Los dos países asiáticos donde Perú ahora compra más juguetes para piñatas o ‘sorpresitas’

¿De dónde vienen los juguetes que importa Perú? Si bien una gran parte de estos productos viene de China, mercado que domina la gran parte de envíos de juguetes y videojuegos, dos naciones asiáticas están destacan, especialmente, en un rubro exacto.

Dentro de la importación de juguetes, donde empresas y personas consideran enfocadamente por qué productos apostar para traer al mercado peruano, viendo las tendencias y otros, hay diferentes categorías. Una de estas es la de juguetes presentados en surtido; es decir un cúmulo de juguetes, muy comúnmente comprado para llenar piñatas y ‘sorpresitas’ en fiestas infantiles.

Es esta categoría donde dos países ahora importan más de estos paquetes de juguetes al Perú: según la Cámara de Comercio de Lima, en estos juguetes surtidos es que “se observa un crecimiento importante en las importaciones de Indonesia y Vietnam con una expansión de entre 35 % y 13 %, respectivamente".

Así aumenta el mercado peruano de juguetes

Como se sabe, cada tercer domingo de agosto se celebra el Día del Niño, una fecha significativa no solo por su valor simbólico, sino también por su impacto directo en la dinámica comercial del país, especialmente en el sector juguetes, el cual está mayormente dirigido a estos pequeños consumidores.

Justo para estas fechas, La Cámara de Comercio de Lima informó cómo va el desempeño de las importaciones de juguetes y videojuegos, conforme a las últimas estadísticas del Instituto de Investigación y Comercio Exterior de la CCL (Idexcam).

Así, se evidencía un notable repunte en este sector de juguetes en el primer semestre de este 2025, con un monto que superan los US$ 75,4 millones, lo que representa un crecimiento del 9,2 % en comparación del mismo periodo del año anterior (US$ 68,9 millones).

De igual manera, este avance en juguetes también se refleja en términos de volumen, el cual evidencia un crecimiento de 62 %, al pasar de 197 millones a 319,9 millones de unidades. Esta apunte es necesario, dado que, como se sabe, que se importe más en dinero no significa que sea una mayor cantidad la que se importa (dado que los precios pueden variar y cambiar el análisis).

“Este crecimiento está impulsado por una mayor demanda estacional, condiciones cambiarias estables (fortaleza del sol peruano frente al dólar), una recuperación del consumo privado, sumado a un mayor dinamismo de compras en plataformas electrónicas”, explicó Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

Asimismo, añadió que otro factor que estimuló este crecimiento se debe al mayor anticipo de campañas de comercialización por parte de los distribuidores mayoristas y cadenas minoristas. Según el Idexcam, este dinamismo no solo se observa en el valor y cantidad importada, sino también en el número empresas importadoras del rubro (personas naturales con negocio y empresas formales), las que ascendieron a 674, mostrando un ligero crecimiento de 9 % frente al mismo periodo del 2024 (617 empresas).

“Este dato confirma la tendencia hacia una mayor atomización del mercado y la inclusión de nuevos actores, sobre todo vinculados al comercio electrónico”, añadió Quiñones.

¿De dónde vienen los juguetes en Perú?

Si bien China se mantiene como el principal país de origen de los juguetes en el país (tanto de juguetes como de videoconsolas importadas al Perú), no obstante, en algunas categorías específicas, como el de los juguetes presentados en surtido, se observa un crecimiento importante de dos países.

