Tribunal Constitucional autoriza que Alejandro Toledo reciba atención médica en clínica y anula fallo que impedia su traslado

TC autoriza que Alejandro Toledo sea atendido en una clínica privada. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina/Clínica San Pablo)

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la resolución emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate que impedía el traslado del expresidente Alejandro Toledo a una clínica privada para recibir tratamiento médico ambulatorio. En su fallo, el TC sostuvo que la resolución judicial anterior vulneró los derechos fundamentales del exmandatario, particularmente su derecho a la salud y a la integridad personal, al no evaluar adecuadamente la complejidad de su estado de salud.

La defensa de Toledo había impugnado esta medida ante el TC mediante un recurso de apelación por salto, señalando que la decisión judicial incumplía lo establecido por una sentencia previa del propio tribunal, emitida en abril de 2024. En esa ocasión, el TC ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que se pronunciara formal y motivadamente sobre la solicitud de atención médica privada presentada por el exjefe de Estado.

TC ordena permitir atención médica en clínica privada para Alenjandro Toledo. (Foto: Tribunal Constitucional)

Expresidente pide atención especializada

Toledo, quien cumple 20 años de prisión por el caso Odebrecht, padece enfermedades graves y ha solicitado desde hace más de dos años poder ser atendido en la Clínica San Pablo, a su propio costo y sin internamiento. Sin embargo, en marzo de 2025, el Juzgado de Ate rechazó el pedido argumentando que no existía justificación médica suficiente, ya que una evaluación del sistema penitenciario lo declaró “clínicamente estable” y con acceso a atención especializada en hospitales de Essalud.

En su reciente resolución del 31 de julio, el Tribunal Constitucional ordenó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate emitir de inmediato una nueva resolución que permita el traslado de Toledo bajo las condiciones requeridas por su defensa: atención ambulatoria, sin hospitalización y con financiamiento propio.

Por otro lado, el TC rechazó la solicitud para que se sancione al juez del caso o al INPE, al considerar que, si bien los pronunciamientos fueron insuficientes, sí hubo respuesta formal.

Poder Judicial fija fecha para alegatos finales de Alejandro Toledo por caso Ecoteva. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Poder Judicial niega arresto domiciliario

El Poder Judicial rechazó el pasado 9 de mayo la solicitud del expresidente Alejandro Toledo para cumplir en su domicilio la condena de 20 años y seis meses de prisión impuesta en su contra por el caso Odebrecht. Toledo apeló a la Ley N.º 32181, que permite a mayores de 80 años acceder a la prisión domiciliaria por razones humanitarias. Sin embargo, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, precisó que la medida no puede ser aplicada mientras la condena no esté firme, es decir, hasta que se resuelvan las apelaciones pendientes.

La defensa del exmandatario argumentó que Toledo cumple con el criterio etario y presenta un estado de salud deteriorado, pero el magistrado indicó que solo en caso de confirmarse la sentencia y reunirse todos los requisitos legales, podría presentarse nuevamente la solicitud. La condena del exjefe de Estado está relacionada con su participación en los presuntos sobornos pagados por la empresa Odebrecht para adjudicarse los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

Alejandro Toledo dijo que su salud se ha desmejorado por culpa del cáncer. (Fuente: Poder Judicial)

Durante la audiencia, Alejandro Toledo pidió cumplir su condena en prisión domiciliaria por razones humanitarias, alegando que padece enfermedades cardíacas, cáncer, ansiedad aguda e incontinencia urinaria, lo que afecta su permanencia en el penal. “Tengo un problema cardíaco (…) Tengo cáncer, un problema de ansiedad aguda. Un problema de incontinencia urinaria, de vez en cuando pierdo sangre. Le pido de todo corazón por razones humanitarias, enfermedad y edad, le pido por favor que atiendan mi pedido”, pidió.

Esta no es la primera vez que Alejandro Toledo expone su delicado estado de salud. En 2023, durante una entrevista con la agencia EFE, el exmandatario reveló que sufre de hipertensión, secuelas de cáncer y que debe tomar cerca de 14 pastillas diarias como parte de su tratamiento médico. “Mi salud es muy mala (...). Solo respeten eso, no han probado nada y ya me quieren meter en la cárcel”, declaró entonces, al entregarse a las autoridades estadounidenses en el marco de su proceso de extradición a Perú.