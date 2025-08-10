Perú

MIMP rechaza liberación de alcalde de Medio Mundo denunciado por agredir a su pareja y alerta que fallos así afectan la confianza de víctimas

La cartera liderada por Fanny Montellanos expresó preocupación tras la decisión judicial que permitió la excarcelación de Diego Cadillo, acusado de agredir a su pareja, y pidió mayor rigor en casos de violencia contra mujeres

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
El Ministerio de la Mujer
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables expresó su rechazo ante la decisión judicial que liberó al alcalde de Medio Mundo investigado por tentativa de feminicidio. Foto: Composición Infobae Perú

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó enfáticamente la decisión judicial que otorgó la libertad al alcalde del Centro Poblado de Medio Mundo, Diego Cadillo Crisóstomo, investigado por tentativa de feminicidio contra su pareja.

La cartera, liderada por la ministra Fanny Montellanos Carbajal, expresó su preocupación ante el fallo del juez Jesús Maicol Asencios Solís, quien determinó que no se configuraba el delito de tentativa de feminicidio, sino violencia familiar con lesiones leves.

En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, el MIMP reiteró que respeta la autonomía del Poder Judicial, pero insistió en la necesidad de actuar con firmeza en casos que involucran violencia contra las mujeres. “Decisiones como esta pueden generar desconfianza en las víctimas que se animan a denunciar y afectan la percepción de justicia y protección en nuestro país”, afirmó la entidad.

Cabe resaltar que, fue la propia ministra Fanny Montellanos quien se trasladó a Medio Mundo para hacer un seguimiento directo del caso. Esta visita permitió que el Ministerio Público recalifique el delito, pasando de lesiones leves a tentativa de feminicidio, ante la gravedad de los hechos y el riesgo que enfrenta la víctima.

Fiscalía recalifica a tentativa de feminicidio caso del alcalde de Huaura tras nuevas pruebas - Latina Noticias

El MIMP también resaltó la importancia de proteger la integridad física y emocional de las mujeres, especialmente en situaciones donde se presenta riesgo inminente. En este contexto, insistió en que las autoridades judiciales deben aplicar medidas estrictas que eviten la revictimización y garanticen la seguridad de las personas afectadas.

Alcalde queda libre pese a investigación por tentativa de feminicidio

Diego Cadillo Crisóstomo, alcalde del Centro Poblado de Medio Mundo, quedó en libertad tras la decisión adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura. El juez Jesús Maicol Asencios Solís rechazó el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía de la Nación, a pesar de que Cadillo enfrenta una investigación por tentativa de feminicidio.

Juez deja en libertad a alcalde de Medio Mundo que agredió a su pareja: PJ negó prisión preventiva conta Diego Cadillo | Exitosa

La resolución judicial, adoptada en una audiencia reservada, indica que los elementos presentados por la Fiscalía no alcanzan para acreditar el delito de tentativa de feminicidio. El magistrado sostuvo que el caso se enmarca en violencia familiar en la modalidad de lesiones leves, razón por la cual se dictó comparecencia restringida para el alcalde mientras se desarrolla la investigación.

Entre las condiciones impuestas figura el pago de una caución de 6.000 soles, la cual Cadillo debe cumplir en un plazo de diez días hábiles. Además, el alcalde debe respetar reglas de conducta estrictas: no podrá salir de la localidad sin autorización previa, tendrá que presentarse periódicamente ante el juzgado y se le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la víctima, sus familiares y testigos.

El juez también estableció que Cadillo no podrá comunicarse con estas personas por ningún medio, ya sea verbal, escrito o digital. En caso de incumplimiento, la libertad podría revocarse y la autoridad sería internada en un establecimiento penitenciario para cumplir prisión preventiva.

Imágenes muestran la violencia física ejercida por alcalde

La decisión judicial provocó indignación entre familiares de la víctima y la población local, quienes señalan la gravedad de las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia. Estas muestran el momento en que Diego Cadillo ejerce violencia física contra su pareja dentro de la vivienda, hechos que ocurrieron frente a la hija menor de la mujer. De acuerdo con la denuncia, Cadillo arrastró a la víctima, la agredió y persistió en la agresión pese a la presencia de la menor, lo que agrava la situación.

Testigos relatan que el alcalde intentó evitar la ruptura de la relación mediante acoso y amenazas previas a este episodio de violencia. Los videos difundidos en redes sociales revelan cómo la autoridad persigue a la mujer por distintos ambientes de la casa y la agrede en repetidas ocasiones. Esta evidencia ha sido un elemento clave en la investigación, aunque la resolución judicial no consideró suficiente para dictar prisión preventiva.

Alcalde que agredió a su pareja tiene denuncias por agresiones psicológicas contra la madre de su hijo| Panamericana

Este caso pone en evidencia los retos que enfrentan las víctimas de violencia en el sistema de justicia, donde los procesos pueden prolongarse y las medidas de protección resultar insuficientes para garantizar su seguridad.

Canales de emergencia

Si tú o alguien que conoces enfrenta violencia, estos son algunos canales de apoyo disponibles en Perú:

  • Línea 100, atención gratuita las 24 horas
  • Centro de Emergencia Mujer, con atención especializada
  • Chat 100, plataforma virtual de soporte
  • Policía Nacional del Perú (PNP), comunicarse al 105

Estas instituciones ofrecen orientación, protección y seguimiento para quienes sufren violencia familiar o de género, contribuyendo a la prevención y sanción de estos delitos.

Temas Relacionados

Violencia de géneroDiego Cadillo CrisóstomoFanny Montellanos CarbajalPoder JudicialMedio MundoFeminicidioMIMPperu-noticias

Últimas Noticias

Chikiplum enfrenta una inesperada batalla legal por un auto con orden de embargo

El comediante José Luis Ríos, conocido como Chikiplum, se vio sorprendido por una intervención policial que destapó problemas legales con su vehículo, obligándolo a asumir gastos y sanciones que no le corresponden

Chikiplum enfrenta una inesperada batalla

¿Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 9 de agosto?

El costo de los combustibles se definen por una serie de variables tanto nacionales como internacionales

¿Cuál es el precio de

Perú le compra a más a Colombia de lo que le vende: importaciones sumaron USD 1.500 millones

El año pasado, Perú le vendió a Colombia bienes por cerca de USD 940 millones, pero las compras al país vecino fueron mayores, llegando a USD 1.500 millones

Perú le compra a más

Universitario vs Sport Boys 1-0: gol y resumen del triunfo crema en la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1

Jairo Concha puso el 1-0 para los cremas que ganaron el duelo ante los rosados en el Estadio Monumental. Con este resultado, la ‘U’ alcanza la cima de la tabla

Universitario vs Sport Boys 1-0:

¿Alerta de Tsunami en Perú?: Marina de Guerra se pronuncia por dos fuertes sismos de magnitud 6 en Rusia y Guatemala

Dos fuertes sismos internacionales activaron protocolos de vigilancia de la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú

¿Alerta de Tsunami en Perú?:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubrieron una nueva especie de

Descubrieron una nueva especie de tarántula con órganos reproductores gigantes

“Hemos recibido nuevas denuncias”: estiman que hay más de 100 sitios ilegales de apuestas

Javier Milei publicó un extenso texto en el que reiteró que el aumento del dólar no impactará en la inflación

Detuvieron en Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente a una nena de 11 años

¿Es recomendable comer avena todos los días? Qué dicen los nutricionistas

INFOBAE AMÉRICA
Haití declaró el estado de

Haití declaró el estado de emergencia en tres departamentos del país ante el recrudecimiento de la violencia pandillera

EEUU alertó a sus ciudadanos sobre riesgos de inversión en Nicaragua tras la aprobación de una ley de “confiscación masiva” de terrenos

David Lammy y JD Vance analizaron los próximos pasos para la paz en Ucrania junto a altos cargos de Kiev

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

TELESHOW
Tras su separación de Peluca

Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández explicó por qué no quiere casarse: “Soy pesimista”

Pampita celebró el cumpleaños de su hija Anita y se reencontró con Roberto García Moritán: todas las fotos de la fiesta

El abogado de Julieta Prandi explicó por qué esperan una condena de 50 años para Claudio Contardi: “Es incapaz de reinsertarse”

Susana Roccasalvo anunció que se convirtió en abuela: “Se llama Simón y estoy muy contenta”

La tristeza de Mica Viciconte en la despedida del padre de Fabián Cubero: “Luca siempre recordará a su abuelo”