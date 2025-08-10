Mapas oficiales de Colombia confirman que la isla Santa Rosa pertenece al Perú, pese a declaraciones de Gustavo Petro

Mapa de Colombia coloca a la isla Santa Rosa en el territorio de Perú. (Foto referencial: El Peruano/Difusión)

En medio de una creciente tensión diplomática entre Perú y Colombia, el presidente colombiano Gustavo Petro generó controversia al declarar que no reconoce la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla de Chinería, en la región Loreto. El mandatario extranjero sostuvo que dicho territorio amazónico “no ha sido asignado” a ninguna de las dos naciones y acusó a Perú de haber “copado” parte del territorio colombiano.

Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada con base en documentos oficiales. El historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Carlos Huaraj Acuña, presentó un mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia, fechado en 2017, que confirma que el distrito de Santa Rosa pertenece a la provincia Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto, Perú.

“Este es un mapa oficial colombiano, y usted puede verificarlo fácilmente en su propio buscador: al colocar ‘Santa Rosa’ aparece claramente como parte del Perú”, explicó el especialista en entrevista para RPP.

Cartografía oficial de Colombia reconoce a la isla Santa Rosa como parte del Perú. (Foto: Captura video RPP)

Relaciones históricas entre Perú y Colombia

Carlos Huaraj destacó que, a lo largo de la historia, las relaciones entre Perú y Colombia han sido mayormente fructíferas, aunque con episodios de conflicto puntuales. Explicó que los límites fronterizos actuales se definieron principalmente a través de dos tratados: el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Tratado de Río de Janeiro de 1934.

El primero fue negociado durante el gobierno de Augusto B. Leguía, quien sostuvo conversaciones con el canciller colombiano Fabio Lozano y el representante peruano Alberto Salomón Osorio. Este acuerdo fue firmado y ratificado por el Congreso colombiano en 1922, mientras que el Perú lo hizo en 1928.

“Ha habido conflictos, sí, pero han sido muy episódicos. Si es que desde el tiempo presente hubiese algún espacio de duda, limítrofe, pues no se hubieran formado los acuerdos y tratados que en la actualidad Perú y Colombia tienen afín”, señaló para el citado medio.

En el Tratado Salomón-Lozano Perú cedió a Colombia el el Trapecio Amazónico, incluyendo la ciudad de Leticia, y la margen izquierda del río Putumayo. (Foto: Infobae Perú/IGN Perú)

Conflicto de 1932 y mediación brasileña

No obstante, el acuerdo de 1922 fue desconocido por el presidente peruano Luis M. Sánchez Cerro, lo que desencadenó el conflicto armado entre Perú y Colombia en 1932-1933. Esta crisis provocó que ambos países retomaran las negociaciones para definir definitivamente sus fronteras.

En el proceso de negociación, hubo dificultades iniciales. Según Huaraj, en 1934 se llevaron a cabo dos reuniones clave: en la primera ni siquiera hubo intercambio de memorándums, describiéndola como un “diálogo de sordos”. Fue en la segunda reunión donde el canciller brasileño Afranio de Mello Franco insistió en la necesidad de cerrar el tema, lo que permitió avanzar hacia un acuerdo.

Conflicto armado entre Perú y Colombia en 1932. (Foto: CNN/Getty Images)

Participación de Brasil en el tratado

Brasil, bajo el gobierno de Getúlio Vargas, también jugó un papel decisivo en la mediación. En ese entonces, Brasil atravesaba una etapa de inestabilidad política, con un intento de golpe de estado en 1932 y la constitución de una Asamblea Constituyente en 1933, mientras se aproximaban elecciones presidenciales en 1934.

Esta situación política llevó a que tanto Vargas como su ministro de Relaciones Exteriores, De Mello Franco, estuvieran especialmente interesados en resolver el conflicto limítrofe entre Perú y Colombia. Además, Brasil tenía un interés geopolítico directo, dado que el estado amazónico de Amazonas, cuya capital es Manaos, se veía afectado por la inestabilidad regional.

Las islas Chinería y Santa Rosa forman parte de la misma zona terrestre. Sin embargo, la afluencia del Río Amazonas separó y volvió a unificar ambos territorios. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/El Espectador)

Finalmente, en 1934, tras estas reuniones diplomáticas y la mediación brasileña, se firmó y ratificó el Protocolo de Río de Janeiro, que estableció oficialmente los límites fronterizos entre Perú y Colombia. Este acuerdo fue ratificado por los poderes del Estado de ambos países y marcó el fin de las disputas territoriales.