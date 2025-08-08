Más de 1.3 millones de viviendas censadas en los primeros cinco días de los Censos Nacionales 2025

Censos Nacionales se realizan en todo el Perú. (Foto: Andina)

En los primeros cinco días de ejecución de los Censos Nacionales 2025, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que se han censado 1 millón 351,234 viviendas en todo el territorio nacional. El registro corresponde al XIII Censo de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, que se desarrollan de manera simultánea entre el 4 de agosto y el 31 de octubre.

El anuncio fue realizado por el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, durante su visita de supervisión a la provincia de Chincha, en la región Ica. En esta zona, Morán constató el trabajo del personal de campo y destacó la participación activa de la población local, resaltando que el éxito de este proceso depende del compromiso conjunto entre la ciudadanía y los censistas.

Un hito estadístico: censos 100% digitales

El titular del INEI subrayó que este operativo marca un momento histórico, ya que por primera vez los censos nacionales se realizan de forma completamente digital. Los censistas registran la información en tiempo real utilizando tabletas, lo que permitirá agilizar el procesamiento de datos y garantizar mayor precisión.

Censos Nacionales se realizan en todo el Perú. (Foto: Andina)

Morán explicó que todos los censistas están debidamente identificados con chaleco, morral y gorro de color morado, así como con una credencial con código QR que puede ser verificada por la ciudadanía en la página web institucional del INEI. Esta herramienta brinda seguridad y confianza a los hogares que reciben a los empadronadores.

Además, recordó que los datos recolectados están protegidos por la Ley del Secreto Estadístico, lo que garantiza la confidencialidad de la información personal y familiar. “El objetivo es contar con información confiable que sirva de base para el diseño y aplicación de políticas públicas en todos los niveles de gobierno”, sostuvo.

Seguridad y respaldo a los censistas

El jefe del INEI expresó su respaldo a la labor del personal censal y rechazó cualquier acto de violencia en su contra. Recordó que los empadronadores han sido capacitados para actuar con profesionalismo y cuentan con lineamientos claros para afrontar situaciones de riesgo, priorizando siempre la seguridad y el respeto mutuo durante la entrevista.

Morán instó a la población a recibir a los censistas, colaborar con las respuestas y facilitar el trabajo para que la información recabada refleje con precisión las condiciones de vida en cada distrito, provincia y región del país.

El censo nacional contará con un formulario detallado que permitirá obtener información precisa sobre viviendas, hogares y personas, abarcando aspectos sociales, demográficos y económicos

Recomendaciones para la población

El INEI precisó que la entrevista censal se realiza en la puerta de la vivienda, sin necesidad de que el personal ingrese al domicilio. Es fundamental que la atención sea brindada por un informante calificado, es decir, una persona mayor de edad que conozca los datos de todos los miembros del hogar.

Entre las principales recomendaciones para participar en los Censos Nacionales 2025, se incluyen:

Verificar la identidad del censista mediante la credencial con código QR.

Responder de manera clara y precisa todas las preguntas del cuestionario.

Tener a la mano información sobre cada integrante del hogar, incluyendo edad, nivel educativo y actividad laboral.

Facilitar el trabajo del empadronador, ya que la entrevista no toma más de 15 minutos.

El INEI recordó que la información recogida permitirá conocer con mayor detalle aspectos demográficos, sociales y económicos del país, lo que a su vez será clave para planificar políticas de salud, educación, vivienda, transporte y otros servicios esenciales.

Para atender dudas o recibir reportes sobre el desarrollo del operativo censal, el INEI ha habilitado una central telefónica gratuita a nivel nacional. Los ciudadanos pueden comunicarse al número 0800 70225 o al teléfono fijo (01) 743 5331. El horario de atención es de lunes a domingo, de 7:30 a. m. a 8:30 p. m.

Asimismo, se pueden realizar consultas a través de los canales digitales y redes sociales oficiales del INEI, donde se publican actualizaciones y material informativo sobre el avance de los censos.