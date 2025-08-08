Censo en línea: así funciona la alternativa digital del INEI y en qué casos se debe completar

El INEI implementa el censo en línea como alternativa al método presencial, ampliando el alcance a todos los hogares con acceso a internet - Créditos: Andina.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) introduce el censo en línea como recurso alternativo al método presencial y así, alcanzar a todos los hogares del país. Esta opción permite que un miembro responsable del hogar complete la información censal desde casa, siempre que cuente con acceso a internet mediante computadora, laptop, tablet o celular.

El uso de esta modalidad se activa cuando el personal no localiza a los ocupantes luego de varios intentos de visita, si los habitantes optan por no participar en la encuesta directa, o cuando alguien del domicilio solicita utilizar la plataforma digital por voluntad propia.

En estos escenarios, el trabajador dejará una nota de visita junto a la puerta de la residencia con un código único de vivienda (CUV). Este elemento, junto con el número de DNI, resulta imprescindible para iniciar el procedimiento digital.

El proceso para sumarse a la modalidad virtual comienza ingresando mediante este LINK. Se debe proporcionar el CUV facilitado en la nota y registrar el documento nacional de identidad de quien actuará como representante habilitado. Este rol requiere ser mayor de edad, vivir de forma habitual en el espacio familiar y conocer los datos del resto de las personas que allí residen.

La opción digital se activa si el personal censal no logra contactar a los residentes, si estos prefieren no participar presencialmente, o si solicitan el uso voluntario de la plataforma - Créditos: Andina/Melina Mejía.

El cuestionario digital abarca consultas sobre condiciones del inmueble, detalles del núcleo familiar y características de cada integrante. Al finalizar, el sistema emite un comprobante que debe ser guardado como constancia de la respuesta brindada. El tiempo estimado para completar la encuesta ronda los 35 minutos, dependiendo de cuántos vivan en el lugar.

En caso de extravío del CUV, fallos técnicos o inconvenientes para acceder, se puede solicitar apoyo comunicándose con el centro de atención telefónica del INEI o mediante un correo a censos2025@inei.gob.pe, informando dirección y datos personales. También queda abierta la posibilidad de obtener ayuda del encuestador, si todavía permanece en la zona.

Si la persona inicia el censo y por alguna razón no logra terminarlo en ese momento, la información se almacenará automáticamente y podrá ser completada posteriormente, asegurando privacidad conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.

El INEI recomienda realizar este trámite desde un equipo particular, reforzando así la seguridad de todos los registros cargados por los hogares que eligen sumarse a esta modalidad digital.

Para acceder a la modalidad virtual se requiere el código único de vivienda (CUV), dejado en una nota de visita, y el DNI del responsable del hogar - Créditos: Andina.

¿Qué se preguntará en el censo?

El censo nacional servirá para obtener datos sobre las distintas realidades en Perú. Dentro del bloque que se centra en la vivienda, el personal encargado recogerá detalles sobre clase y estado de construcción, elementos utilizados en paredes, techos y pisos, cantidad de ambientes y acceso a luz, agua segura, servicios sanitarios, además de otros suministros básicos.

Se sumarán cuestiones sobre la gestión de desechos y formas de conseguir agua. Además, se revisará la existencia de electrodomésticos como heladeras, hornos, artefactos de cocina, computadoras, radios y vehículos.

INEI comenzó con el censo nacional 2025 - Créditos: Andina.

Respecto a la composición doméstica, se identificará el número de núcleos habitando bajo un mismo techo, personas que lo integran, vínculos, ausencias por trabajo, estudio o enfermedad, y la llegada de visitantes o empleados que viven en dicho inmueble.

En el nivel personal, se recopilarán datos como nombres, apellidos, sexo, edad, nacionalidad y ciudad de nacimiento. También se incluirán preguntas sobre lugares donde se vivió antes, movimientos poblacionales nacionales o internacionales, nivel educativo, asistencia escolar, alfabetización y acceso personal a recursos tecnológicos.

En el área vinculada a la vida económica, el cuestionario permitirá relevar empleo o ramo de ocupación, posición profesional, espacio laboral y búsqueda activa de trabajo.

Se requerirá información sobre protección médica, clase de seguro y centro asistencial de referencia. Para las mujeres, habrá un apartado sobre número de hijos nacidos vivos, cuántos se encuentran con vida o fallecieron y la edad en el nacimiento del primer hijo. También se consignarán datos sobre discapacidades, su tipo y el grado de repercusión.