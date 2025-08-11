Festival de Cine de Lima: ‘Los Bárbaros’, ‘Punku’ y ‘Zafari’, las cintas que representan al Perú junto a grandes títulos internacionales

“Los Bárbaros”, “Punku” y “Zafari” representan al Perú en el 29° Festival de Cine de Lima.

El cine peruano vuelve a ser protagonista en la Competencia Oficial de Ficción del 29° Festival de Cine de Lima, gracias a la presencia de tres largometrajes: “Los Bárbaros”, dirigida por Javier Barbero (España) y Martín Guerra (Perú); “Punku”, de Juan Daniel Fernández Molero; y “Zafari”, de Mariana Rondón. Estas producciones comparten espacio con destacadas películas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y República Dominicana, reflejando la variedad y riqueza de propuestas en la región.

“Los Bárbaros”: Juventud, precariedad y amistad

“Los Bárbaros” es una coproducción peruano-española que se presenta como una de las apuestas más llamativas del festival. Protagonizada por el actor peruano Job Mansilla, junto al español Àlex Monner, Greta Fernández y Eliza Rycembel, la película sigue a tres jóvenes que enfrentan la precariedad laboral y la falta de futuro en una ciudad sin promesas, pero con vínculo a la vitalidad y la amistad.

La propuesta de Barbero y Guerra evita los estereotipos y apuesta por retratar una generación que, pese a las dificultades económicas, mantiene un ánimo libre de angustias y ansiedades. La producción “es un retrato urbano sobre la amistad fortuita, la vitalidad que sobrevive a los fracasos y las formas en que los jóvenes aprenden a habitar un mundo que ya no les promete nada”. El filme tendrá tres funciones oficiales en el festival y su equipo se sumará a las actividades paralelas abiertas al público.

“Los Bárbaros” es de Javier Barbero (España) y Martín Guerra (Perú).

“Punku”: Búsqueda y reencuentro en la Amazonía

“Punku”, de Juan Daniel Fernández Molero, también compite en la selección oficial. La historia se traslada a la llanura amazónica peruana donde Meshia, una adolescente indígena matsigenka, encuentra a Iván, un niño desaparecido hace dos años. La película propone una mirada sensible hacia la cosmovisión indígena, su relación con el territorio y los lazos de pertenencia que definen la identidad amazónica contemporánea.

“Punku” es de Juan Daniel Fernández Molero.

“Zafari”: Celebración y tensiones sociales en un zoológico

“Zafari” de Mariana Rondón completan la presencia peruana en la competencia. En la cinta, enmarcada en la selección peruana del festival, los vecinos de clases sociales enfrentadas celebran la llegada de Zafari, un hipopótamo, en un pequeño zoológico. La producción examina con humor y tensión la convivencia y los contrastes sociales, a partir de un evento inesperado que sacude la tranquilidad cotidiana. Mariana Rondón, cineasta venezolana, aporta así una narración coral y una mirada fresca a las dinámicas de encuentro y choque entre distintas realidades.

Zafari” es de Mariana Rondón.

Competencia latinoamericana

“Los Bárbaros”, “Punku” y “Zafari” medirán fuerzas con una selección que incluye “La noche sin mí” y “Una casa con dos perros” (Argentina), “Sendero azul”, “Suçuarana” y “O agente secreto” (Brasil), “Denominación de origen”, “Cuerpo celeste” y “La misteriosa mirada del flamenco” (Chile), “Un poeta” (Colombia), “El diablo fuma” (México), “Querido trópico” (Panamá) y “Sugar Island” (República Dominicana).

“El diablo fuma” (México).

Cada una de estas películas aborda de forma particular temas como la crisis social, el conflicto familiar, los desarraigos, el arte y los vínculos interpersonales. El festival se consolida así como una plataforma para la circulación de ideas, la reflexión sobre las realidades actuales y el diálogo entre identidades nacionales.

“Una casa con dos perros” (Argentina).

La Competencia Oficial de Ficción del 29° Festival de Cine de Lima ofrece, nuevamente, un escenario de encuentro entre creadores y público. Entre funciones en sala, debates abiertos y actividades de extensión, el evento apuesta por la construcción colectiva de una cinematografía fuerte, original y con capacidad de resonar más allá de las fronteras. Perú, con “Los Bárbaros”, “Punku” y “Zafari”, refuerza su posición como semillero de historias que interpelan, emocionan y representan la riqueza de la cultura latinoamericana.