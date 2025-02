Giacomo Bocchio, de ‘El Gran Chef Famosos’, niega ser homobófico: “Tengo amigos gays, pecamos diferente”

Giacomo Bocchio niega ser homobófico | Restaura2 - Youtube

Desde su participación en ‘El Gran Chef Famosos’, Giacomo Bocchio ha sido objeto de controversias, especialmente tras las acusaciones de ser un hombre machista, homofóbico y transfóbico. Estas denuncias tomaron fuerza cuando el tiktoker Josi Martínez, quien es abiertamente gay, arremetió contra el chef tacneño después de ser eliminado del concurso culnario, afirmando que tenía un trato diferencia hacia su persona.

Aunque Giacomo Bocchio actualmente se encuentra de vacaciones y no forma parte de la temporada actual de ‘El Gran Chef Famosos’, decidió participar en el podcast Restaura2 para negar nuevamente las acusaciones en su contra. Durante la entrevista, el chef rechazó rotundamente tener actitudes homofóbicas, machistas o transfóbicas, y se mostró firme en defender su postura.

“La gente que me conoce de verdad sabe que eso es falso. Mi equipo de trabajo es un 90% de mujeres, que son capaces y poderosas”, destacó Bocchio, subrayando que su entorno profesional está compuesto en su mayoría por mujeres. “Patricia ve mi agenda y mi hermana ve mi agenda. Mi esposa Brenda es mi productora y mi jefa de cocina es Selena. La administradora de la Casa (Manifiesto) se llama Roxana. Básicamente, todas son mujeres”.

El chef también se refirió a sus creencias religiosas y su relación con la comunidad LGTB+. “Amigos gays tengo un montón, y los quiero genuinamente. Pecamos diferente y oro por ellos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado”, comentó, tratando de contextualizar su fe y su respeto hacia las personas de la comunidad gay.

Giacomo Bocchio se declaró provida

Durante la entrevista en Restaura2, Giacomo Bocchio también se refirió a su postura provida, defendiendo su convicción sobre el respeto a la vida desde el momento de la concepción. “Hay que entender que ahí hay dos vidas en el cuerpo de una madre gestante, desde el momento de la concepción”, explicó el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, dejando clara su posición frente al tema del aborto.

“Si vivimos en una sociedad que hace que las madres maten a sus hijos, estamos empezando desde un punto de partida terrible”, señaló, transmitiendo su preocupación sobre la dirección moral de la sociedad.

Giacomo Bocchio agregó que su postura no solo está basada en principios religiosos, sino en un entendimiento más profundo sobre la vida. “Ojalá que la gente entienda que los hijos de Dios no podemos estar de acuerdo con la muerte”, dijo, reafirmando su convicción de que la vida debe ser preservada en todas sus formas. Incluso, se extendió a su rechazo a la pena de muerte, afirmando que “¿Quién es uno para decir quién vive y quién muere? No tenemos esa capacidad”, concluyó.

Su opinión sobre baños inclusivos

El chef Giacomo Bocchio no solo habló sobre cocina, sino que también expresó sus puntos de vista sobre temas sociales, como su oposición a la identidad de género. Comenzó destacando que, en su opinión, los derechos humanos son fundamentales, pero advirtió sobre las consecuencias de otorgar nuevos derechos: “Yo creo en los derechos humanos, si tú das nuevos derechos, alguien va a tener que pagar por esos derechos, si tú regalas derechos, otra persona lo tendrá que pagar y perderá los suyos”.

Bocchio se refirió específicamente a una situación ocurrida en el aeropuerto Jorge Chávez, donde varios usuarios se quejaron de un cartel en el baño de mujeres, que permitía el acceso a cualquier persona con identidad femenina. El chef se mostró en desacuerdo con esta medida, señalando que no se estaban respetando los derechos de las mujeres.

“Hoy, el baño del aeropuerto Jorge Chavez puede ser usado por cualquier persona que se perciba del género que sea, tanto para el baño de hombres y de mujeres. ¿Dónde están los derechos de mi sobrina, de mi hermana, madre y esposa?”, cuestionó. Además, Giacomo Bocchio explicó que no permitiría que un hombre que se identifique como mujer ingrese al baño si su sobrina está allí. “Yo me voy a parar en la puerta de ese baño y estoy dispuesto a irme preso, pero no voy a dejar que un hombre entre si mi sobrina está dentro”.