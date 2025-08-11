Congresista Guido Bellido recibió invitación de al menos cuatro partidos políticos para postular al Congreso en 2026

Guido Bellido ingresó a la bancada de José Luna. (Foto: Composición Andina/Podemos Perú)

El congresista Guido Bellido, electo por Perú Libre en 2021 y ahora integrante de la bancada de Podemos Perú, fue invitado formalmente por el partido liderado por José Luna para postular al Congreso para las Elecciones Generales del 2026 como parte de su lista para el Senado.

Infobae Perú conversó en exclusiva con el parlamentario por Cusco, quien afirmó que la invitación de Podemos Perú fue la única formal que recibió, pero representantes de otros tres partidos ya se acercaron a él para saber si podrían contar con él como candidato invitado al próximo Congreso.

En una publicación en la red social ‘X’, Bellido difundió la carta oficial de Podemos para ofrecerle un lugar en su lista para el próximo año y agradeció el interés de José Luna Morales, el Secretario General Nacional del partido, para darle un lugar.

El congresista indicó a este medio que la invitación no fue discutida previamente con Luna Morales pues “recién estamos retomando las actividades del de la legislatura”, y que esta es natural, pues considera que “es muy importante que algunas organizaciones puedan ver la posibilidad de una participación nuestra”.

Invitación del partido Podemos Perú a Guido Bellido para postular al Senado en el año 2026. (Foto: Guido Bellido)

Sin embargo, Bellido indicó que incluso el hecho de pertenecer a la bancada de Podemos Perú no es una garantía de que vaya a aceptar su invitación. “Nosotros vamos a conversar con las bases regionales que tenemos este para que ellos puedan evaluar (la invitación)”.

Al ser consultado sobre si le atrae la idea de integrar la lista al Senado de Podemos Perú, el congresista afirmó que “Claro, pero es importante de tomar decisiones de manera colectiva. Creo que va a pensar bastante de qué opina cada región”. Esto a pesar de que en su publicación en la red social X ya indicó que ya cuenta con “puntos de coincidencia” con este partido.

Partidos “se pelean” por Guido Bellido

El congresista por Cusco también indicó que la invitación de Podemos Perú fue solo una de las cuatro que recibió hasta el momento, pero sí fue la única formal. Las otras tres, según dijo a Infobae Perú, son “partidos de centro que en sus filas tienen un sector de izquierda, y hay partidos que se reclaman de izquierda”. Todas las invitaciones informales son “de fuera (del Congreso)”, indicó el congresista a este medio.

Guido Bellido, congresista de Perú Bicentenario y expresidente del Consejo de Ministros.

Bellido también sostuvo que las propuestas que recibió, a diferencia de Podemos Perú, no establecían si él podría ser parte la lista de candidatos al Senado o a la Cámara de Diputados. “Depende de cada organización política, de que donde quiere una participación no, ya que el tema de invitado es una decisión, en este caso directa”, indicó.

El parlamentario no solo mantiene abierta la posibilidad de considerar más opciones en caso de que otros partidos políticos le presenten nuevas ofertas para postular al Congreso, sino que estaría dispuesto a ofrecerse como candidato a otras organizaciones políticas.

“No siempre es esperar que alguien te invite, sino uno también puede proponer la posibilidad de ese diálogo (...) Yo no puedo decir, ‘no me invites’”, señaló a Infobae Perú.