Milenka Nolasco triste porque Emilio Jaime la mandó a la friendzone

La tiktoker Milenka Nolasco mostró abiertamente su decepción en el programa de televisión después de que el cantante Emilio Jaime, más conocido como Emil aclaró públicamente que solo mantiene una amistad con ella, a pesar del vínculo que demuestran en sus transmisiones en vivo. “Me dolió mi corazoncito”, expresó Nolasco tras la consulta sobre las imágenes donde el intérprete apareció besando a otra mujer, según se vio en Mande quien Mande.

Ambos participaron de la mencionada secuencia, donde Nolasco asistió como parte de una dinámica de quinceañeras y Jaime acudió como artista invitado.

Al ser abordados por los conductores respecto a su vínculo, la joven creadora de contenido respondió de manera honesta: “Si me dolió mi corazoncito, pero tengo que aceptar que somos amigos y que siempre fue así desde el comienzo”, frase con la que admitió su sentir ante la situación mostrada por el espacio televisivo.

Milenka Nolasco triste porque Emilio Jaime la mandó a la friendzone: “Me dolió mi corazoncito”

La interacción entre ambos motivó a los presentadores, entre ellos María Pía Copello, a preguntar directamente al cantante si existía algo más que una amistad. La consulta surgió a raíz de que la tiktoker suele llamar “novio” a Emilio Jaime durante sus apariciones en redes sociales.

Ante la pregunta, el cantante fue claro: “Siempre he dicho que me encanta conocer a Milenka. De hecho, he sido una de las pocas personas que me ha sacado de mi zona de confort. Disfruto pasar tiempo con ella, me parece una persona muy graciosa, pero ya va un tema como mío, yo ahorita no me veo en una relación con nadie honestamente. Pero la paso increíble con ella y me gusta conocerla”.

Nolasco intervino nuevamente afirmando que acepta la postura de Jaime y negó que el supuesto romance sea una actuación para generar vistas en redes sociales. “(Mi corazón) Está triste, pero sé que todo va a pasar. Yo soy bien real en mis redes”, agregó la influencer.

Milenka Nolasco triste porque Emilio Jaime la mandó a la friendzone: “Me dolió mi corazoncito”

La participación de ambos en el programa y las declaraciones públicas han generado repercusiones en sus comunidades virtuales, donde múltiples seguidores comentan el tono de franqueza y sinceridad exhibido tanto por Nolasco como por Jaime respecto a la naturaleza de su relación.

¿Por qué Emil regresó a Perú?

El cantante peruano Emil, conocido en la escena urbana como “La Causa”, arribó a Perú para formar parte del All Music Fest en el Arena Monumental de Ate, donde compartirá escenario con artistas como Beéle, Luar La L y DJ Marco Acevedo. Su participación en este evento ocurre en medio del crecimiento internacional de su más reciente sencillo, “Si quieres volver”, que ya figura entre los temas más solicitados en emisoras de Perú, Colombia, México y Ecuador.

El artista de 26 años ha logrado posicionar su tema en plataformas como YouTube, donde reúne más de 100 mil vistas, y registra un aumento sostenido de reproducciones en servicios digitales como Spotify e iTunes. Tras visitar México para una serie de eventos promocionales y continuar actualmente su gira en Colombia, Emil regresa al país para sumarse a este festival, que se realizará el sábado 30 de agosto. Finalizada su participación en Lima, tiene confirmadas más presentaciones en territorio mexicano y colombiano.

Emil volvió al Perú para seguir con sus presentaciones.

“Si quieres volver” se creó en Miami junto a los compositores Erick Pablo y Sir Boss, y fue producido por Zetto. De acuerdo con el propio Emil, el tema refleja emociones sinceras tras una ruptura y ofrece un mensaje de esperanza a quienes atraviesan una situación amorosa similar. La canción ya puede escucharse en emisoras y plataformas digitales a nivel regional.