apoyo y orientación educativa para niños, adolescentes y sus familias, facilitando el acceso a recursos escolares.

Programas sociales (CIAM y otros): Asesoría y acceso a iniciativas dirigidas a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Esta jornada representa una oportunidad para que los habitantes de Ancón reciban atención integral sin costo y accedan a recursos orientados a mejorar su bienestar y calidad de vida.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos?

Prevención de enfermedades: Permiten detectar problemas de salud antes de que presenten síntomas.

Diagnóstico temprano: Facilitan la identificación rápida de afecciones, lo que mejora las posibilidades de tratamiento.

Seguimiento de condiciones crónicas: Ayudan a controlar enfermedades como hipertensión o diabetes.

Orientación profesional: Brindan recomendaciones personalizadas para mejorar hábitos de vida.

Reducción de riesgos: Disminuyen la probabilidad de complicaciones graves.

Ahorro a largo plazo: Prevenir es más económico que tratar enfermedades avanzadas.

Tranquilidad personal: Contribuyen al bienestar emocional al confirmar un buen estado de salud o actuar a tiempo.