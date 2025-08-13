Perú

Simpatizantes de Martín Vizcarra rompen en llanto, gritan y protestan frente al Poder Judicial tras ser enviado a prisión

Partidarios de Perú Primero rechazaron la orden de prisión preventiva contra el exmandatario con frases como “¡Vizcarra es inocente!” y “¡Los culpables siguen libres!”

Por Luis Paucar

Un grupo de simpatizantes de Perú Primero, partido fundado por el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), se congregó este miércoles en los exteriores del Poder Judicial para expresar su rechazo a la decisión que lo envió a prisión preventiva por cinco meses.

Las cámaras de Canal N captaron a varias personas que lloraron y gritaron frases como “Vizcarra es inocente” y “¡Los culpables siguen libres!”. La escena mostró momentos de tensión y emoción, con expresiones abiertas de indignación por parte de los seguidores del exmandatario.

Las mismas imágenes mostraron a otros presentes en la Corte Superior Nacional con mensajes como “No es justo”, “Vizcarra, amigo, el Perú está contigo” y “Martín Vizcarra quiere hacer cambios en el país y no lo dejan”. Además, portaban un cartel que decía “No a la persecución política”.

Pasadas las 16:40 horas, agentes de la Policía Nacional (PNP) acordonaron la sede del juzgado para impedir que los manifestantes avanzaran.

Vizcarra había viajado al distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en una isla fronteriza en medio del río Amazonas, territorio reclamado por el presidente colombiano Gustavo Petro, dos días antes de la audiencia en la que se decidió la medida cautelar en su contra por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).

En una primera audiencia, se rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por el fiscal a cargo del caso, Germán Juárez, quien argumentó un posible peligro de fuga a través de Bolivia, basándose en que Vizcarra fue visto en la estación de autobuses de Tacna, capital de la provincia homónima fronteriza con Chile.

El juez Jorge Chávez Tamariz consideró que existe peligro procesal y peligro de fuga al argumentar que el exmandatario no tenía arraigo laboral ni familiar porque su esposa, Maribel Díaz, e hijo menor viven en otra ciudad, y que al menos uno de los contratos de trabajo presentados es “cuestionable” porque la empresa la dirige su esposa y sus accionistas son sus hijas.

El magistrado afirmó que existían fundados elementos de convicción sobre la comisión de delito para dictar su prisión preventiva por el nivel de sospecha grave y peligro procesal razonables.

Tras leer la resolución, la PNP condujo a Vizcarra a la carceleta a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) autorice su ingreso en la prisión de Barbadillo, donde están recluidos también los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), por una condena de lavado de activos, y el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), procesado por su fallido intento de golpe de Estado.

Acusación

Según el Ministerio Público, Vizcarra solicitó supuestamente una comisión del 2 % sobre el contrato para la obra de irrigación Lomas de Ilo en 2013, petición que se materializó en dos pagos de 400.000 y 600.000 soles, registrados como préstamos en los libros contables de la empresa Obrainsa, beneficiaria de la adjudicación.

En el caso de la ampliación del Hospital de Moquegua, de acuerdo con la tesis, el exgobernante condicionó la adjudicación al pago de 1,8 millones de soles (510.000 dólares). La última entrega ocurrió presuntamente en 2016, cuando ya ocupaba el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones y era vicepresidente del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), a quien sucedió en 2018.

En ese contexto, la Fiscalía explicó que esta medida de coerción busca someterlo a un proceso penal, en el cual se solicita una pena de 15 años de prisión.

