Alcalde de Santa Rosa desafió a Gustavo Petro por disputa territorial: “Deje de estar hablando cosas que no son”

En medio de la creciente tensión diplomática entre Colombia y Perú por la soberanía de la isla de Santa Rosa, ubicada en la triple frontera amazónica, el alcalde de esta localidad, Max Ortiz Rubio, respondió directamente a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro.

En una entrevista concedida al medio Semana, desde su despacho en Santa Rosa —a menos de una hora en lancha desde Leticia— Ortiz aseguró que el mandatario colombiano está “profundamente equivocado”.

“El señor presidente está equivocado. Santa Rosa ha sido del Perú toda la vida”, afirmó a Ortiz Rubio, que, además de haber sido alcalde electo por voto popular, actualmente ejerce funciones administrativas bajo la Municipalidad Provincial Mariscal Ramón Castilla.

“Nací y crecí acá y conozco la historia. El presidente Petro no vive acá, él desconoce nuestra realidad. Pero a nosotros, que conocemos nuestra historia, no pueden engañarnos”, afirmó.

Un territorio con identidad peruana

La disputa se dio luego de que el Congreso peruano aprobara, el 12 de junio, la creación oficial del distrito de isla Santa Rosa, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto. No obstante, Colombia no reconoce esta isla como parte del territorio peruano y, como respuesta, presentó notas de protesta diplomática solicitando la reactivación de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif).

Para Ortiz Rubio, no hay duda de a qué país pertenece Santa Rosa: “Nosotros tenemos el Documento Nacional de Identidad (DNI), somos peruanos. Acá nadie tiene documentos colombianos”, aseguró.

Además, el alcalde fue enfático en señalar que “el Estado colombiano nunca ha hecho presencia en este territorio”. Según recordó, desde su experiencia como teniente gobernador en 1996 hasta su gestión reciente como alcalde, no ha visto apoyo institucional de Colombia. “Jamás he recibido un apoyo de Colombia. Por eso le digo al señor Petro que, si bien respeto sus decisiones, él no puede venir a decir que esto es Colombia porque Santa Rosa ha sido Perú toda la vida”, sentenció.

“El que va a perder es él”

Frente a la reciente polémica por las declaraciones del jefe de Estado colombiano, el alcalde de esta localidad, Max Ortiz Rubio, fue claro: “Al presidente Petro le digo que deje de estar hablando cosas que no son y nos deje vivir en paz, porque la guerra no sirve para nada, mucho menos peleando por tierras. Los límites que nosotros tenemos son un hecho y él va a perder”.

El alcalde no dudó en hacer una referencia histórica que podría avivar aún más la polémica.

“Si nos vamos al Tratado de Salomón Lozano, sabemos que Leticia es Perú. Lastimosamente, tuvimos un presidente, Augusto Leguía, que dio el territorio. Mi abuelo me contaba que nosotros ya habíamos peleado para bajar la bandera colombiana. Así que pienso que el presidente Petro debe estar calladito, porque, si rompemos relaciones y nos devolvemos a ese tratado, Leticia vuelve a ser Perú”, expresó.

Presencia del Estado peruano: “Siempre ha estado aquí”

Para el alcalde Max Ortiz Rubio, la realidad territorial se demuestra en los hechos y en la presencia estatal.

“Todas las instituciones del Gobierno están acá: el Ejército del Perú, la Marina de guerra, también la Policía Nacional, Migraciones, el Senasa, hay un banco de la nación, también está la oficina del Programa País, el Ministerio de Salud y otras oficinas más. Mejor dicho: todas las instituciones del Estado están acá, no desde ahorita, sino desde hace muchos años”.

Ante la insinuación de que Perú habría aumentado su presencia militar tras las tensiones con Colombia, el alcalde lo desmintió: “Las instituciones siempre estuvieron acá. Y, le voy a decir, siempre en las pretensiones de Colombia estaba tener Santa Rosa. Nosotros seguimos como antes, no se ha incrementado nada”.

“Vivimos como hermanos”

Pese a las tensiones entre los gobiernos de Gustavo Petro y Dina Boluarte, Ortiz aseguró que la población local no se ha visto afectada. “Ese tema no nos afecta porque el presidente Petro ha hablado en ‘cajón vacío’. En Leticia hay más peruanos que colombianos y nosotros vivimos en un territorio de igualdad. Vivíamos en son de paz y ahora él quiere pelearnos, pero en esta triple frontera vivimos como hermanos”.

El alcalde también hizo una crítica directa a las prioridades del presidente colombiano: “Él vino el 7 de agosto a Leticia porque en Boyacá lo estaban esperando los campesinos y mineros para manifestarse en su contra. En lugar de preocuparse por los problemas de su país, viene a levantar conflictos donde no los hay”.

“Si vamos a La Haya, Colombia pierde”

Finalmente, Ortiz advirtió sobre las consecuencias legales si Colombia insiste en llevar el caso a instancias internacionales. “Si nos vamos al Tratado de Salomón, va a perder, y también perdería Leticia. Si vamos a una Corte Internacional, nos apoyarían a nosotros porque tenemos todo el derecho sobre este territorio”.

Y concluyó con una firme defensa de la soberanía peruana: “Tenemos que respetar la soberanía. No se puede invadir un terreno que no es de su pertenencia. De ‘acá para allá’ es de ustedes y hacia este costado es peruano”.

Mientras las cancillerías de ambos países intentan manejar el conflicto con cautela, la voz desde el corazón de Santa Rosa deja claro que, al menos para sus habitantes, la identidad y la soberanía de su territorio no están en discusión.