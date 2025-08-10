Perú

Aparatoso accidente en Av. Petit Thouars: Ocho heridos, un auto volcado y otro empotrado tras choque

Miembros de la PNP y del Cuerpo de Bombero se acercaron hasta el límite de Lince con Cercado de Lima para socorrer a los lesionados y atender la situación

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Bomberos informaron que el accidente dejó ocho heridos. | Canal N

El cruce de la avenida Petit Thouars con el jirón Manuel Segura, en el límite del distrito de Lince con Cercado de Lima, se convirtió en el escenario de un aparatoso accidente vehícular la tarde de este domingo 10 de agosto.

En dicha intersección de vías, dos vehículos particulares impactaron provocando lesiones en ocho personas, entre miembros de ambos autos y peatones de la zona. Un automóvil plomo quedó empotrado contra un negocio local, mientras que el otro, de color blanco, terminó volcado.

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) acudieron rápidamente al lugar del siniestro para atender a los heridos y controlar la situación.

¿Qué ocurrió?

Según información de Canal N, recogida a testigos del accidente, ambos vehículos particulares se encontraron debido a que cruzaron durante el cambio de semáforos.

En el auto plomo solo iba el conductor, quien se dirigía hacia su vivienda. En tanto, el carro blanco, entre los pasajeros, se hallaban tres menores y un recién nacido.

“Los dos accidentados viven por aquí cerca. La mayoría de los heridos son del carro blanco. Son vecinos, por eso hemos venido a ver en qué podemos ayudar”, dijo un residente de la zona.

Dos autos chocaron en el cruce de las avenidas Manuel Segura y Petit Thouars, en Lima. | Canal N

Todos los afectados fueron trasladados por los bomberos y personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a distintos hospitales cercanos para recibir atención médica. A la vez, se intenta retirar los autos siniestrados del lugar de los hechos para permitir que el tránsito fluya.

Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución y respetar las normas viales para evitar tragedias, recordando que este tipo de siniestros, aunque no dejaron víctimas mortales, generan graves consecuencias para la salud y seguridad de las personas.

NOTICIA EN DESARROLLO

