EE.UU y Canadá lideran compras de juguetes peruanos: ¿qué modelos son los más pedidos?

El principal comprador de estos productos en estos 10 meses del 2023 fue EE.UU. Foto: composición Infobae/Andin

Debido a una creciente demanda por parte de Estados Unidos y Canadá, las exportaciones de juguetes y juegos peruanos alcanzaron la suma de US$ 9 millones 717 mil entre enero y octubre de 2023.

La Asociación de Exportadores (ADEX) reveló que la categoría más destacada fueron los juguetes que representan animales o seres no humanos, con un total de US$ 8 millones 081 mil, representando el 83.2% del valor total exportado.

Otros productos exportados incluyeron diferentes modelos de juguetes (US$ 886 mil 501), muñecas y muñecos con vestimenta (US$ 256 mil 876), modelos reducidos para entretenimiento (US$ 230 mil 304), juguetes presentados en juegos (US$ 88 mil 402), rompecabezas (US$ 74 mil 164), entre otros.

Durante los 10 meses del 2023, Estados Unidos lideró como el principal comprador con un total de US$ 4 millones 330 mil, seguido por Canadá con US$ 1 millón 589 mil. Ambos países representaron el 61% del total de exportaciones.

Muñecas y muñecos incluso vestidos son demandados en los envíos al exterior. Foto: Adex

Lista de países que más compraron juguetes peruanos

Por otro lado, además de EE.UU y Canadá, China, Bolivia, Chile, Países Bajos, Alemania, Corea del Sur, Panamá y Australia completaron el top ten de compradores, alcanzando un total de 41 mercados.

En el año 2022, las exportaciones de estos productos experimentaron una recuperación al alcanzar los US$ 12 millones 678 mil, frente a los US$ 10 millones 840 mil registrados en 2021, lo que representa un aumento del 17%.

En términos de tendencias, el mercado mundial de juguetes y juegos, valorizado en US$ 261 mil 065 millones hasta noviembre de 2023, proyecta un crecimiento anual del 10% en los próximos cinco años.

“Los juguetes peruanos están ganando mercado en base a la creatividad, a los materiales y sobre todo a la utilidad para desarrollar la interacción de los niños que le brinda el juguete peruano”, José Darío Dueñas Sánchez, docente de Negocios Internacionales de la Facultad de Negocios de IDAT.

Ventas de juguetes en caída en Mesa Redonda. Foto: Andina

¿Qué más valoran de los juguetes peruanos?

El especialista indicó que la diversidad de los juguetes exportados por Perú refleja la creatividad de los artesanos locales y la capacidad de la industria peruana para producir una amplia gama de juguetes con diferentes materiales y enfoques creativos.

Los destinos de exportación varían, y los juguetes peruanos suelen ser valorados por su autenticidad, calidad artesanal y atractivo cultural.

La presencia de millennials y la Generación Z impulsa el crecimiento del sector, destacando la preferencia por juguetes de gama media, así como juguetes deportivos y de exterior.

Además, el lanzamiento de nuevas películas o dibujos animados estimula la comercialización de figuras de acción y accesorios, convirtiéndose en el segmento de más rápido crecimiento.

Un informe del CIEN-ADEX señala que las compañías están transformando la comercialización de sus productos mediante el lanzamiento de tiendas en línea y la venta minorista de juguetes y juegos a través de plataformas de comercio electrónico como Amazon, Walmart Online y eBay.

Esto se suma a la mejora de la comunicación digital con los clientes y a la digitalización de servicios, promoviendo la omnicanalidad en el proceso de compra y entrega de pedidos.

Las empresas que envían despachos de juguetes al exterior

Las principales empresas exportadoras fueron Colecciones y Diseños S.R.L., New Expo S.A.C., Niko International S.A.C., AE1 S.A., Naguska S.A., VLD International S.A.C., Tai Loy S.A., Top Handicraft S.A.C., Alpacas Inca S.A.C., Warmipura & Compañia S.A.C., entre otras.

Nacimientos peruanos

Durante estos 10 meses del 2023, Italia lideró compras de nacimientos peruanos (34%) por 188 mil 748 dólares. En segundo lugar se ubicó Estados Unidos con 134 mil 259 dólares y siguen en el top: Francia, Alemania, Puerto Rico, España, Panamá, México, Bahamas y Canadá.