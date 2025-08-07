Perú

Festival de Cine de Lima 2025 proyectará 60 funciones gratis del 8 al 16 de agosto: lista por fecha y lugar

Con más de 80 actividades paralelas y la participación de 90 invitados nacionales e internacionales, el evento busca acercar el cine a públicos diversos en todo el país

Por Marlon Carrasco Freitas

Festival de Cine de Lima
Festival de Cine de Lima 2025. (Foto: Agencia Andina)

Del 8 al 16 de agosto, Lima será el epicentro del cine latinoamericano con la edición número 28 del Festival de Cine de Lima PUCP, que este año ofrecerá más de 60 funciones gratuitas al público. El evento incluye 142 producciones entre largometrajes, mediometrajes y cortos que serán proyectados en diversas sedes de Lima y regiones como Puno, Trujillo, Huachipa y Cantagallo.

En la Competencia Peruana, se presentarán películas como Los inocentes, Astronauta, 1982, Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos, Guapo’y e Irioweniasi, el hilo de la luna. Las funciones se realizarán en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CCPUCP), sede principal del festival, y en espacios descentralizados del país.

El evento también contará con secciones dedicadas al cortometraje, como Cortos Perú y Filmocorto, además de proyecciones de clásicos restaurados gracias al trabajo de la Filmoteca PUCP. Como parte de su enfoque educativo y comunitario, el festival desarrollará más de 80 actividades gratuitas, entre clases maestras, talleres, conversatorios y encuentros con cineastas.

Popurrí. (Foto: Agencia Andina)
Popurrí. (Foto: Agencia Andina)

El festival reunirá a 90 invitados nacionales e internacionales, y reforzará su apuesta por la descentralización con funciones en sedes alternas como Cine Layqa (Puno), Cine Chimú (Trujillo), Patio Comunal de Huachipa, Parque Tahuantinsuyo (Comas) y otras.

Programación destacada

Viernes 8 de agosto

  • Sala Azul | CCPUCP:
    • Escuela de Cine del Cusco (DOC) – 11:00 a.m.
  • Sala Armando Robles Godoy | MINCUL:
    • Semáforo en rojo (COL) – 6:00 p.m.
    • A media calle (PER) – 8:40 p.m.
  • Cine Layqa | Puno:
    • Juliana – 4:00 p.m.
    • La piel más temida (Q&A) – 9:00 p.m.

Sábado 9 de agosto

  • Sala Azul | CCPUCP:
    • El destino no tiene favoritos – 11:00 a.m.
  • Sala Armando Robles Godoy | MINCUL:
    • Noticiero: Sucesos peruanos – 6:00 p.m.
    • Los inocentes – 8:40 p.m.
  • Cine Layqa | Puno:
    • El corazón de la luna (Q&A) – 4:00 p.m.
    • Alias la Gringa – 7:00 p.m.
  • Patio Comunal | Huachipa:
    • Mujer de soldado (Q&A) – 7:00 p.m.

Domingo 10 de agosto

  • Sala Azul | CCPUCP:
    • Estigma + Chabuca… Confidencias – 11:00 a.m.
  • Sala Armando Robles Godoy | MINCUL:
    • Cortos Perú – 6:00 p.m.
    • Astronauta – 8:30 p.m.
  • I.E. Shipiba | Cantagallo:
    • Raíz – 7:00 p.m.

Lunes 11 de agosto

  • Sala Azul | CCPUCP:
    • 17mo Filmocorto – 12:00 p.m.
  • Sala Roja | CCPUCP:
    • Pantaleón y las visitadoras – 4:30 p.m.
  • Sala Armando Robles Godoy | MINCUL:
    • Bajo el cielo antioqueño (COL) – 6:00 p.m.
    • 1982 – 8:40 p.m.

Martes 12 de agosto

  • Sala Azul | CCPUCP:
    • 17mo Filmocorto – 12:00 p.m.
  • Sala Armando Robles Godoy | MINCUL:
    • El milagro de sal (COL) – 6:00 p.m.
    • Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos – 8:40 p.m.

Miércoles 13 de agosto

  • Sala Azul | CCPUCP:
    • 17mo Filmocorto – 12:00 p.m.
  • Sala Armando Robles Godoy | MINCUL:
    • Cortos Perú – 6:00 p.m.
    • Intercontinental – 8:40 p.m.
  • Cine Lumière | Alianza Francesa:
    • 10 años Ajayu (varios cortos) – 5:30 p.m.

Jueves 14 de agosto

  • Sala Azul | CCPUCP:
    • Cine documental de Jorge Suárez – 11:00 a.m.
  • Sala Armando Robles Godoy | MINCUL:
    • Noticieros Vicus y Mujer Hoy – 6:00 p.m.
    • Políticas familiares – 8:40 p.m.

Viernes 15 de agosto

  • Sala Azul | CCPUCP:
    • Sin compasión – 11:00 a.m.
  • Sala Armando Robles Godoy | MINCUL:
    • Cortos Sudamérica: Perú - Brasil – 6:30 p.m.
    • Uchpa, la película – 8:30 p.m.
  • Cine Chimú | Trujillo:
    • Tío Lino – 6:00 p.m.
    • Viejas amigas (Q&A) – 8:00 p.m.
  • Parque Tahuantinsuyo | Comas:
    • Misión Kipi – 5:30 p.m.

Sábado 16 de agosto

  • Sala Azul | CCPUCP:
    • El evangelio de la carne – 11:00 a.m.
  • Sala Armando Robles Godoy | MINCUL:
    • También somos hermanos (BRA) – 6:00 p.m.
    • La fiesta del chivo – 8:40 p.m.
  • Cine Chimú | Trujillo:
    • La erección de Toribio Bardelli – 5:30 p.m.
    • Tiempos futuros (Q&A) – 6:30 p.m.

