Arequipa: policías disfrazados de censistas capturan a adolescente acusado de abuso sexual a su sobrina de 4 años

Composición: Infobae Perú

En un operativo minuciosamente planificado, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un adolescente de 16 años acusado de la presunta violación y muerte de su sobrina de 4 años en Arequipa, un caso que ha estremecido a la opinión pública de la región. El crimen se descubrió el 1 de febrero de 2025 en el distrito de La Joya, luego que la menor fuera internada en el Hospital Honorio Delgado Espinoza con graves lesiones y signos claros de abuso sexual. Pese a las dos cirugías a las que fue sometida, la pequeña falleció 18 días después, el 19 de febrero, debido al traumatismo encéfalo craneano severo que presentaba.

Tras medio año prófugo, el joven fue ubicado y capturado en la comunidad rural de Catacora, en Azángaro, Puno. La PNP desplegó una estrategia innovadora para su detención: los agentes se hicieron pasar por censistas del INEI, vistiendo el chaleco, gorro y portando el morral característicos para no levantar sospechas. Así lograron que el menor saliera de la vivienda aislada donde se ocultaba, resguardado por familiares que incluso lo involucraban en labores agrícolas para despistar a las autoridades.

Este método se aplicó dadas las limitaciones legales, pues los efectivos policiales no contaban con orden de descerraje para ingresar por la fuerza. La Fiscalía y la Policía continúan con las investigaciones, incluyendo las implicancias de quienes protegieron al joven.

Detalles y contexto del caso: cifras y acciones en Arequipa frente al abuso sexual infantil

Pedofilia, pederastia, abuso sexual infantil - Perú - 12 de febrero (Composición Infobae)

Este caso se inscribe en una preocupante realidad: hasta junio de 2025, Arequipa ha registrado cerca de 800 denuncias de abuso sexual contra menores, una cifra alarmante que refleja la persistente vulnerabilidad de la niñez frente a la violencia sexual. El proceso judicial enfrenta trabas adicionales como la ausencia de un laboratorio forense en la región, que obliga a enviar pruebas a Lima y retrasa la obtención de resultados entre 8 y 10 meses, lo que afecta la celeridad y efectividad de la justicia.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha señalado que sus censistas, quienes ahora por esta grave situación ganaron más notoriedad, participan en un operativo nacional que este año incluyó más de 4.900 vacantes a nivel país para censar a cerca de 14 millones de viviendas en tres meses, usando tecnologías como tablets y códigos QR para facilitar el proceso. La vestimenta oficial incluye chaleco, gorra y morral con logos institucionales, lo que permitió a la Policía hacerse pasar por ellos para concretar esta captura.

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Niñas, niños y adolescentes sin protección: MIMP no atendió a 35 víctimas de violencia sexual en Condorcanqui y otras ciudades| Andina

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pone a disposición de la ciudadanía la Línea 100, un canal gratuito y confidencial que brinda orientación y apoyo a víctimas de violencia familiar y sexual. Está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, incluidos feriados.

A través de este servicio, las víctimas pueden acceder a:

Apoyo emocional inmediato

Asesoría legal

Derivación a los Centros de Emergencia Mujer

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

Las autoridades recuerdan que la denuncia oportuna es un paso fundamental para acceder a protección, tratamiento y justicia. Toda persona tiene derecho a denunciar, sin importar su edad, nacionalidad o condición. Las víctimas también pueden acudir directamente a cualquier sede del CEM, comisaría o centro de salud para recibir atención.

Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).