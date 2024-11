Martín Vizcarra admite que vacunarse fue el peor error de su vida

Exfiscal de la Nación acusó a Vizcarra y Mazzetti de delito por caso 'Vacunagate'. Foto: composición Andina

Martín Vizcarra admitió que vacunarse, en medio de la crisis sanitaria más grande que vivió el Perú ocasionada por la pandemia de la Covid-19, fue el peor error de su vida. Como se recuerda, el caso conocido como ‘Vacunagate’ le valió al expresidente ser inhabilitado por el Congreso.

Cuando Patricia Benavides ejercía como fiscal de la Nación, denunció a Martín Vizcarra Cornejo y a su exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. La acusación se originó porque ambos se habrían inoculado la vacuna contra la COVID-19 de manera clandestina e irregular.

Durante una entrevista con el canal de streaming ‘Ouke’, Vizcarra fue cuestionado por diversos temas vinculados a su carrera política, entre ellos el ‘Vacunagate’. En su defensa, el exmandatario indicó que nunca negó haberse vacunado, solo que no lo hizo público.

Fotografía de archivo del 23 de marzo de 2018 del ingeniero y empresario Martín Vizcarra jurando como nuevo presidente de Perú en el Congreso de la República del Perú, en Lima (Perú). EFE/ Ernesto Arias

“Te lo digo claramente, ya lo he dicho. En más de una oportunidad, cuando he hablado de eso, he dicho que fue un tremendo error no hacerlo público. (...) “No. Acaso, yo niego el hecho. Yo nunca he negado el hecho, por eso digo. Nunca he negado, pero nadie me ha preguntado”, se defendió.

El escándalo del ‘Vacunagate’ estalló cuando se conoció que Martín Vizcarra había sido inmunizado con dosis de Shinopharm que estaban destinadas al equipo médico encargado de los ensayos clínicos del compuesto contra el coronavirus en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Lo cuestionable de este hecho es que Vizcarra se aprovechó su cargo como presidente de la República para ser vacunado antes que el personal de salud que estaba en primera línea intentando contener la pandemia. Más de 580 médicos fallecieron durante la batalla contra el virus.

Aunque en su momento, Vizcarra se excusó diciendo que la vacunación se debió porque era parte de un ensayo clínico, esta versión fue desmentida y poco después, se conoció que su esposa también recibió una dosis de forma irregular.

Pese a que el caso del ‘Vacunagate’ aún quedó en la mente de varios peruanos, Martín Vizcarra fue el congresista más votado en las últimas elecciones, pero no pudo llegar a su curul por la inhabilitación en su contra.

Juicios pendientes

Otro tema al que se refirió fue al inicio del juicio oral por haber recibido presuntos sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. Durante una de las audiencias, Elard Paul Tejeda, exgerente de la constructora Obrainsa, admitió haber entregado s/ 1 millón para que su empresa gane la licitación del proyecto Lomas de Ilo.

Exgerente de Obrainsa, Élard Paul Tejada, dio detalles sobre la entrega del dinero al expresidente cuando se desempeñaba como gobernador de Moquegua. (Fuente: Canal N)

“Al ser un tema delicado, acordamos que trataría exclusivamente con Martín Vizcarra, sin intermediarios”, expresó Tejeda, quien señaló que los pagos se dieron de forma controlada y en privado, para que no haya riesgo de exposición.

Pese a que el testimonio complica su situación judicial, Martín Vizcarra restó importancia a las declaraciones, indicando que se trata de la palabra de un “delincuente confeso” que estuvo prófugo de la justicia. Pese a eso, garantizó que enfrentará todas las investigaciones que tiene pendientes.

Martín Vizcarra: Procuraduría exige que expresidente pague más de S/4 millones de reparación civil por caso de corrupción en Moquegua. (Composición: Infobae)

“Yo siempre voy a aceptar lo que diga la justicia, siempre. Uno, yo nunca voy a salir de mi país. No me voy a ir. No me voy a poner en una embajada. Yo no me voy a pegar un tiro en la cabeza. Yo voy a afrontar la justicia. Yo soy inocente, pero yo voy a afrontar la justicia, digan lo que digan”, remarcó.

En noviembre de 2013, el consorcio formado por la empresa Obrainsa y la constructora italiana Astaldi obtuvo la licitación para ejecutar un proyecto de irrigación. Aunque el proceso contó con la evaluación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), la adjudicación final estuvo a cargo de Martín Vizcarra, quien en ese momento se desempeñaba como gobernador de Moquegua.