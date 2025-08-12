Perú

Inabif abre nueva convocatoria laboral 2025: vacantes para secundaria completa y sueldos de hasta S/10 mil

Las 39 oportunidades laborales en la entidad también están dirigidas a egresados técnicos, bachilleres, titulados universitarios e incluso miembros de las Fuerzas Armadas

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Convocatoria de trabajo del Inabif
Convocatoria de trabajo del Inabif estará disponible hasta el 25 de octubre. Foto: composición Infobae/Mimp

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) abrió una nueva convocatoria laboral CAS para agosto de 2025, ofreciendo 39 vacantes en distintas sedes y con remuneraciones que van desde S/ 2.800 hasta S/ 10.000. Las oportunidades están dirigidas a personas con secundaria completa, egresados técnicos, bachilleres, titulados universitarios e incluso miembros de las Fuerzas Armadas.

Las plazas están distribuidas entre Lima, Loreto y Madre de Dios, y abarcan especialidades como Psicología, Trabajo Social, Derecho, Administración, Contabilidad, Ingeniería, Economía, Educación, Nutrición, Sociología, así como cargos operativos como estibadores, choferes y operarios de mantenimiento. Las fechas de cierre para postular varían según cada puesto, por lo que los interesados deben revisar cuidadosamente los requisitos y plazos antes de enviar su solicitud.

El Inabif es una institución pública que brinda protección y atención integral a niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de riesgo. Forma parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y cuenta con servicios de intervención social en todo el país.

¿Qué vacantes ofrece el Inabif en agosto 2025?

Sindicato denuncia irregularidades en el
Sindicato denuncia irregularidades en el Inabif. (Foto: Andina)

La oferta laboral incluye posiciones de analistas, especialistas, asistentes y personal operativo. Algunas de las vacantes más destacadas son:

  • Analista en Acompañamiento Familiar: requiere título universitario en Psicología, Trabajo Social o Sociología, con colegiatura vigente. Sueldo: S/ 4.000. Sedes: Lima, Loreto y Madre de Dios.
  • Asistente de Gestión de Archivo: para egresados técnicos o universitarios en Administración y/o Archivo. Sueldo: S/ 3.000.
  • Chofer: secundaria completa o formación técnica y licencia A3C o AII-B. Sueldo: S/ 4.000.
  • Analista en Gestión de Transporte: bachiller en Administración, Ingeniería (Industrial, Administrativa o Transportes) o Economía. Sueldo: S/ 6.000.
  • Especialista en Procedimientos de Selección: título universitario en Administración, Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería. Sueldo: S/ 8.000.
  • Analista de Adquisiciones: bachiller en Administración, Contabilidad, Ingeniería, Economía o Derecho. Sueldo: S/ 6.500.
  • Especialista en Compras Públicas: título universitario en carreras afines a Administración, Ingeniería, Contabilidad, Derecho o Economía. Sueldo: S/ 7.500.
  • Estibador de Almacén: secundaria completa o estudios técnicos en cualquier especialidad. Sueldo: S/ 2.800.
  • Analista de Almacén: bachiller universitario en Contabilidad, Administración o Ingeniería. Sueldo: S/ 5.000.
  • Especialista en Programación de Compras Públicas: título en Economía, Contabilidad o Administración. Sueldo: S/ 10.000.
  • Especialista Legal en Ejecución Contractual: título universitario en Derecho con colegiatura vigente. Sueldo: S/ 8.000.
  • Operario de Mantenimiento: secundaria completa. Sueldo: S/ 3.000.
  • Especialista en Seguridad y Vigilancia: título universitario en Administración o carreras afines, o ser retirado de las Fuerzas Armadas. Sueldo: S/ 8.000.

Los puestos tienen contrato bajo modalidad CAS y contemplan jornadas completas. Las fechas límite para postular van del 12 al 15 de agosto de 2025, dependiendo de la plaza.

¿Cómo postular a la convocatoria del Inabif?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

Los postulantes deben ingresar a la plataforma oficial de convocatorias del Inabif , seleccionar el puesto de interés y descargar las bases correspondientes. Allí se especifican los requisitos de formación, experiencia y documentación que se debe presentar, incluyendo formatos y anexos obligatorios.

El proceso de postulación es virtual y se realiza en las fechas establecidas para cada cargo. Algunos puestos cierran inscripciones el 12 de agosto, mientras que otros se extienden hasta el 13 o 15 de agosto de 2025.

Pasos para postular:

  1. Revisar la lista de vacantes y elegir la que se ajuste a su perfil.
  2. Descargar y leer detenidamente las bases del puesto.
  3. Preparar la documentación solicitada (formato de postulación, CV documentado, anexos).
  4. Enviar la postulación a través del canal indicado en las bases dentro del plazo correspondiente.

Las vacantes están dirigidas a profesionales y técnicos de diversas áreas, así como a personas con secundaria que cumplan los requisitos. El detalle completo de los cargos, sueldos y sedes está disponible en la web oficial de convocatorias.

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es una modalidad laboral utilizada por entidades públicas peruanas. Aunque ofrece ciertos beneficios como vacaciones, EsSalud, y licencias, no otorga estabilidad laboral, CTS ni progresión de carrera. Desde la Ley 31131, algunos contratos CAS pueden ser indefinidos, dependiendo de la naturaleza del cargo.

Temas Relacionados

InabifConvocatoria laboralTrabajo en PerúPuesto de trabajoMimpEmpleoperu-noticias

Últimas Noticias

Federación Peruana dio la bienvenida a José Bellina: asumirá como nuevo secretario técnico deportivo

Tras un período ligado a Alianza Lima, ‘Coté‘ ha aceptado el reto de trabajar en la gestión de Agustín Lozano. El anuncio oficial explicó escuetamente sus funciones en Videna

Federación Peruana dio la bienvenida

Bandera de Colombia flameó en territorio peruano: Marina de Guerra desconoce al responsable

Junto con la Policía Nacional del Perú, las autoridades dispusieron el retiro del símbolo de más de tres metros de largo

Bandera de Colombia flameó en

Caso Gasoducto Sur: Perú autoriza viaje de Jorge Barata a Mongolia y Turquía hasta el próximo 24 de agosto

El Poder Judicial autorizó al exdirector de Odebrecht a salir de Brasil para viajar a Mongolia y Turquía hasta el 24 de agosto. La Fiscalía apeló la decisión

Caso Gasoducto Sur: Perú autoriza

Contratos ‘bambas’ y uso de camisa institucional: la estrategia de Martín Vizcarra para evitar prisión y hacer campaña pese a inhabilitación

En diálogo con Infobae Perú, el abogado Luis Miguel Caya se refirió a los recibos por honorarios del expresidente y su viaje a Santa Rosa vistiendo camisa con el logo del gobierno, el cual, a excepción de una palabra, es el nombre del partido

Contratos ‘bambas’ y uso de

Pareja de fotógrafos retrata perros en ciudades europeas para recaudar fondos y construir un refugio canino en Cusco

Michel Rohner, fotógrafo suizo-peruano, y Dillon Beckmann, creativo estadounidense, recorren ciudades como Londres, París y Barcelona tomando retratos gratuitos de perros y sus dueños. Con cada imagen, generan contenido que se convierte en apoyo económico para levantar un santuario canino

Pareja de fotógrafos retrata perros
ÚLTIMAS NOTICIAS
Relojes, joyas y celulares: atraparon

Relojes, joyas y celulares: atraparon a una azafata de Aerolíneas Argentinas que intentaba contrabandear productos de alta gama

El extraño caso de la adolescente que tenía una bola de pelo gigante en el estómago y fue operada de urgencia

Un ex compañero de Diego Fernández Lima hizo una grave acusación que deberá refrendar ante la Justicia

Continúa la polémica en Tucumán por la avenida que pasó de llamarse Julio Argentino Roca a Néstor Kirchner

Christian Asinelli presentó su libro con propuestas para América Latina: revolución tecnológica y pensar a largo plazo

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: más de

Crisis en Cuba: más de un millón de personas carecen de servicio de agua potable por la sequía y las averías

De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños, advirtió UNICEF

Persecución en Venezuela: la Fiscalía de la dictadura confirmó la detención de la activista Martha Grajales

Crisis en Bolivia: los candidatos de la derecha amplían su ventaja a días de las elecciones

Trump dijo que Ucrania y Rusia tendrán que intercambiar algo de territorio si quieren conseguir la paz

TELESHOW
Guillermo Francella presentó Homo Argentum:

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere

El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo”