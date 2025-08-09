Perú

La Libertad: Desaparece joven censista del INEI que viajó a Mollepata para trabajar

Los familiares de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, están preocupados por la joven al no conocer su paradero luego de dos días. La institución afirma que activó protocolos de búsqueda

La joven Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, fue reportada como desaparecida por sus familiares| Andina

En medio del Censo INEI 2025, la joven Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, fue reportada como desaparecida por sus familiares. La censista viajó al distrito de Mollepata, en Santiago de Chuco, en La Libertad, para continuar con sus labores correspondientes, pero se desconoce su paradero y sus seres queridos no se han logrado comunicar hasta el momento.

De acuerdo con la información preliminar, fue vista por sus compañeros a las 9:00 a.m. el 7 de agosto, cuando salía con su mochila y una manta. Sin embargo, no regresó a su habitación, lo que generó preocupación en sus compañeros.

Asimismo, la joven vestía con un buzo, chompa y zapatillas, las cuales no se precisaron en la denuncia. Cualquier información se pueden comunicar a la Línea 114 de manera gratuita.

Desaparición en La Libertad: INEI activa protocolos para ubicar a trabajadora censal| PNP

INEI se pronuncia por el caso

La Oficina Departamental de Estadística e Informática de La Libertad confirmó la desaparición de Sánchez Méndez. La institución expresó su solidaridad con la familia y seres queridos de la joven, aseguró el apoyo con la búsqueda y pronta ubicación.

De acuerdo con el comunicado, al conocerse el hecho se activaron de inmediato los protocolos internos de respuesta y coordinación interinstitucional, estableciendo contacto con las autoridades locales y policiales para facilitar información y apoyo en las labores de búsqueda.

Además, la institución afirmó que, el día de su desaparición, Sánchez Méndez todavía no había iniciado su labor de campo.

Desaparición de trabajadora censal en Mollepata se reporta tras viajar a distrito| Comunicado INEI

“Es importante precisar que, en la fecha de su desaparición, la joven no inició su labor de campo programada, encontrándose en su alojamiento temporal la indumentaria oficial del censo (chaleco, credencial y gorro) así como su tableta de trabajo”, se lee en la misiva difundida luego de dos días del reporte.

¿Cómo reportar un caso de desaparición?

  • Dirígete de inmediato a la comisaría policial más cercana para presentar la denuncia por desaparición.
  • Puedes reportar la desaparición a través del portal oficial: https://desaparecidos.policia.gob.pe/
  • Completa el formulario con los datos de la persona desaparecida y tu información de contacto.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con la Línea 114 para reportar desapariciones y recibir orientación sobre los procedimientos a seguir.
  • También puedes acercarte a la Fiscalía Provincial Penal o a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para recibir apoyo en la denuncia y seguimiento del caso.
  • Al momento de denunciar, entrega toda la información de la persona desaparecida: nombre completo, edad, descripción física, ropa que vestía, lugar y hora donde fue vista por última vez, y una foto reciente.
  • No es necesario esperar 24 horas para denunciar una desaparición. La Policía está obligada a recibir la denuncia y activar el protocolo de búsqueda de manera inmediata.

