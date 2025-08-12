Perú

Perú tiene una nueva vacuna: MINSA suma la vacuna nonavalente contra el VPH al Esquema Nacional de Vacunación, ¿Hasta qué edad me puedo vacunar?

El cáncer de cuello uterino, provocado por el virus de papiloma humano, es la principal causa de muerte oncológica en mujeres peruanas, según cifras oficiales

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Insumos y jeringas listos antes
Insumos y jeringas listos antes de iniciar la jornada de vacunación en un puesto itinerante.

El Ministerio de Salud (MINSA) del Perú anunció la incorporación de la vacuna nonavalente contra el virus del papiloma humano (VPH) al Esquema Nacional de Vacunación. Esta decisión busca reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino, enfermedad que encabeza la lista de muertes oncológicas en mujeres peruanas.

La dosis se distribuirá de manera gratuita para niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años en centros de salud, instituciones educativas y campañas comunitarias.

MINSA oficializa incorporación de la vacuna nonavalente

La medida se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.º 440-2025/MINSA. Desde el 18 de julio, la disponibilidad de la vacuna nonavalente amplía el alcance de la inmunización, pasando de cubrir dos a nueve variantes del VPH, las cuales explican el 90% de los casos de cáncer de cuello uterino y otros tumores asociados.

La entrega gratuita se realizará a través de los centros de vacunación habituales y de acciones descentralizadas que buscan llegar a las poblaciones más alejadas.

Una enfermera prepara una dosis
Una enfermera prepara una dosis de la vacuna nonavalente contra el VPH en un centro de salud de Lima.

La importancia de esta estrategia radica en el impacto del cáncer de cuello uterino en la salud pública femenina en Perú. Según el informe Reducir la brecha de equidad: Atención oncológica para la mujer en Perú, elaborado por Economist Impact, en 2022 se reportaron 2.545 fallecimientos por este cáncer, en contraste con las 1.951 muertes causadas por cáncer de mama el mismo año.

El documento destaca que la enfermedad afecta principalmente a mujeres jóvenes, con bajos ingresos y residentes en zonas rurales o comunidades indígenas, grupos donde se presentan mayores obstáculos para el acceso a servicios preventivos y de tratamiento.

Nueva vacuna: cobertura gratuita para menores de hasta 18 años

El acceso a la vacuna nonavalente resulta clave en este contexto. La inclusión de la nueva fórmula dentro del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) permitirá la adquisición sostenible de dosis a menor costo.

Además, la certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) garantiza la calidad y seguridad del biológico. Autoridades y organizaciones de pacientes resaltan que la estrategia no solo representa una mejora en la prevención, sino también un paso concreto para reducir desigualdades en el sistema sanitario.

Karla Ruiz De Castilla, directora de la asociación de pacientes Esperantra, sostuvo que la adopción de la vacuna nonavalente “marca un avance fundamental para reducir la desigualdad en prevención oncológica”. Subrayó que garantizar la llegada de las dosis a quienes más lo necesitan puede salvar vidas y elevar los niveles de equidad sanitaria.

Personal del MINSA informa a
Personal del MINSA informa a padres sobre la importancia de la vacunación contra el VPH.

Prevención del 90% de los casos de cáncer de cuello uterino

El plan de vacunación establece como población objetivo a niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años, quienes podrán acceder a las dosis de manera gratuita. Los puntos habilitados contemplan centros de salud, colegios y campañas comunitarias.

Para recibir la inmunización, se recomienda a los padres o tutores presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el carné de vacunación de los menores. El registro busca asegurar un control adecuado y la continuidad del esquema de protección.

Refrigeradores especiales aseguran la cadena
Refrigeradores especiales aseguran la cadena de frío para la conservación de las vacunas.

La incorporación de la vacuna nonavalente refuerza la estrategia peruana de prevención primaria del cáncer de cuello uterino. El Ministerio de Salud prevé que esta acción permita disminuir la incidencia y mortalidad de este tipo de cáncer, y alcance progresivamente a las poblaciones históricamente excluidas de la atención sanitaria.

Perú busca así avanzar hacia una cobertura más equitativa y efectiva para los sectores más vulnerables, apostando por la salud pública y la reducción de la carga oncológica en el país.

