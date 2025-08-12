Polémica en ‘Yo Soy’ por dura crítica de Mauri Stern a imitador de Leonardo Favio: “Y así la vida no te puede recompensar”

Polémica en ‘Yo Soy’ por dura crítica de Mauri Stern a imitador de Leonardo Favio: “Imagínate todo lo que te falta para mejorar”. Video: Latina

Los usuarios de TikTok expresaron fuertes críticas hacia Mauri Stern, calificándolo como “frío de fríos” tras su dura evaluación a un participante de ‘Yo Soy’.

El video, que ya acumula más de 70 mil reproducciones, muestra a diversos internautas apoyando al imitador y señalando la falta de empatía del jurado mexicano, con comentarios como “Qué malo Mauri, no te conocí así” y “Hay formas más humanas de decir las cosas”.

¿Cuál fue la crítica de Mauri Stern al imitador de Leonardo Favio?

Todo surgió a partir de la audición de Giovanni Castillo, abogado que se presentó en los estudios de ‘Yo Soy’ buscando imitar a Leonardo Favio.

Desde los primeros minutos, Mauri Stern mostró su desagrado, especialmente cuando el participante interpretó un fragmento de ’40 grados’, tema del grupo Magneto, del que Stern fue integrante. El jurado no ocultó su incomodidad y le dijo: “Cuidado. Es una buena canción mal cantada”.

Durante la actuación central con ‘Ella ya me olvidó’, Ricardo Morán interrumpió la interpretación por no ajustarse al ritmo adecuado, negándole la oportunidad de pasar a la siguiente ronda.

Yo Soy: Audición de Leonardo Favio y críticas del jurado. Video: Latina

Cuando fue el turno de Mauri Stern, el comentario no tardó en sorprender por su crudeza: “La verdad es que no quiero ser cruel contigo”, comenzó, para luego señalar: “Te falta tanto trabajo para llegar a ser malo. Imagínate todo lo que te falta desde ahí para mejorar”.

Stern concluyó que, sin un esfuerzo considerable, Giovanni Castillo no podría avanzar en el programa: “Y así la vida no te puede recompensar ni siendo abogado, ni siendo arquitecto, ni jardinero, ni camarógrafo”, indicó.

Agregando: “En la vida hay que trabajarle para llegar y superar. Y aquí la suerte no existe”.

Ante la incomodidad generada por la crítica, tanto Jely Reátegui como Ricardo Morán y el conductor Franco Cabrera optaron por un tono humorístico para aliviar el momento. Ricardo Morán fingió una llamada a Carlos Alcántara, jurado habitual, pidiendo su regreso. Cabrera incluso preguntó: “¿Cómo sería si fuera cruel?”.

Tras quedar fuera del concurso, el participante expresó en una entrevista que creía que Stern tenía un “problema” con los abogados, lo que explicaría su dureza.

Finalmente, Giovanni Castillo asumió la situación con tranquilidad: “Por mí, está bien”, afirmó, resaltando que, si bien Stern es hábil en la música, él se considera competente en su propio campo profesional.

Carlos Alcántara y su troleo a Ricardo Morán

Un intercambio espontáneo entre Carlos Alcántara y Ricardo Morán durante algunas emisiones de ‘Yo Soy’ 2025 también se transformó en un fenómeno viral tras desencadenar carcajadas en el set y entre seguidores en redes sociales.

Carlos Alcántara trolea a Ricardo Morán en ‘Yo Soy’: el actor recordó ‘Pataclaun’ y provocó risas en todo el set. Video: Latina

El momento, que comenzó con un reclamo humorístico de Morán sobre presuntos privilegios de Alcántara, terminó evocando el icónico programa ‘Pataclaun’ y celebrando la aguda respuesta del actor peruano.

La situación se viralizó rápidamente a través de TikTok, donde los usuarios retomaron frases como “Machín es Machín” y “Pataclaun, el padre de todos los programas” para resaltar la química y el carisma que ambos jurados proyectaron frente a cámaras.

El breve intercambio surgió cuando, entre risas, Ricardo Morán acusó a su compañero de solicitar comodidades exclusivas: “Yo le voy a contar a todo el Perú que el señor que celebra su inteligencia, además, ha pedido su propio camerino. Todos los demás estamos en el camerino del pueblo, y el señor tiene un penthouse en otro lado”, manifestó ante las cámaras.

Sin perder el estilo irónico que lo caracteriza, Alcántara replicó con una pregunta sorpresa que descolocó a Morán: “¿Hace cuánto trabajas en Latina?”, a lo que Morán respondió con seguridad.

“25 años, yo entré con Mad Science en el año 2001”. Pero la respuesta del actor no tardó en llegar y fue la que terminó desatando la carcajada general: “¿Y antes de eso daban un programa acá creo, no?”. La referencia a Pataclaun, programa que se emitió en Latina antes de la llegada de Morán, fue clara y directa.

El productor solo atinó a reírse, visiblemente sorprendido por la agudeza de su compañero. Mientras tanto, el equipo de producción también reaccionaba entre risas, y en las redes sociales, los usuarios celebraban el momento con frases como “Hay niveles”, festejando la espontaneidad del actor.

En esta nueva etapa, el jurado lo integran también Ricardo Morán y Jely Reátegui, mientras que la conducción está a cargo de Franco Cabrera y Diana Sánchez. El estreno de la temporada actual ocurrió el 2 de agosto con un concierto gratuito celebrado en la Plaza de Armas de Surco, evento que contó con la presencia de los más destacados imitadores del país.