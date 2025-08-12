Emilio Jaime volvió a ‘Esto es Guerra’: “Pensé que estaba oxidado, pero puedo dar pelea hasta el final”

El cantante y competidor peruano dejó claro que no piensa dejar el reality, aunque su carrera como Emil está despegando con fuerza gracias a su nuevo sencillo que ya suena en varios países de Latinoamérica (América TV)

Emilio Jaime, conocido artísticamente como Emil, volvió a Esto es Guerra después de cuatro años de ausencia. Su llegada, inicialmente pensada como un refuerzo temporal, provocó reacciones de entusiasmo en el set y en redes sociales.

El cantante, que se ha enfocado en su carrera musical en los últimos meses, confesó que la experiencia de volver a competir lo motivó más de lo que esperaba. “Pensé que estaba oxidado, pero ahí he competido… espero quedarme más tiempo”, señaló con una sonrisa. Aunque su prioridad sigue siendo la música, no descarta seguir en el programa. Su regreso coincidió con el lanzamiento de su nuevo EP y con el éxito internacional de su tema “Si quieres volver”.

Una reaparición que encendió la competencia

Entre aplausos y sonrisas, Emilio Jaime retomó su lugar en la pista. Llegó como refuerzo, pero su actitud y entrega encendieron la competencia desde el primer segundo. (América TV)

La presencia de Emilio en el set trajo un aire renovado. Los competidores lo recibieron con abrazos y bromas, y el público celebró su vuelta en redes sociales. Para algunos, fue un momento de nostalgia, recordando al joven que debutó en ese escenario y se ganó un lugar en la memoria de los televidentes.

El primer día, lejos de mostrarse intimidado, se lanzó a los retos con energía. Esa determinación dejó claro que, aunque su estadía estuviera planificada para pocos días, había llegado con la idea de dar batalla. El formato, cargado de pruebas físicas y desafíos mentales, parecía ser el combustible que lo conectaba otra vez con su faceta más competitiva.

No pasó desapercibido que su reingreso coincidiera con un momento importante en su vida profesional. Emil no solo es recordado por sus participaciones en el programa, sino también por su consolidación como uno de los artistas urbanos más prometedores de la escena peruana.

Este cruce de caminos —entre la música y la televisión— añadió un matiz especial a su retorno: no era solo un concursante más, sino un músico en plena expansión que se permitía una pausa para revivir una etapa intensa de su carrera.

Del estudio a la pista de competencia

Emil viaja, canta y conquista nuevos mercados, pero volvió al set que le abrió puertas. Entre giras y retos físicos, reafirma que puede brillar en dos escenarios distintos. (América TV)

En los últimos meses, Emil ha recorrido distintos países con su música. Su tema “Si quieres volver” ha sonado en emisoras de Colombia, México, Ecuador y Perú, acumulando más de 100 mil reproducciones en plataformas digitales sin grandes campañas, gracias al boca a boca de sus seguidores. La canción, escrita junto a Erick Pablo y Sir Boss en Miami y producida por Zetto, mezcla ritmos urbanos con una interpretación íntima que conecta con historias de desamor y segundas oportunidades.

Durante su paso por México, fue recibido por la prensa y fans con entusiasmo, y actualmente se encuentra de gira promocional en Colombia. Este ascenso en su carrera musical no ha impedido que mantenga el espíritu competitivo que mostró en sus primeras temporadas de Esto es Guerra.

El propio Emil reconoció que la llamada para regresar le provocó sentimientos encontrados. Por un lado, la duda de si todavía podía rendir al nivel que exige el formato; por otro, la certeza de que la competencia siempre ha sido un terreno en el que se siente vivo. “Me llamaron y no lo dudé. Esto es Guerra me abrió muchas puertas y aquí he vivido momentos importantes. Ahora me toca disfrutarlo otra vez”, dijo.

Entre bromas y advertencias

El humor ácido de Katia puso a prueba su temple. Emil lo tomó como un guiño de competencia y continuó demostrando que está listo para cualquier desafío. (Facebook)

La dinámica del programa no perdona. Entre los saludos efusivos, también hubo lugar para las bromas y los retos verbales. Katia Palma, con su estilo directo, le soltó una frase que arrancó risas: “Disfruta tu bienvenida… y tu despedida también el día de hoy. Los guerreros estamos con mayor calidad”. El comentario, aunque con tono de juego, fue un recordatorio de que en ese set nadie tiene el puesto asegurado.

El intercambio mostró el espíritu que hace atractivo al formato: la competencia no se limita a la pista, sino que también se vive en los diálogos, en las miradas y en las reacciones inmediatas. Emil, lejos de incomodarse, aceptó la broma y respondió con una sonrisa. Esa naturalidad fortaleció la idea de que su regreso no es solo estratégico, sino también emocional.

Estará en el All Music Fest

Mientras compite en televisión, Emil prepara su actuación en el All Music Fest. Compartirá escenario con artistas internacionales antes de seguir su gira. (Facebook)

Mientras en el programa despliega agilidad y destreza, fuera de cámaras sigue construyendo su futuro musical. Tiene en agenda su participación en el All Music Fest, donde compartirá escenario con artistas como Beéle, Luar La L y Dj Marco Acevedo. El evento, previsto para el 30 de agosto en Arena Monumental de Ate, será una vitrina más para su música antes de retomar viajes a México y Colombia.

Para quienes lo siguen desde sus primeras apariciones, su capacidad para alternar entre el micrófono y la pista de competencia es parte de su atractivo. En un mundo donde los artistas suelen elegir un solo camino, Emil prefiere transitar ambos, asumiendo los riesgos y recompensas que eso implica.