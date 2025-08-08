Perú

Censo en línea: así funciona la alternativa digital del INEI y en qué casos se debe completar

Solo un mayor de edad que resida habitualmente y conozca la información familiar puede completar el formulario virtual, el cual recopila datos del inmueble y de los integrantes

Por Alejandro Aguilar

Guardar
El INEI implementa el censo
El INEI implementa el censo en línea como alternativa al método presencial, ampliando el alcance a todos los hogares con acceso a internet - Créditos: Andina.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) introduce el censo en línea como recurso alternativo al método presencial y así, alcanzar a todos los hogares del país. Esta opción permite que un miembro responsable del hogar complete la información censal desde casa, siempre que cuente con acceso a internet mediante computadora, laptop, tablet o celular.

El uso de esta modalidad se activa cuando el personal no localiza a los ocupantes luego de varios intentos de visita, si los habitantes optan por no participar en la encuesta directa, o cuando alguien del domicilio solicita utilizar la plataforma digital por voluntad propia.

En estos escenarios, el trabajador dejará una nota de visita junto a la puerta de la residencia con un código único de vivienda (CUV). Este elemento, junto con el número de DNI, resulta imprescindible para iniciar el procedimiento digital.

El proceso para sumarse a la modalidad virtual comienza ingresando mediante este LINK. Se debe proporcionar el CUV facilitado en la nota y registrar el documento nacional de identidad de quien actuará como representante habilitado. Este rol requiere ser mayor de edad, vivir de forma habitual en el espacio familiar y conocer los datos del resto de las personas que allí residen.

La opción digital se activa
La opción digital se activa si el personal censal no logra contactar a los residentes, si estos prefieren no participar presencialmente, o si solicitan el uso voluntario de la plataforma - Créditos: Andina/Melina Mejía.

El cuestionario digital abarca consultas sobre condiciones del inmueble, detalles del núcleo familiar y características de cada integrante. Al finalizar, el sistema emite un comprobante que debe ser guardado como constancia de la respuesta brindada. El tiempo estimado para completar la encuesta ronda los 35 minutos, dependiendo de cuántos vivan en el lugar.

En caso de extravío del CUV, fallos técnicos o inconvenientes para acceder, se puede solicitar apoyo comunicándose con el centro de atención telefónica del INEI o mediante un correo a censos2025@inei.gob.pe, informando dirección y datos personales. También queda abierta la posibilidad de obtener ayuda del encuestador, si todavía permanece en la zona.

Si la persona inicia el censo y por alguna razón no logra terminarlo en ese momento, la información se almacenará automáticamente y podrá ser completada posteriormente, asegurando privacidad conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.

El INEI recomienda realizar este trámite desde un equipo particular, reforzando así la seguridad de todos los registros cargados por los hogares que eligen sumarse a esta modalidad digital.

Para acceder a la modalidad
Para acceder a la modalidad virtual se requiere el código único de vivienda (CUV), dejado en una nota de visita, y el DNI del responsable del hogar - Créditos: Andina.

¿Qué se preguntará en el censo?

El censo nacional servirá para obtener datos sobre las distintas realidades en Perú. Dentro del bloque que se centra en la vivienda, el personal encargado recogerá detalles sobre clase y estado de construcción, elementos utilizados en paredes, techos y pisos, cantidad de ambientes y acceso a luz, agua segura, servicios sanitarios, además de otros suministros básicos.

Se sumarán cuestiones sobre la gestión de desechos y formas de conseguir agua. Además, se revisará la existencia de electrodomésticos como heladeras, hornos, artefactos de cocina, computadoras, radios y vehículos.

INEI comenzó con el censo
INEI comenzó con el censo nacional 2025 - Créditos: Andina.

Respecto a la composición doméstica, se identificará el número de núcleos habitando bajo un mismo techo, personas que lo integran, vínculos, ausencias por trabajo, estudio o enfermedad, y la llegada de visitantes o empleados que viven en dicho inmueble.

En el nivel personal, se recopilarán datos como nombres, apellidos, sexo, edad, nacionalidad y ciudad de nacimiento. También se incluirán preguntas sobre lugares donde se vivió antes, movimientos poblacionales nacionales o internacionales, nivel educativo, asistencia escolar, alfabetización y acceso personal a recursos tecnológicos.

En el área vinculada a la vida económica, el cuestionario permitirá relevar empleo o ramo de ocupación, posición profesional, espacio laboral y búsqueda activa de trabajo.

Se requerirá información sobre protección médica, clase de seguro y centro asistencial de referencia. Para las mujeres, habrá un apartado sobre número de hijos nacidos vivos, cuántos se encuentran con vida o fallecieron y la edad en el nacimiento del primer hijo. También se consignarán datos sobre discapacidades, su tipo y el grado de repercusión.

Temas Relacionados

Censos Nacionales 2025censo en líneaINEIperu-noticias

Últimas Noticias

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto por cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La selección peruana peleará por el boleto a las semifinales de la competencia. Conoce todos los detalles del enfrentamiento y sigue las incidencias

Perú vs Colombia EN VIVO

Dónde ver Perú vs Colombia HOY: canal tv online por cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

El seleccionado dirigido por Antonio Rizola buscará el pase a las semifinales del certamen internacional. No accede a esta instancia desde la edición 2017 disputada en territorio nacional

Dónde ver Perú vs Colombia

Déficits, castigos y agenda

Trump viene ejecutando un plan agresivo de negociaciones comerciales, aranceles diferenciados y políticas de promoción de la industria nacional

Déficits, castigos y agenda

A qué hora juega Perú vs Colombia HOY: partido por cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

El equipo de Antonio Rizola se medirá ante la escuadra ‘cafetera’ en busca de un lugar en las semifinales del torneo internacional. Conoce los horarios del encuentro para no perderte ningún detalle

A qué hora juega Perú

Callao enfrenta daños ambientales tras la caída de contenedores al mar

Restos de tecnopor, plásticos y cintas de embalaje invaden la orilla de dos conocidas playas de Ventanilla tras un incidente que ha encendido las alertas sobre el estado del ecosistema costero peruano

Callao enfrenta daños ambientales tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se incendió un sector del

Se incendió un sector del segundo piso de la sede de la UTE: tres mujeres afectadas por inhalación de humo

Pese a la caída del precio del petróleo, YPF tuvo ganancias por USD 58 millones en el segundo trimestre

Murió un conocido lugarteniente de Los Monos que había sido baleado frente a un hospital de niños de Rosario

Choque múltiple en la avenida General Paz: hay tres vehículos afectados y demoras en el tránsito

Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES en agosto 2025

INFOBAE AMÉRICA
El grupo terrorista Hamas amenazó

El grupo terrorista Hamas amenazó a Israel tras el anuncio de la ofensiva total sobre Gaza: “Es sacrificar a los rehenes”

Jorge Quiroga afirmó que el Bolivia está ante un escenario de “cambio radical” tras de 20 años de socialismo

El Ejército israelí anunció la destrucción de bases de lanzamiento y escondites del grupo terrorista Hamas en Gaza

Camboya nominó a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz por su mediación en el conflicto fronterizo con Tailandia

Donald Trump encabezará una “cumbre de paz histórica” con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca

TELESHOW
El día que Esteban Trebucq

El día que Esteban Trebucq se permitió llorar por su padre: una relación rota, un escudo y el último adiós

Luck Ra le hizo un fuerte planteo a Soledad Pastorutti: “A veces siento que no me querés”

La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”

El comentario viral de Tini Stoessel sobre su nueva canción: “Siempre quise hacer un videoclip así”

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán