Cancillería del Perú califica de ‘innecesaria’ colocación de bandera colombiana en Santa Rosa

El Gobierno del Perú expresó su “preocupación” por la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto, un territorio que, según el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y acuerdos sucesivos, pertenece de forma indiscutible al Perú.

En un comunicado oficial, la Cancillería peruana calificó el acto como “innecesario” y advirtió que “este tipo de acciones no contribuyen a la convivencia armónica entre las comunidades fronterizas ni a la cooperación bilateral que debe priorizarse para enfrentar los retos que afectan a la población amazónica de ambos países”.

Contexto de creciente tensión diplomática

El suceso ocurre pocos días después de que el presidente colombiano Gustavo Petro declarara públicamente que la isla Santa Rosa correspondería a Colombia, afirmación que fue rechazada por Lima. La Cancillería recordó que el acuerdo internacional de 1922, ratificado en 1928, define la soberanía peruana sobre la isla y zonas circundantes, y exigió respeto por los límites acordados.

Además, este hecho se suma a dos incidentes previos que han tensado el ambiente diplomático: la incursión de un avión militar colombiano en el espacio aéreo peruano —ocurrida el sábado anterior— y un post del propio Petro en redes sociales que, según autoridades peruanas, desconoce acuerdos internacionales en vigor.

Cómo se colocó la bandera

De acuerdo con reportes de medios y testimonios locales, pobladores peruanos que navegaban por la zona observaron una embarcación colocando la bandera de Colombia en territorio peruano. En un video se aprecia a otra embarcación retirándose rápidamente del lugar. Los vecinos interceptaron a los cuatro ocupantes y cuestionaron el acto.

Tras la denuncia, las autoridades retiraron la bandera. Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables de la instalación.

Documentación oficial respalda soberanía peruana

Diversos mapas y registros cartográficos oficiales de Colombia —incluidos los elaborados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Agencia Nacional de Tierras— confirman que la isla Santa Rosa se encuentra al sur del río Amazonas y forma parte del Perú.

Esta información coincide con los archivos oficiales peruanos y está respaldada por el Tratado Salomón-Lozano, que definió los límites binacionales. Incluso funcionarios colombianos han reconocido que la documentación oficial de su país respalda la soberanía peruana, pese a las recientes declaraciones de Petro.

Opiniones y reacciones

En declaraciones a Exitosa Noticias, el excanciller Javier González-Olaechea señaló que esta es la “tercera provocación” colombiana en pocos días:

“Este es el tercer acto de provocación después del post del presidente Petro; el primero fue la incursión en cielo peruano el día sábado de un avión de Colombia”.

Sobre el sobrevuelo, González-Olaechea comentó que fue “una incursión muy infantil” y sin objetivo militar real, pues “dos días antes los tres jefes militares de Brasil, Colombia y Perú se habían reunido para coordinar planes operativos de inteligencia”.

El excanciller también afirmó que las expresiones de Petro sobre el territorio han sido “repudiadas” incluso dentro de Colombia, y recordó que el propio canciller Álvaro Leyva advirtió hace meses sobre inestabilidad y falta de respaldo interno a las declaraciones del presidente.

Refuerzo de seguridad en la zona

El incidente se produjo luego de que el Ejecutivo peruano reforzara la presencia de la Marina de Guerra y otras fuerzas de seguridad en la zona fronteriza, en respuesta a las declaraciones de Petro y a incidentes recientes.

La Cancillería del Perú reiteró que la soberanía sobre la isla Santa Rosa “no admite discusión” y que el respeto a los tratados internacionales es fundamental para la estabilidad y el entendimiento entre ambos países amazónicos.