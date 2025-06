¿Quién es Milenka Nolasco, la tiktoker que fue acusada de usar tarjetas clonadas?

Milenka Nolasco llora por ataques y acusaciones en su contra | América TV

Milenka Nolasco es una joven creadora de contenido peruana que, a sus 20 años, ha conseguido destacar en el universo digital. Nacida el 2 de enero de 2005, Milenka ha sabido conectar con una audiencia juvenil gracias a su estilo fresco, contenido de comedia, lifestyle y colaboraciones con otros creadores populares.

En plataformas como TikTok, Kick e Instagram, ha acumulado una base de seguidores que supera el millón, convirtiéndose en una figura influyente dentro del círculo de influencers peruanos.

En Instagram, donde se presenta como @milenkanolasco, suma más de 460.000 seguidores. En TikTok, su cuenta @milenka.nolasco_ ha alcanzado el millón de seguidores y más de 21.1 millones de “me gusta”.

Es miembro del grupo de creadores “Team Pirras” y suele incorporar en sus videos música de artistas populares como Feid, Karol G y Bad Bunny. En Kick, una plataforma de transmisiones en vivo, interactúa regularmente con sus fans y comparte momentos cotidianos junto a su madre Anita, quien también es su manager.

Además de su faceta como influencer, Milenka ha incursionado en la música urbana, colaborando con el cantante KID FLEX en temas como “Vaya Donde Vaya” y “Tuve Que Dejarte”, disponibles en YouTube.

Milenka Nolasco es acusada por uso de tarjetas clonadas

La trayectoria ascendente de Milenka Nolasco se vio opacada recientemente por una grave acusación. Dos tiktokers chilenos, Benja y su hermano Sergio Ignacio, la denunciaron públicamente por presuntamente haber comprado pasajes de avión con tarjetas clonadas.

Según relató Benja a través de su cuenta de TikTok, el incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde fueron detenidos antes de abordar un vuelo a Estados Unidos.

Ambos afirmaron que producto de esta situación perdieron sus visas americanas. Benja se mostró visiblemente afectado en sus declaraciones, indicando que fue informado por las autoridades de que los boletos aéreos habrían sido adquiridos con tarjetas clonadas, lo que habría generado una alerta migratoria.

El viaje también incluía a la influencer Daniela Taquire, y según los afectados, la situación se tornó crítica al momento de pasar los controles migratorios. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata en redes sociales, donde los seguidores de Milenka se dividieron entre los que la apoyan y quienes exigen una aclaración.

Milenka Nolasco respondió con acciones legales

Ante el escándalo, Milenka Nolasco se pronunció a través de su cuenta de Instagram, señalando que su silencio inicial se debió a que estaba recibiendo asesoría legal. En su comunicado explicó que las acusaciones la afectaron profundamente y que, dada la magnitud del tema, todo se llevará por la vía judicial.

“Hola gente, buenas tardes. Si recién me pronuncio sobre el tema es porque todo lo sucedido me afecta de una manera muy difícil de explicar. Lo he estado conversando con amigos y familiares, y coincidimos en que lo mejor es llevar todo por la vía legal”, escribió.

Además, negó rotundamente estar involucrada en actividades ilícitas, y anunció que iniciará acciones legales contra quienes la han difamado públicamente. “Es totalmente FALSO que yo haya clonado tarjetas o que forme parte de una organización criminal”, agregó, asegurando que los responsables serán notificados en un plazo de 24 horas.

Milenka no será presentadora de All Music Festival Perú

Previo al escándalo, Milenka había anunciado emocionada su participación como presentadora en el All Music Festival Perú 3, un evento que reunirá a grandes artistas nacionales e internacionales. En redes sociales, manifestó su entusiasmo por compartir escenario con importantes talentos y acercarse a sus seguidores desde otra faceta.

Sin embargo, tras la controversia, su nombre fue retirado de la lista oficial de influencers que cubrirían el backstage del evento. La empresa organizadora, Long Play Entertainment, presentó a otros creadores de contenido como Valentino Palacios, Zully y Daniela Taquire como los finalistas para ser influencer oficial del festival.

Milenka y su distanciamiento con Zully

Otro tema que ha generado atención es el distanciamiento entre Milenka y Zully, con quien compartía transmisiones conjuntas junto al streamer Diealis hasta a fines del 2024.

Luego de su viaje a Miami y la operación estética que se realizó Milenka, los videos y colaboraciones entre los integrantes de El cuarteto de Dios (Milenka, Zully, Diealis, MacBride) terminaron. Cada uno se dedicó hacer contenido por su lado y enfocarse en su carrera como streamers.

Aunque ambas han declarado que no hay conflictos personales, el alejamiento ha sido evidente. Incluso, algunos rumores indican que seguidores de Milenka habrían promovido el cierre de la cuenta TikTok de Zully, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

El futuro de Milenka Nolasco es incierto. Mientras mantiene una base de fans fiel que la apoya y espera su regreso, el escándalo ha dejado una marca en su carrera. La joven influencer enfrenta ahora el desafío de limpiar su imagen y continuar creciendo en un entorno digital que puede ser tan efímero como volátil. Su decisión de recurrir a la justicia marca un punto de inflexión, y el desenlace del caso podría definir el rumbo de su trayectoria en las redes sociales.

Milenka rompe en llanto en TV

Milenka Nolasco apareció visiblemente afectada en el programa de La Chola Chabuca, luego de que los tiktokers chilenos Benja y Sergio Ignacio la acusaran públicamente de haber comprado pasajes de avión con tarjetas clonadas.

Nolasco negó rotundamente cualquier implicación en prácticas ilegales y aclaró el origen real de los boletos, responsabilizando a una agencia de viajes con la que trabajó en un canje promocional.

La tiktoker narró que su relación con los chilenos surgió de manera orgánica, tras contactarse por Instagram. Explicó que ellos carecían de alojamiento y recursos económicos, por lo que les ofreció hospedaje en su casa y apoyo durante su estadía.

Detalló, además, que la idea del viaje surgió como parte de una colaboración para crear contenido y difundir servicios turísticos en redes sociales, bajo un acuerdo de canje: la agencia les facilitó vuelos a cambio de publicidad en TikTok e Instagram.

El drama comenzó cuando uno de los jóvenes tuvo problemas en el aeropuerto por un tema con su visa, lo que generó dudas entre los tiktokers y dio pie a la posterior denuncia. Milenka insistió en que nunca hubo una intención fraudulenta y que ella ni siquiera fue la encargada directa de comprar los boletos.

La presión mediática y las amenazas en redes sociales han afectado profundamente a la influencer. En la entrevista reconoció que el linchamiento virtual y las críticas hacia su físico la han llevado a episodios de llanto público. “Soy una persona que tiene sentimientos, entonces esto me va a afectar”, afirmó emocionada.

Los padres de Milenka intervinieron durante la transmisión para defender a su hija, mostrando su apoyo incondicional. Su padre señaló que la familia ya tomó acciones legales y recomendó a Milenka no dejarse afectar por los comentarios en línea.

Por su parte, su madre expresó el dolor que sienten al ver a su hija involucrada en una polémica tan fuerte y lamentó que la confianza depositada en los jóvenes terminara en un conflicto. Además, indicó que han sufrido bloqueos de celular y viven preocupados por la seguridad de su familia.

A pesar del difícil momento, Milenka agradeció emocionada el respaldo de sus seguidores y de quienes continúan creyendo en su integridad. Valoró el apoyo de su entorno más cercano y subrayó que su crecimiento en las redes se debe, en parte, a quienes siempre la acompañan, en especial a su familia.

