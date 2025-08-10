MIMP rechaza liberación de alcalde de Medio Mundo denunciado por agredir a su pareja y alerta que fallos así afectan la confianza de víctimas

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables expresó su rechazo ante la decisión judicial que liberó al alcalde de Medio Mundo investigado por tentativa de feminicidio. Foto: Composición Infobae Perú

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó enfáticamente la decisión judicial que otorgó la libertad al alcalde del Centro Poblado de Medio Mundo, Diego Cadillo Crisóstomo, investigado por tentativa de feminicidio contra su pareja.

La cartera, liderada por la ministra Fanny Montellanos Carbajal, expresó su preocupación ante el fallo del juez Jesús Maicol Asencios Solís, quien determinó que no se configuraba el delito de tentativa de feminicidio, sino violencia familiar con lesiones leves.

En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, el MIMP reiteró que respeta la autonomía del Poder Judicial, pero insistió en la necesidad de actuar con firmeza en casos que involucran violencia contra las mujeres. “Decisiones como esta pueden generar desconfianza en las víctimas que se animan a denunciar y afectan la percepción de justicia y protección en nuestro país”, afirmó la entidad.

Cabe resaltar que, fue la propia ministra Fanny Montellanos quien se trasladó a Medio Mundo para hacer un seguimiento directo del caso. Esta visita permitió que el Ministerio Público recalifique el delito, pasando de lesiones leves a tentativa de feminicidio, ante la gravedad de los hechos y el riesgo que enfrenta la víctima.

Fiscalía recalifica a tentativa de feminicidio caso del alcalde de Huaura tras nuevas pruebas - Latina Noticias

El MIMP también resaltó la importancia de proteger la integridad física y emocional de las mujeres, especialmente en situaciones donde se presenta riesgo inminente. En este contexto, insistió en que las autoridades judiciales deben aplicar medidas estrictas que eviten la revictimización y garanticen la seguridad de las personas afectadas.

Alcalde queda libre pese a investigación por tentativa de feminicidio

Diego Cadillo Crisóstomo, alcalde del Centro Poblado de Medio Mundo, quedó en libertad tras la decisión adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura. El juez Jesús Maicol Asencios Solís rechazó el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía de la Nación, a pesar de que Cadillo enfrenta una investigación por tentativa de feminicidio.

Juez deja en libertad a alcalde de Medio Mundo que agredió a su pareja: PJ negó prisión preventiva conta Diego Cadillo | Exitosa

La resolución judicial, adoptada en una audiencia reservada, indica que los elementos presentados por la Fiscalía no alcanzan para acreditar el delito de tentativa de feminicidio. El magistrado sostuvo que el caso se enmarca en violencia familiar en la modalidad de lesiones leves, razón por la cual se dictó comparecencia restringida para el alcalde mientras se desarrolla la investigación.

Entre las condiciones impuestas figura el pago de una caución de 6.000 soles, la cual Cadillo debe cumplir en un plazo de diez días hábiles. Además, el alcalde debe respetar reglas de conducta estrictas: no podrá salir de la localidad sin autorización previa, tendrá que presentarse periódicamente ante el juzgado y se le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la víctima, sus familiares y testigos.

El juez también estableció que Cadillo no podrá comunicarse con estas personas por ningún medio, ya sea verbal, escrito o digital. En caso de incumplimiento, la libertad podría revocarse y la autoridad sería internada en un establecimiento penitenciario para cumplir prisión preventiva.

Imágenes muestran la violencia física ejercida por alcalde

La decisión judicial provocó indignación entre familiares de la víctima y la población local, quienes señalan la gravedad de las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia. Estas muestran el momento en que Diego Cadillo ejerce violencia física contra su pareja dentro de la vivienda, hechos que ocurrieron frente a la hija menor de la mujer. De acuerdo con la denuncia, Cadillo arrastró a la víctima, la agredió y persistió en la agresión pese a la presencia de la menor, lo que agrava la situación.

Testigos relatan que el alcalde intentó evitar la ruptura de la relación mediante acoso y amenazas previas a este episodio de violencia. Los videos difundidos en redes sociales revelan cómo la autoridad persigue a la mujer por distintos ambientes de la casa y la agrede en repetidas ocasiones. Esta evidencia ha sido un elemento clave en la investigación, aunque la resolución judicial no consideró suficiente para dictar prisión preventiva.

Alcalde que agredió a su pareja tiene denuncias por agresiones psicológicas contra la madre de su hijo| Panamericana

Este caso pone en evidencia los retos que enfrentan las víctimas de violencia en el sistema de justicia, donde los procesos pueden prolongarse y las medidas de protección resultar insuficientes para garantizar su seguridad.

Canales de emergencia

Si tú o alguien que conoces enfrenta violencia, estos son algunos canales de apoyo disponibles en Perú:

Línea 100 , atención gratuita las 24 horas

Centro de Emergencia Mujer , con atención especializada

Chat 100 , plataforma virtual de soporte

Policía Nacional del Perú (PNP), comunicarse al 105

Estas instituciones ofrecen orientación, protección y seguimiento para quienes sufren violencia familiar o de género, contribuyendo a la prevención y sanción de estos delitos.