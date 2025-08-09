Campaña veterinaria gratuita para este viernes 15 de agosto: conoce dónde y qué servicios están disponibles sin costo

La campaña veterinaria es importante porque promueve la salud y bienestar de las mascotas, especialmente en zonas vulnerables - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores anuncia la realización de una campaña veterinaria gratuita dirigida a la comunidad del distrito. La jornada tendrá lugar el viernes 15 de agosto en el local comunal Villa San Luis, antiguo local de la posta médica, ubicado en Pamplona Alta.

La iniciativa está orientada a mejorar la salud y el bienestar de los animales domésticos, así como a promover la tenencia responsable entre los vecinos.

El evento se desarrollará desde las 8 hasta las 13 horas. Durante este plazo, los asistentes podrán acceder a distintos servicios de salud sin costo alguno. Se busca beneficiar, principalmente, a familias que residen en la zona y que, por diversas razones, no han podido brindar a sus mascotas las atenciones preventivas esenciales.

La campaña veterinaria iniciará desde las 8 horas - Créditos: Municipalidad de San Juan de Miraflores.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Entre los servicios gratuitos que ofrece la campaña figuran los siguientes:

Vacuna antirrábica : Este procedimiento es fundamental para prevenir la transmisión del virus de la rabia, tanto entre animales como hacia los seres humanos. La inmunización contribuye a bloquear posibles brotes en la población canina y reducir riesgos de contagio.

Desparasitación : El control de parásitos internos es vital para la : El control de parásitos internos es vital para la salud de perros y gatos, ya que estas infestaciones pueden afectar su crecimiento, causar enfermedades y, en algunos casos, transmitirse a las personas. Se administrarán antiparasitarios con el objetivo de minimizar estos riesgos.

Tratamiento antipulgas : Las pulgas no solo generan molestias en los animales sino que también pueden desencadenar infecciones dermatológicas e incluso transmitir enfermedades. Por ello, a los asistentes se les aplicará un tratamiento específico que elimina estos parásitos externos de forma efectiva.

Registro gratuito de canes mestizos: El empadronamiento de perros sin raza definida permite mantener un control poblacional, facilita la identificación y fomenta la responsabilidad entre los propietarios. Los datos recogidos facilitarán la atención de futuras campañas y emergencias.

Las mascotas deben ir al veterinario durante este invierno porque son más propensas a resfriados, infecciones respiratorias y problemas articulares debido al frío - Créditos: Freepik.

Además de los servicios sin costo, la campaña incluye un programa de esterilización y castración para perros y gatos, también disponible el mismo día. Este procedimiento tendrá un valor social de 30 soles para animales que pesen hasta 12 kilogramos.

La cirugía será llevada a cabo por una profesional veterinaria titulada, incorporada al colegio y con habilitación vigente, lo que garantiza los estándares técnicos adecuados y el cumplimiento de la normativa sanitaria correspondiente.

La atención para la esterilización y castración se otorgará únicamente previa cita. Los interesados deben comunicarse a los números 920 372 612 o 971 125 077 para reservar un espacio y recibir orientación sobre los requisitos previos al procedimiento quirúrgico.

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

¿Cómo cuidar a los animales ante el frío?

Proporcionar refugio cerrado para proteger de las corrientes de aire.

Asegurar mantas y cama seca que conserve el calor corporal.

Aumentar ligeramente la cantidad de alimento para mantener energía.

Revisar patas y pelaje para detectar humedad o escarcha.

Evitar dejar a los animales mucho tiempo en exteriores.

Colocar ropa especial para mascotas pequeñas o de pelo corto.

Mantener su espacio alejado de fuentes directas de calor para evitar quemaduras.

Programar visitas regulares al veterinario ante síntomas de hipotermia.

Consultar al veterinario sobre suplementos si la mascota es anciana o padece enfermedades crónicas.