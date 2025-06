Rafael López Aliaga anuncia su retiro como alcalde de Lima para decidir si será candidato presidencial en 2026

Fuente: Bethel Radio

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó este miércoles que se retirará de forma temporal de la Municipalidad Metropolitana (MML) en octubre próximo con el propósito de evaluar si postulará a la presidencia del Perú en las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026.

“Es una pregunta recurrente (si voy a renunciar a la MML), pero tengo que terminar mi trabajo de alcalde, por lo menos hasta octubre, dejar obras avanzadas, ya casi terminadas, para tomar dos días de retiro. Voy a retirarme de todo el tráfago de ser alcalde dos días para pensar bien”, declaró durante una entrevista en Bethel Radio.

“No es fácil. Ser alcalde de Lima es ser bombero. (...) Un presidente tiene muchos más recursos para solucionar los temas de fondo del Perú, por ejemplo, el hambre”, añadió.

El líder de Renovación Popular también se refirió al motivo por el cual, en ocasiones anteriores, aseguró que no abandonaría el cargo para preparar una candidatura. “Yo he dicho eso, en su momento (porque) hubo varias reuniones con mucha gente de Perú y fuera, incluso con la embajadora de EE.UU. Había gente que me decía ‘no asumas como alcalde, anda a la Presidencia’, y yo dije ni hablar”, agregó.

Precisó que su rechazo a dimitir a la alcaldía de Lima respondió, principalmente, al deseo de evitar comparaciones con el exburgomaestre de La Victoria, George Forsyth, quien dejó su cargo para postular en las elecciones de 2021.

En dichos comicios, Pedro Castillo fue elegido presidente, y en diciembre de 2022 protagonizó un intento de autogolpe de Estado, lo que derivó en su detención y encarcelamiento. “En ese momento estaba muy nervioso todo el mundo, y yo dije no voy a renunciar, yo soy alcalde de Lima. Busqué al señor (Carlos) Añaños, lo busqué siete veces, viajé a Madrid para verlo”, relató.

En una entrevista anterior con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, López Aliaga mencionó que entre el “11 y el 12 de octubre” tendría una decisión definitiva sobre su eventual postulación. “No puedo ser irresponsable de tomar una decisión así. En política en Lima no es broma, menos en la política de todo el Perú. No es un tema de apetito, es una cruz”, expresó.

Recordó que su mandato culmina en diciembre de 2026, pero subrayó que la ley exige su dimisión si desea participar en los comicios presidenciales. “Si sigo tu peregrina idea, tengo que renunciar en octubre de este año. Tienes que renunciar en Lima para ser candidato nacional. Por eso no es broma”, respondió al exdeportista, quien le expresó su respaldo.

La autoridad limeña no logró alcanzar la Presidencia en las elecciones de 2021, tras una campaña basada en mensajes de odio, teorías de conspiración y desinformación. Se autodenominó ‘Porky’, apodo que mantiene hasta hoy, y quedó en tercer lugar en la primera vuelta, con el 11.75 % de los votos válidos.

Acuerdo con El Salvador

Días atrás, López Aliaga firmó un acuerdo de cooperación con el alcalde del municipio de San Salvador Centro, Mario Durán Gavidia, y aprovechó la oportunidad para dirigirse públicamente al presidente Nayib Bukele y solicitar su apoyo frente a la creciente ola de criminalidad que enfrenta el Perú.

“Hay que reconocer que no hay solución en Perú y pedimos ayuda. Es inteligente, es una virtud la humildad, pedir ayuda a un país que tiene una proyección total con base en decisiones inteligentes y oportunas”, dijo.

Asimismo, retiró su propuesta de trasladar a cinco mil reos peruanos de alta peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel administrada porBukeleque, desde marzo pasado, alberga a migrantes deportados por Estados Unidos acusados de pertenecer a la banda transnacionalTren de Aragua.