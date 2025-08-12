Policía interviene a dos topógrafos colombianos por realizar mediciones sin autorización en la isla Santa Rosa

Las autoridades peruanas intervinieron y detuvieron a los topógrafos colombianos que realizaban mediciones en la isla Santa Rosa. (Crédito: TV PERÚ)

Los incidentes provenientes de Colombia no cesan en el distrito peruano de Santa Rosa, región Loreto. En los últimos días, un avión militar colombiano vulneró el espacio aéreo peruano, el presidente Gustavo Petro puso en duda la soberanía peruana en la zona y un ciudadano colombiano izó la bandera de su país en el lugar. Esta vez, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones en la isla Santa Rosa, aparentemente sin autorización oficial.

La intervención se llevó a cabo en medio de un clima de tensión fronteriza y creciente presencia de las autoridades peruanas en el área luego de estos incidentes. Según fuentes policiales, los ciudadanos extranjeros fueron sorprendidos cuando efectuaban trabajos técnicos en un punto sensible, sin contar con los permisos exigidos por la normativa peruana.

Policía peruana detiene a dos topógrafos colombianos en la isla Chinería en Loreto. (Foto: Captura video TV Perú)

Respuestas evasivas ante la prensa

Al ser consultados por las cámaras de TV Perú sobre el motivo de su trabajo en la isla Chinería, los topógrafos evitaron dar detalles, limitándose a responder que “hablarían únicamente con oficiales” y negándose a ofrecer explicaciones adicionales ante las cámaras.

Fuentes policiales indicaron que los equipos utilizados, fueron incautados para su revisión. Las autoridades investigan si la labor de los ciudadanos colombianos estaba vinculada a algún tipo de levantamiento cartográfico con fines no autorizados.

Dos topógrafos colombianos fueron detenidos en la isla Santa Rosa. (Captura video: TV Perú)

Identidad y actividad de los intervenidos

De acuerdo con el parte policial, los intervenidos fueron identificados como trabajadores procedentes de Bogotá y Leticia, vinculados a una empresa constructora colombiana. Ambos utilizaban equipos de georreferenciación satelital (GPS) para levantar información topográfica en la zona, pero no contaban con la autorización correspondiente emitida por las autoridades del Perú.

Los ciudadanos colombianos alegaron que desconocían la obligación de tramitar permisos especiales para realizar este tipo de actividades en territorio peruano. Asimismo, señalaron que su trabajo formaba parte de un proyecto de infraestructura de carácter privado en su país.

Operativo en la frontera

La acción policial se desarrolló en el puerto de Santa Rosa, donde un contingente de 20 efectivos interceptó a los dos hombres y procedió a trasladarlos a la comisaría local para su plena identificación y verificación de su situación migratoria. En la intervención se incautó el equipo de medición satelital para ser sometido a revisión técnica.

Fuentes de la PNP precisaron que, aunque existe un régimen especial de libre circulación para residentes de Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú), este beneficio no exime del cumplimiento de controles migratorios y de las autorizaciones requeridas para trabajos técnicos o de investigación.

PNP detuvo a dos topógrafos colombianos en la isla Santa Rosa mientras hacían trabajos. (Crédito: Captura video)

Investigación en curso

El Ministerio del Interior informó que las autoridades peruanas están verificando si los topógrafos ingresaron al país a través de un punto de control autorizado o si eludieron el procedimiento migratorio. El caso se encuentra en etapa preliminar, mientras se determina si hubo vulneración de la soberanía territorial.

Paralelamente, se analiza si las mediciones realizadas podrían estar relacionadas con proyectos de infraestructura o cartografía que tengan implicancias estratégicas. De confirmarse irregularidades, se podrían iniciar acciones legales en contra de los intervenidos.

Contexto de tensión diplomática

Este hecho ocurre en medio de una serie de incidentes fronterizos que han tensado las relaciones entre Perú y Colombia. El último fin de semana, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, izó la bandera colombiana en un punto del distrito de Santa Rosa, lo que provocó rechazo oficial del Ejecutivo peruano y un incremento inmediato del patrullaje fluvial por parte de la Marina de Guerra del Perú.

Desde entonces, el movimiento de visitantes en la zona ha disminuido significativamente, afectando el comercio y la actividad turística local. Transportistas y comerciantes han reportado un ambiente de zozobra, describiendo al puerto de Santa Rosa como “un cementerio” debido a la baja afluencia de pasajeros.