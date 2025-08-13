Perú

Corte de agua para el 15 de agosto por más de 11 horas: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Sedapal aconsejó a los ciudadanos abastecerse de agua previamente y administrarla de manera responsable mientras dure la interrupción del servicio

Por Alejandro Aguilar

Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Andina.

Sedapal anunció la suspensión del suministro de agua potable en amplias zonas de Villa El Salvador, Ate, Los Olivos y Lurigancho para este jueves 14 de agosto. La medida obedece a labores de limpieza y mantenimiento en los reservorios, necesarias para asegurar la calidad y seguridad del servicio, según comunicó la empresa.

La compañía recomendó a los residentes adoptar medidas preventivas para cubrir necesidades básicas durante el periodo de corte. La entidad estatal precisó que la interrupción busca preservar la eficiencia del sistema y evitar complicaciones futuras.

Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

Las autoridades recordaron la importancia de vigilar el uso racional del agua antes y después de la suspensión. A continuación, estas zonas las zonas y horarios:

Distrito: Villa El Salvador

Sector 326

A. H. Mirador de 200 Millas.

Cuadrante: Ampl. La Encantada, Collasuyo, San Ignacio de Loyola, A. H. Collasuyo, Ampliac. 3A 7mo, 9no y 10mo Sector Grupo 2A, 3A, Oasis 2, Mirador de Villa 200 Millas, Grupo 5 9no.

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Distrito: Ate

Sector 182

  • A.H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos
  • P.S. 1 - 2
  • P.S. 4 - 7
  • Ca. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
  • A.H. 24 de Setiembre
  • A.H. Abraham Valdelomar
  • A.H. 15 de Marzo
  • A.H. Cruz de Mayo
  • A.H. Los Pinos
  • A.H. Grupo M de Horacio Zevallos

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Algunos sectores tendrán una suspensión
Algunos sectores tendrán una suspensión momentánea en el abastecimiento de agua - Créditos: Freepik.

San Juan de Lurigancho

Sector 407

  • A. H. Señor de Luren
  • A.H. Señor de Luren, A.H. Ganimedes
  • Cuadrante: Urb. San Ignacio, A.H. Nuevo Paraíso, A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampl., A.H. 18 de Junio, PJV San Hilarión, APV Ayacucho, A.H. Mártires del Periodismo, A.H. Villa Florida, PJV Señor de Luren, A.H. 23 de Octubre, PJV San Hilarión, APV Santa Elizabeth, A.H. Fray Martin de Porres

9 a. m. - 10 p. m.

Distrito: Los Olivos

Sector 83

A.H. Los Jazmines de Naranjal, A.H. José Carlos Mariátegui, A.H. 16 de Mayo, A.H. El Olivar, A.H. Santa Rosa de Naranjal, A.H. Virgen de Fátima, C.H. Cueto Fernandini 3ra y 4ta etapa, Coop. Naranjal, Urb. Los Jazmines de Naranjal, Urb. Parque El Naranjal 2da etapa

Hora: 12 a. m. - 8 p. m.

Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en varios distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Distrito: Lurigancho

Sector 132

  • Asociación Agrupación Familiar San Cristóbal
  • A.H. Paraíso de Cajamarquilla
  • A.H. Santa Cruz de Cajamarquilla
  • Agrupación Señor de Huanca
  • Asociación Posesionarios del Cerro San Martín de Porres
  • Asociación La Unión Santa Cruz de Cajamarquilla
  • Urb. La Planicie de Cajamarquilla

Sector 133

  • A.H. Paraíso de Cajamarquilla
  • A.H. Santa Cruz de Cajamarquilla
  • Agrupación Señor de Huanca
  • Asociación Posesionarios del Cerro San Martín de Porres
  • Asociación La Unión Santa Cruz de Cajamarquilla
  • Urb. La Planicie de Cajamarquilla

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Consejos para cuidar el agua

  • Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos.
  • Repara de inmediato fugas o goteras en caños, tuberías y sanitarios.
  • Utiliza baldes en lugar de mangueras para lavar autos o pisos.
  • Riega las plantas temprano en la mañana o al anochecer para evitar evaporación.
  • Reutiliza el agua de la lavadora o enjuague para limpiar pisos o patios.
  • Usa electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas con carga completa.
  • Opta por sistemas de bajo consumo de agua en inodoros y duchas.
  • Evita arrojar aceites, químicos o basura al desagüe para no contaminar el agua.
  • Almacena agua de lluvia para riego o limpieza.
  • Educa a tu familia y vecinos sobre el uso responsable del agua.

