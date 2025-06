Martín Vizcarra podría ir a prisión: “La acusación es sólida”, advierten penalistas

Fiscal indica que no existe un arraigo laboral contundente de Martín Vizcarra | Justicia TV

Martín Vizcarra asistió este martes al segundo día de audiencia en la que se evalúa el pedido de seis meses de prisión preventiva en su contra. El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, sostiene que existe riesgo de fuga, ya que el juicio contra el expresidente está próximo a concluir.

La decisión está en manos del juez Víctor Alcócer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, quien deberá determinar si los argumentos presentados por la Fiscalía son suficientes para que Vizcarra afronte el tramo final del proceso desde un penal.

Expresidente deberá afrontar prisión preventiva por los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. | PJ

Durante la audiencia, el fiscal Juárez Atoche argumentó que el exmandatario no cuenta con arraigo laboral, que la medida de impedimento de salida del país vence la próxima semana y que no ha acatado las disposiciones del Poder Judicial. En este último punto, hizo referencia a su participación en actividades proselitistas, pese a tener prohibido postular a cargos públicos.

Vizcarra, por su parte, calificó el pedido del Ministerio Público como un “majadería” y aseguró que no tiene intención de huir del país. También afirmó que sí cuenta con arraigo laboral, ya que trabaja en la empresa de su esposa.

Audiencia a cargo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. | PJ

Cabe recordar que el fiscal Juárez Atoche también fue quien sustentó la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Actualmente, Humala cumple condena en el penal de Barbadillo, mientras que Heredia ha solicitado asilo político en Brasil.

Penalistas analizan futuro de Martín Vizcarra

El expresidente Martín Vizcarra enfrenta un escenario complicado en el tramo final de su juicio oral. Para el abogado penalista Benji Espinoza, es muy probable que el exmandatario termine en prisión, y destacó el trabajo del fiscal Germán Juárez Atoche, a cargo del caso.

“(¿Martín Vizcarra se va preso o no se va preso?) Yo creo que sí y acá debo destacar el trabajo del doctor Germán Juárez, porque lo que ha hecho es ir en contravía de toda esta tendencia en donde primero detengo y luego investigo. No. Al revés, lo que ha hecho es investigar, llevar un caso sólido, llevar a juicio, avanzar en el juicio y en la parte final del juicio, para asegurar que Vizcarra no fugue es que se le está pidiendo una prisión preventiva", declaró Espinoza en entrevista con Canal N.

Espinoza subrayó que el pedido del fiscal no responde a un abuso de la prisión preventiva, sino a una medida con fundamentos objetivos.

“Estamos acostumbrados a escuchar declaraciones, sindicaciones, dichos y señalamientos. Pero, sin respaldo objetivo que corrobore esas afirmaciones. El doctor Juárez Atoche ha hecho su tarea. Sin prisa, pero sin pausa y ha venido probando su acusación. Porque finalmente, el juicio no es otra cosa que un escenario para probar la consistencia de la acusación final”, añadió.

Desde su análisis, la acusación presentada por el Ministerio Público contra Vizcarra es “consistente y sólida”, por lo que no descarta que el Poder Judicial ordene la prisión preventiva.

El penalista Carlos Caro coincidió con Espinoza en que la acusación fiscal tiene sustento y podría derivar en una sentencia condenatoria. En ese marco, consideró que el pedido de prisión preventiva resulta razonable.

El penalista Carlos Caro coincidió con Espinoza en que la acusación fiscal tiene sustento y podría derivar en una sentencia condenatoria.

Caro explicó que esta medida solo procede en dos situaciones: cuando hay una alta probabilidad de condena o cuando existe riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.

En el caso de Vizcarra, el Ministerio Público argumenta que existe peligro de fuga, señalando sus frecuentes viajes al interior del país y fotografías en las que aparece sin el personal de seguridad del Estado asignado a su resguardo.

Sin embargo, Caro calificó este argumento como “relativo”, al precisar que los agentes de seguridad no están destinados a impedir su fuga, sino a garantizar su integridad. Por ello, instó al juez a evaluar con detenimiento la solidez de los fundamentos presentados por la Fiscalía.

“Eso es algo que no se puede descartar. Pero tendría que haber una prueba mucho más fuerte. Porque, todo el mundo hace campaña y todo el mundo hace campaña en el interior del país, especialmente en el Sur.(…) Dígamos que son argumentos de doble filo, para un lado y para el otro. Porque lo clave acá para mí, es lo que el juez tiene que determinar desde el punto de vista de proporcionalidad", señaló.