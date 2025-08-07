Carlos Alcántara trolea a Ricardo Morán en ‘Yo Soy’: el actor recordó ‘Pataclaun’ y provocó risas en todo el set. Video: Latina

Durante la más reciente emisión de ‘Yo Soy’ 2025, Carlos Alcántara sorprendió con una broma que dejó sin palabras a su compañero de jurado, Ricardo Morán.

El momento, que rápidamente se volvió viral en TikTok, inició con una queja del productor por un supuesto privilegio del actor, pero terminó con una contundente respuesta que trajo a la memoria de todos el recordado programa Pataclaun.

Las risas no se hicieron esperar, ni en el set ni en las redes sociales, que celebraron el divertido intercambio.

Un ‘troleo’ con recuerdo de Pataclaun

El hecho ocurrió durante una conversación aparentemente inofensiva entre los jurados. Ricardo Morán inició el intercambio con un reclamo que parecía intrascendente, señalando que Carlos Alcántara tenía un baño exclusivo mientras los demás miembros del jurado compartían espacios más reducidos.

“Yo le voy a contar a todo el Perú que el señor que celebra su inteligencia, además, ha pedido su propio camerino. Todos los demás estamos en el camerino del pueblo, y el señor tiene un penthouse en otro lado”, ironizó el productor frente a cámaras.

Ante el comentario, Alcántara reaccionó fiel a su estilo sarcástico. En lugar de justificarse, le lanzó una pregunta directa: “¿Hace cuánto trabajas en Latina?”.

Morán respondió con seguridad: “25 años, yo entré con Mad Science en el año 2001”. Pero la respuesta del actor no tardó en llegar y fue la que terminó desatando la carcajada general: “¿Y antes de eso daban un programa acá creo, no?”. La referencia a Pataclaun, programa que se emitió en Latina antes de la llegada de Morán, fue clara y directa.

El productor solo atinó a reírse, visiblemente sorprendido por la agudeza de su compañero. Mientras tanto, el equipo de producción también reaccionaba entre risas, y en las redes sociales, los usuarios celebraban el momento con frases como “Machín es Machín”, “Pataclaun, el padre de todos los programas” y “Hay niveles”.

El clip, publicado por la cuenta oficial de Latina en TikTok, continúa generando comentarios positivos por el carisma y la química entre los jurados.

Carlos Alcántara revela que pensó en retirarse de la televisión

Más allá de los momentos de humor, Carlos Alcántara también se ha sincerado sobre su regreso a la televisión tras un largo periodo de ausencia.

El actor confesó que estuvo dos años sin trabajar y que, en ese tiempo, llegó a contemplar seriamente la posibilidad de dejar por completo su carrera artística. La razón fue una etapa difícil relacionada con la salud de su esposa, lo cual lo llevó a replantearse sus prioridades personales y profesionales.

El popular reality de imitadores vuelve renovado a la televisión peruana con la incorporación de Carlos Alcántara al panel de jueces, aportando una mirada artística y fresca al concurso. (Latina)

“Pensé en el retiro, porque mi esposa vivió una etapa difícil de salud. Estuve dos años sin trabajar y pensé en irnos a vivir afuera, pero ahora sé que era una decisión apresurada”, declaró el artista en una entrevista con el diario Trome.

Alcántara aseguró que su regreso al formato de competencia lo tomó con entusiasmo, ya que siempre fue fan del programa como espectador. “Estoy contento de volver a Latina y estar en ‘Yo Soy’, porque es un programa del cual he sido un espectador fiel. Siempre lo he visto y me he emocionado en casa con todos los participantes”, expresó durante una entrevista con Expreso.

Carlos Alcántara conmueve con emotiva dedicatoria de cumpleaños a su esposa, Jossie Lindley.

“Yo estoy aquí para entretener”: Alcántara explica su rol como jurado

En esta nueva etapa en la televisión, Carlos Alcántara comparte la mesa de jurado con Ricardo Morán y la actriz Jely Reátegui. El regreso del programa también trajo novedades en la conducción, ahora a cargo de Franco Cabrera y Diana Sánchez, quienes se suman al formato que ha tenido más de 30 temporadas en el aire.

A sus 59 años y con cuatro décadas de trayectoria en el teatro, cine y televisión, Alcántara reconoció que su papel como jurado no se basa en conocimientos técnicos, sino en la experiencia acumulada a lo largo de su carrera.

“Si hablamos de temas técnicos, el especialista es Ricardo. Yo estoy compartiendo mi experiencia, lo que he hecho en 40 años de carrera. Yo estoy aquí para entretener”, puntualizó.

También aprovechó para aclarar que su ausencia de la televisión no se debió a malas experiencias previas. Recordó su paso por el programa Lima Limón como una simple anécdota. “Eso fue como una anécdota y a veces uno toma conciencia muy tarde. No volvía por un tema de tiempo, ahora que no hago cine tengo el tiempo perfecto”, comentó.

Yo Soy 2025: Carlos Alcántara, Franco Cabrera, Diana Sánchez y Ricardo Morán lideran el jurado. Infobae Perú / Captura IG: @ricardomoranvargas

El estreno de la nueva temporada de ‘Yo Soy’ se dio el pasado sábado 2 de agosto con un concierto gratuito en la Plaza de Armas de Surco, donde participaron varios de los mejores imitadores del país. Este evento marcó el inicio de una temporada que promete seguir conquistando al público peruano, manteniendo el estilo que lo convirtió en uno de los programas más exitosos de la televisión local.