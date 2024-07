Rafael López Aliaga ataca al movimiento en favor del aborto: “Un fango verde [...] Estamos hechos para derrotar a esas mareas”

Fuente: MML

Durante un encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresó este jueves su preocupación por las “tres grandes amenazas” que, bajo su óptica, enfrenta América Latina, incluida la oleada del movimiento feminista a favor de los derechos sexuales y reproductivos, en particular el derecho al aborto seguro y legal.

“Tenemos tres amenazas muy feas [contra las] que estamos peleando, y creo que usted lo está haciendo de manera excelente, lo quiero felicitar porque es muy complicado”, dijo en un acto oficial en el que entregó la Llave de la Ciudad y declaró Huésped Ilustre al gobernador ecuatoriano y donde además definió como “un mártir de la democracia” al candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado a manos de sicarios.

“La primera es una amenaza contra la vida, la familia y la libertad, una amenaza verde, un fango verde que viene recorriendo Latinoamérica. Es un tema que tenemos que unirnos todos los demócratas latinoamericanos, eso no puede ser. La vida, la familia y la libertad es una bandera común que estamos erradicando, que se infiltró en Latinoamérica”, señaló.

La “marea verde”, denominada así por el color de los pañuelos que las activistas llevan como símbolo de su lucha, se originó en Argentina y se ha extendido a otros países de la región, incluido Perú, donde solo el aborto terapéutico es legal desde 1924, permitido únicamente para salvar la vida de la madre o evitar un daño grave y permanente a su salud

Fuente: MML

López Aliaga señaló que una segunda amenaza es la “marea roja”, proveniente de las dictaduras. “Se ha instaurado para una casta que oprime al 99% de un pueblo, lo tiene sin comida, sin agua, sin luz, mendigando y expulsando a su gente. Una marea roja que [...] se mete en las elecciones, se pone a financiar porque ven sus botines en países que todavía no han caído en sus garras. Espero que nunca pase ni en Ecuador ni en Perú”, añadió.

Finalmente, hizo referencia a una “marea negra”, la cual asoció con la corrupción y el crimen organizado. “Todo lo que es sicariato, extorsiones, bandas organizadas, que Ecuador los viene destrozando y atacando firmemente, pero es un riesgo siempre latente. Estamos hechos para derrotar justamente a esas mareas tanto la verde, la roja, como la negra. Erradicadas estas mareas malignas, la gente más vulnerable del Perú y Ecuador serán felices”, concluyó.

El discurso fue emitido en presencia del legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien comparte la oposición a la legalización del aborto, a pesar de que organizaciones feministas recalcan que se trata de una cuestión de derechos humanos. En intervenciones anteriores, el burgomaestre ya había dicho que “el aborto es el crimen más abominable que existe”, en referencia al debate sobre la interrupción del embarazo en casos de violación de menores.

Jóvenes se dieron cita en las calles limeñas para ser escuchadas en torno al aborto terapéutico| EFE

“Repararle en algo la calidad de vida. Lo más importante es el acompañamiento en el cerebro, una niña violada no tiene toda la capacidad de decidir, la familia decide si la criatura cuando nace se queda con el niño o no. No matemos a nadie, ya bastante crimen hay, una violación es un crimen fatal, pero que un crimen no lleve a otro”, dijo en una entrevista con EFE.

López Aliaga, quien propuso en televisión nacional enviar a un hotel de cinco estrellas a menores sobrevivientes de violencia sexual, enfrenta actualmente un proceso de revocatoria en el que se busca reunir casi dos millones de firmar para sacarlo de la Municipalidad de Lima.

Una encuesta de Ipsos reveló que el 57% de los ciudadanos votaría a favor de su destitución, mientras que el 36% votaría para que continúe en el cargo. Además, solo un 25% respalda su gestión y un 6% que no tiene una opinión definida.