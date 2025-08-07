Suheyn Cipriani confesará en ‘El Valor de la Verdad’ las agresiones y amenazas de muerte que sufrió de César Vega

La exreina de belleza contará en El Valor de la Verdad los momentos más duros de su relación con el salsero, mostrando pruebas y buscando dar voz a quienes sufren violencia en silencio (El Valor de la Verdad)

Suheyn Cipriani, modelo y figura pública tras coronarse Miss Eco Internacional 2019, abrirá su experiencia traumática en El Valor de la Verdad este domingo 10 de agosto.

La exreina de belleza compartirá cómo su expareja, el salsero César Vega, la agredió física y verbalmente; incluso la amenazó de muerte.

En un avance del programa, se ven imágenes impactantes de los episodios de violencia en el hogar, que incluyen agresiones y ataques con un arma blanca.

Cipriani, visiblemente afectada, relatará esos sucesos con detalles precisos, transformando el espacio televisivo en un reclamo por la protección a víctimas de violencia.

El adelanto

Golpes, gritos y amenazas de muerte: en el adelanto televisivo, Suheyn revive el ataque de su expareja, quien quiso llevarse a su hija en plena madrugada (El Valor de la Verdad)

En el adelanto difundido antes de su emisión, Suheyn describe con voz quebrada el episodio que vivió en febrero pasado. Relata que Vega llegó en estado de ebriedad y exigió llevarse a su hija. Al negarse, ella recibió golpes y patadas. “Ese día me pateó”, rememora. “Él se va corriendo con un cuchillo a la cocina. Yo me quedé en shock”, confesó. La modelo afirma que su agresor llegó a amenazarla con matarla.

Las imágenes incluidas muestran claramente la agresión. Para ella, narrar ese momento ante el polígrafo no solo es una forma de pasar página, sino una manera de visibilizar el peligro real que enfrentan muchas mujeres. “Él me amenazó de muerte”, dice Suheyn con énfasis, en uno de los fragmentos que ya circulan entre el público.

Quien es Suheyn Cipriani

De reina de belleza a sobreviviente de agresión: Suheyn Cipriani fue Miss Eco 2019 y finalista de Miss Perú. Hoy alza la voz por ella y muchas más. (El Valor de la Verdad)

Rashia Suheyn Cipriani Noriega tiene 28 años, estudia Psicología y comenzó en el modelaje desde los 17 años participando en certámenes como Elite Model Look Perú.

En octubre de 2018 representó a Lima en Miss Perú y ganó el premio al Mejor Cuerpo, llegando al Top 10. En marzo de 2019 alcanzó la corona de Miss Eco Internacional en El Cairo (Egipto), aunque la perdió en 2020 por violar normas al quedar embarazada antes de que termine su reinado.

En 2023 regresó, ya siendo madre y logró ubicarse como finalista en Miss Perú. Su perfil público combina belleza, disciplina y talento; ahora suma un nuevo capítulo como víctima de violencia de género y defensora de enfrentar el abuso con voz firme.

La agresión y sus implicancias legales

El 25 de febrero fue atacada por su expareja, quien además intentó agredir a su padre. Hoy, esas imágenes grabadas por ella serán expuestas al país. (El Valor de la Verdad)

El incidente ocurrido la madrugada del 25 de febrero detonó una denuncia formal. Según el parte policial, Vega ingresó agresivamente al dormitorio de la hija de ambos. Al encontrar resistencia, golpeó a Suheyn en el rostro y abdomen, y luego atacó a su padre con un arma blanca cuando él trató de intervenir.

Todo esta barbarie quedó registrada en unas imágenes que la misma Suheyn llegó a grabar con su celular para tener pruebas

Testimonios y pruebas respaldaron la versión de la modelo. Vega fue detenido, recibió orden de alejamiento de 200 metros, y se le impusieron sanciones económicas. Esas medidas procuran resguardar a Suheyn y su menor hija, estableciendo límites legales firmes ante un episodio de agresión grave.

El dolor de contar toda la verdad

En televisión nacional, Suheyn decide revelar todo lo vivido. Entre lágrimas y evidencia, su testimonio busca justicia y protección para otras víctimas. (El Valor de la Verdad)

El Valor de la Verdad se perfila como el canal para revelar su verdad sin filtros. Suheyn no solo compartirá su experiencia emocional, sino que acompañará el relato con videos que registraron los hechos. “Por primera vez en televisión, todas las pruebas del infierno que viví”, anunció la producción.

El avance muestra una mezcla de emotividad y valentía. La exmiss se prepara para exponer públicamente lo que otros callan, en un espacio que tradicionalmente exige confrontar emociones hasta el final. Su testimonio entrega un mensaje poderoso: sacar a la luz lo que muchos viven en silencio y demandar garantías reales para víctimas de violencia.

La emisión de este episodio de ‘El Valor de la verdad’ será este domingo 10 de agosto desde las 10 de la noche en vía Panamericana Televisión.