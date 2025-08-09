Perú

Los dos países asiáticos donde Perú ahora compra más juguetes para piñatas o ‘sorpresitas’

Los juguetes vendidos en paquetes “surtidos” han aumentado en importaciones al Perú, pero especialmente destacan dos naciones del Asia

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Asia sigue dominando el mercado
Asia sigue dominando el mercado peruano con sus juguetes importados. Ahora dos países se suman a la oferta dirigida a llenar piñatas. - Crédito Amazon

¿De dónde vienen los juguetes que importa Perú? Si bien una gran parte de estos productos viene de China, mercado que domina la gran parte de envíos de juguetes y videojuegos, dos naciones asiáticas están destacan, especialmente, en un rubro exacto.

Dentro de la importación de juguetes, donde empresas y personas consideran enfocadamente por qué productos apostar para traer al mercado peruano, viendo las tendencias y otros, hay diferentes categorías. Una de estas es la de juguetes presentados en surtido; es decir un cúmulo de juguetes, muy comúnmente comprado para llenar piñatas y ‘sorpresitas’ en fiestas infantiles.

Es esta categoría donde dos países ahora importan más de estos paquetes de juguetes al Perú: según la Cámara de Comercio de Lima, en estos juguetes surtidos es que “se observa un crecimiento importante en las importaciones de Indonesia y Vietnam con una expansión de entre 35 % y 13 %, respectivamente".

El Día del Niño impulsará
El Día del Niño impulsará la venta de juguetes en Perú. - Crédito Juegos Juguetes y Coleccionables

Así aumenta el mercado peruano de juguetes

Como se sabe, cada tercer domingo de agosto se celebra el Día del Niño, una fecha significativa no solo por su valor simbólico, sino también por su impacto directo en la dinámica comercial del país, especialmente en el sector juguetes, el cual está mayormente dirigido a estos pequeños consumidores.

Justo para estas fechas, La Cámara de Comercio de Lima informó cómo va el desempeño de las importaciones de juguetes y videojuegos, conforme a las últimas estadísticas del Instituto de Investigación y Comercio Exterior de la CCL (Idexcam).

Así, se evidencía un notable repunte en este sector de juguetes en el primer semestre de este 2025, con un monto que superan los US$ 75,4 millones, lo que representa un crecimiento del 9,2 % en comparación del mismo periodo del año anterior (US$ 68,9 millones).

Perú también importa juguetes. Los
Perú también importa juguetes. Los productos peruanos son bien pedidos en Estados Unidos. - Crédito Composición Infobae/Andina

De igual manera, este avance en juguetes también se refleja en términos de volumen, el cual evidencia un crecimiento de 62 %, al pasar de 197 millones a 319,9 millones de unidades. Esta apunte es necesario, dado que, como se sabe, que se importe más en dinero no significa que sea una mayor cantidad la que se importa (dado que los precios pueden variar y cambiar el análisis).

“Este crecimiento está impulsado por una mayor demanda estacional, condiciones cambiarias estables (fortaleza del sol peruano frente al dólar), una recuperación del consumo privado, sumado a un mayor dinamismo de compras en plataformas electrónicas”, explicó Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

Asimismo, añadió que otro factor que estimuló este crecimiento se debe al mayor anticipo de campañas de comercialización por parte de los distribuidores mayoristas y cadenas minoristas. Según el Idexcam, este dinamismo no solo se observa en el valor y cantidad importada, sino también en el número empresas importadoras del rubro (personas naturales con negocio y empresas formales), las que ascendieron a 674, mostrando un ligero crecimiento de 9 % frente al mismo periodo del 2024 (617 empresas).

El mercado de juguetes sigue
El mercado de juguetes sigue creciendo en Perú. - Crédito Juegos Juguetes y Coleccionables

“Este dato confirma la tendencia hacia una mayor atomización del mercado y la inclusión de nuevos actores, sobre todo vinculados al comercio electrónico”, añadió Quiñones.

¿De dónde vienen los juguetes en Perú?

Si bien China se mantiene como el principal país de origen de los juguetes en el país (tanto de juguetes como de videoconsolas importadas al Perú), no obstante, en algunas categorías específicas, como el de los juguetes presentados en surtido, se observa un crecimiento importante de dos países.

Estos son Indonesia y Vietnam, cuyas importaciones de juguetes usados en piñatas y ‘sorpresitas’ al Perú ha crecido, con una expansión de entre 35 % y 13 %, respectivamente.

Temas Relacionados

ImportacionesImportaciones de juguetesAsiaperu-economia

Últimas Noticias

Cielo nublado y ráfagas de viento: así estará el clima en Lima hoy 9 de agosto, según el Senamhi

El organismo meteorológico recomienda a la ciudadanía mantenerse abrigada ante el descenso de temperaturas, especialmente en las primeras horas del día

Cielo nublado y ráfagas de

Víctor Zanabria nuevamente se va de viaje en plena ola de extorsiones y asesinatos a transportistas

Según una resolución ministerial, Zanabria estará en Brasil del 11 al 15 de agosto, acompañado por un general y dos coroneles, para participar en la Quinta Reunión Tripartita sobre la aplicación de la ley en ríos de la cuenca amazónica

Víctor Zanabria nuevamente se va

Corte de agua para este lunes 11 de agosto por más de 10 horas en estos distritos: conoce las zonas afectadas

Algunas áreas de Lima experimentarán una suspensión temporal en el suministro de agua potable debido a labores de mantenimiento y limpieza programadas en los reservorios

Corte de agua para este

Colgate ordena retirado de 3 millones de pastas dentales por riesgo a la salud: La mayoría ya se había vendido

Retirado del mercado. Indecopi informa que luego del anuncio del Digemid sobre las pastas dentales con fluoruro de estaño y la controversia de la marca en varios países, Colgate finalmente decidió sacar este producto

Colgate ordena retirado de 3

Cuánto tiempo dura el censado de cada vivienda y otras preguntas frecuentes sobre los Censos Nacionales 2025

Miles de censistas seleccionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recorren el país recopilando datos de todas las viviendas

Cuánto tiempo dura el censado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof habló sobre una

Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

La entregadora del brutal crimen de Parque Chacabuco vuelve a la cárcel tras recibir la domiciliaria para “revincularse con su hijo”

Detuvieron en Barracas a dos hombres de nacionalidad peruana: tenían pedido de captura internacional y uno era buscado por abuso sexual de menores

El dólar después de octubre: a cuánto se iría la cotización luego de las elecciones

El oficialismo atribuye la derrota en Diputados a las elecciones y asegura que no se repetirá con los vetos

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky dialogó con Starmer y

Zelensky dialogó con Starmer y Macron e instó a los aliados de Ucrania a tomar “medidas claras” para detener la invasión rusa

“La gran ola de Kanagawa” llegó a México: el icónico grabado deslumbra en el Museo Franz Mayer

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para el domingo la reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

COP30 en Belém: tensión diplomática entre los países más pobres y Brasil por los exorbitantes precios de los hoteles

Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

TELESHOW
Thiago Medina habló de los

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”