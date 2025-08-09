La fatiga mental sí existe: cómo identificar este ‘enemigo silencioso’ antes del colapso

La falta de carbohidratos complejos puede generar fatiga, sensación de letargo o disminución de la agudeza mental Crédito: Shutterstock

La mente también se cansa. Pero a diferencia del agotamiento físico, el desgaste mental no siempre se nota a simple vista, aunque sus consecuencias pueden ser igual o más graves. En un mundo hiperconectado, donde el estrés se ha normalizado y la productividad es la nueva religión, la fatiga mental se ha convertido en un enemigo silencioso que afecta a millones de personas.

No se trata solo de estar cansado. La fatiga mental es una condición psicológica real, progresiva y, si no se trata, puede derivar en cuadros de ansiedad, depresión o incluso burnout.

¿Qué es la fatiga mental?

De acuerdo con un artículo de la National Library of Medicine, la fatiga mental es una condición de salud que puede surgir por diversas razones y está vinculada a factores físicos, emocionales y cognitivos.

La fatiga mental —también llamada agotamiento cognitivo— ocurre cuando el cerebro se somete a una sobrecarga sostenida de tareas, preocupaciones o estímulos, sin tiempo adecuado para el descanso. Es un colapso paulatino de las funciones cognitivas, emocionales y conductuales.

“Nos han enseñado a reconocer el cansancio del cuerpo, pero no el de la mente. La fatiga mental genera dificultades para concentrarse, una memoria más torpe y una sensación de desmotivación profunda, que muchas personas confunden con flojera o desinterés”, indican expertos.

Los síntomas: cuando el cerebro pide auxilio

Reconocer los signos de la fatiga mental es clave. Algunos de los más frecuentes, según la Asociación de Psicología Americana (APA), son:

Olvidos constantes o confusión.

Falta de motivación incluso ante tareas simples.

Irritabilidad o sensibilidad excesiva.

Dolor de cabeza frecuente.

Sensación de vivir en “modo automático”.

Dificultades para tomar decisiones.

Trastornos del sueño, como insomnio o sueño no reparador.

“El cerebro tiene una capacidad limitada para gestionar información. Si no se detiene o se recupera, se bloquea. Y eso puede llevar a un colapso emocional”, afirma la psicoterapeuta española Laura Rojas-Marcos.

Las causas detrás del agotamiento cognitivo

Aunque puede afectar a cualquier persona, hay factores de riesgo comunes que predisponen a padecer fatiga mental:

Sobrecarga laboral : jornadas extensas, múltiples reuniones, poca desconexión.

Uso excesivo de tecnología : notificaciones constantes, redes sociales, multitarea digital.

Problemas personales no gestionados : duelo, conflictos familiares, ansiedad económica.

Falta de autocuidado: mala alimentación, insomnio, ausencia de momentos de ocio o silencio.

En un informe de 2023 del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, el 61% de los trabajadores urbanos en Perú reportó sentir “agotamiento mental frecuente” al menos dos veces por semana.

Cuando el cansancio se vuelve peligroso

Ignorar la fatiga mental puede derivar en trastornos más severos. La OMS la vincula directamente con el síndrome de burnout, declarado en 2019 como un fenómeno ocupacional.

“Muchos pacientes llegan a consulta diciendo que están desmotivados, tristes o colapsados, cuando en realidad llevan años sin darle a su mente un verdadero descanso”, comentan los especialistas en salud mental.

Consecuencias comunes incluyen:

Depresión o ansiedad crónica.

Aislamiento social.

Errores laborales o académicos.

Disminución de la creatividad y del juicio.

Aumento del consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias como ‘escape’.

Cómo prevenir y recuperarse de la fatiga mental

1. Escucha a tu mente. Aprende a identificar tus límites.

2. Pausas activas. No todo es trabajar. Camina, respira profundo, desconéctate.

3. Reduce el uso de pantallas. Aplica el “detox digital” al menos una hora antes de dormir.

4. Practica el mindfulness. Estudios de la Universidad de Harvard demuestran que la meditación disminuye el estrés y mejora la memoria.

5. Terapia psicológica. No esperes a estar al borde. Ir al psicólogo debe ser una forma de prevención, no solo de emergencia.

La neurocientífica estadounidense Sara Lazar, de la Universidad de Harvard, ha demostrado con estudios de resonancia magnética que el descanso y la meditación aumentan la materia gris en zonas del cerebro relacionadas con la autorregulación emocional. En otras palabras: tu mente necesita silencio para sanar.

“No puedes dar lo mejor de ti si no te das un respiro”, resume la psicóloga clínica María Elena Valdivia. “Solo cuando la mente descansa, la vida recupera sentido”.

