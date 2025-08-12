Perú

Sujeto ataca con bate y cuchillos a vendedor de laptops en galería de la avenida Wilson, en el Cercado de Lima

La Policía Nacional investiga si el ataque fue una represalia por una denuncia previa presentada por la víctima relacionada con un robo, mientras buscan a los responsables

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Sujeto ataca con bate y cuchillos a vendedor de laptops | ATV Noticias

Una violenta y extraña agresión se registró en un centro comercial del Cercado de Lima. Un grupo de hombres, liderados por un sujeto, atacó con bates y cuchillos al dueño de un local dedicado a la venta de laptops y computadoras.

La víctima, identificada como Yelsin Aníbal Asunción Saavedra, fue trasladada tras el ataque al Hospital Arzobispo Loayza para recibir atención médica.

El hecho se registró aproximadamente a las 13:40 del último domingo en la galería Plaza Real, situada en el cruce de las avenidas Uruguay con Washington, en pleno Cercado de Lima. Esta galería alberga diversos stands dedicados a servicios informáticos y comercialización de equipos electrónicos. Yelsin Aníbal, dueño de uno de estos puestos, atendía a una clienta cuando fue sorprendido por los atacantes.

Cronología del ataque con bate y cuchillos en la galería

De acuerdo con imágenes difundidas por ATV Noticias, cinco hombres ingresaron de manera repentina al stand de Yelsin. El primero en entrar lo atacó con un puñete y luego sacó un arma punzocortante. Mientras vociferaba la frase “Ahora pues, ahora pues”, inició la agresión física. Este acto parecía responder a una afrenta previa entre ambos.

Agresores atacan violentamente con bates
Agresores atacan violentamente con bates y cuchillos al vendedor de laptops Yelsin Aníbal en la galería Plaza Real, Cercado de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Tras el primer atacante, entraron cuatro sujetos más, algunos con bates de béisbol. Los agresores golpearon al comerciante con puñetes, patadas y los bates de madera. Un ayudante del local intentó intervenir para defender a Yelsin, pero otros hombres lo apartaron para impedir que ayudara.

Las cámaras de seguridad internas del local grabaron cómo los cinco atacantes agredían a Yelsin de forma violenta. A su vez, las cámaras externas mostraron a otros hombres que llegaron al lugar para formar una cadena humana. Esta barrera impedía que otras personas ingresaran a detener la golpiza. Aunque no participaron en la agresión directa, estos individuos actuaron como cómplices.

La violencia duró alrededor de un minuto y medio. Finalmente, una mujer que trabaja en stands cercanos intervino para pedir que cesara la golpiza. Sus reclamos lograron que los agresores se retiraran del lugar, dejando a Yelsin con múltiples heridas visibles.

Venganza como posible motivo detrás del ataque

Se presume que el ataque fue una represalia por una denuncia previa que Yelsin habría presentado contra uno de los agresores por robo. Esta afrenta habría motivado la venganza violenta en plena galería comercial. Sin embargo, las autoridades continúan investigando para esclarecer los motivos exactos.

A pesar de la presencia visible de cámaras de seguridad en la galería, los agresores no intentaron ocultar sus rostros ni sus acciones. Esto sugiere que buscaban intimidar a la víctima y enviar un mensaje claro de revancha.

Cinco hombres ingresaron al local
Cinco hombres ingresaron al local de Yelsin Aníbal para perpetrar la agresión con violencia. Foto: Composición Infobae Perú

Tras la golpiza, la familia trasladó de emergencia a Yelsin al Hospital Arzobispo Loayza. Allí, los médicos diagnosticaron fracturas, cortes y contusiones graves. La víctima permanece internada mientras la Policía Nacional realiza las investigaciones.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran con claridad la agresividad de los atacantes y la coordinación entre ellos. Las autoridades llaman a la ciudadanía a colaborar para identificar y sancionar a los responsables.

Este caso genera preocupación en la comunidad comercial del Cercado de Lima, donde exigen mayor seguridad en sus espacios de trabajo. Mientras tanto, la policía avanza en la búsqueda de los implicados para llevarlos ante la justicia y evitar hechos similares.

Números de emergencia

Para casos de violencia y extorsión, el Estado peruano dispone de líneas de atención rápida y confidencial para denunciar delitos y recibir ayuda inmediata:

  • Central 111: Línea gratuita y confidencial de la Policía Nacional del Perú, activa las 24 horas.
  • Central 105: Central de Emergencias conectada con la línea 111.
  • Línea 1818: Teléfono especializado para reportar extorsiones.
  • Celular 942 841 978: Contacto directo para denuncias de extorsión.
  • Comisarías distritales: Puntos presenciales para denunciar y recibir apoyo.

Estos canales buscan garantizar la seguridad ciudadana y ofrecer atención rápida frente a situaciones de riesgo.

Temas Relacionados

AgresiónPolicía Nacional del PerúCercado de LimaHospital Arzobispo LoayzaPlaza Realperu-noticias

Últimas Noticias

Aparecen en Arequipa pintas que impulsan candidatura de Juan José Santiváñez, exministro y asesor de Dina Boluarte

El exministro del Interior, actualmente sin afiliación política, renunció tras ser censurado por el Congreso y anunció su posible candidatura para el 2026 en un mensaje de despedida

Aparecen en Arequipa pintas que

Romina Gachoy responde con firmeza a Angie Jibaja y defiende la protección de los hijos de Jean Paul Santa María

La modelo uruguaya dejó claro que no permitirá que el conflicto se convierta en un show mediático y aseguró que presentará pruebas ante la justicia para proteger a los menores involucrados

Romina Gachoy responde con firmeza

Policía interviene a dos topógrafos colombianos por realizar mediciones sin autorización en la isla Santa Rosa

Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría del sector, donde se investiga si ingresaron al país sin cumplir los controles migratorios

Policía interviene a dos topógrafos

Cámara Regional de Turismo del Cusco rechaza expresiones del Mincul y exige cambios en el sistema de acceso a Machu Picchu

El gremio turístico cuestiona el esquema actual y advierte que abrir la plataforma recién en diciembre complica la planificación de viajes para 2026

Cámara Regional de Turismo del

MercadoLibre anuncia su primer centro logístico en Perú y promete entregas en 24 horas: así funcionará

Este nuevo recinto ubicado en Lurín busca lograr que las compras online en categorías como tecnología, moda y belleza lleguen aún más rápido al mercado peruano

MercadoLibre anuncia su primer centro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comienza el juicio contra los

Comienza el juicio contra los cuatro hombres acusados de cazar y carnear a un yaguareté en Formosa

Cómo detectar los síntomas silenciosos de deshidratación y prevenir riesgos para la salud

Crimen de Coghlan, en vivo: el fiscal pidió indagar por encubrimiento a Cristian Graf

Receta de galletas de maicena y leche condensada, rápida y fácil

El caso Diego Fernández Lima: el fiscal pidió indagar por encubrimiento a Cristian Graf, ex compañero del chico hallado enterrado en Coghlan y principal sospechoso

INFOBAE AMÉRICA
Jhon Durán marcó y se

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

La inflación de Brasil se mantuvo por debajo de las previsiones pero las tasas siguen altas

Netanyahu anunció que autorizará a los palestinos salir de Gaza

Condenaron a seis ex funcionarios por la muerte de 41 niñas en un incendio en un hogar estatal de Guatemala

Estados Unidos, Venezuela y el dilema de Port Royal

TELESHOW
Nora Colosimo, la mamá de

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, le habría robado el novio a la madre de Lola Bezerra: “La vi sufrir”

Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire: “Es la persona de la que más fuerte me enamoré”

El saludo de Daniel Osvaldo por el cumpleaños de su nueva novia: “Siempre así”

Susana Roccasalvo mostró la primera imagen de su nieto, Simón: “¡Acá estoy!”

La escapada romántica de Luciano Castro y Griselda Siciliani: vistas privilegiadas y gastronomía