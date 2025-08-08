Más de 66 mil citas para pasaporte no fueron tomadas por los peruanos en lo que va del 2025

Citas para pasaporte 2025 el mismo día: Migraciones amplía sedes y horarios para el trámite - Migraciones

Más de 66,000 citas para la expedición de pasaporte electrónico no fueron utilizadas por los usuarios en lo que va de 2025, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones. Ante esta situación, la entidad instó a la ciudadanía a acercarse a cualquiera de sus sedes a nivel nacional donde se brinde este servicio, ya que es posible obtener cita y tramitar el documento de viaje incluso para el mismo día, siempre que haya disponibilidad.

El organismo precisó que el acceso a las citas inmediatas se ha fortalecido gracias a la optimización de su sistema de programación y a la ampliación de horarios de atención en determinados puntos de Lima y regiones. La medida busca atender la demanda de quienes requieren el pasaporte de manera urgente, ya sea para viajes programados o trámites que exijan el documento vigente.

Atención de lunes a domingo

Como parte de las mejoras implementadas, la atención en algunas sedes de Lima Metropolitana se realiza todos los días de la semana, incluyendo feriados, en horario corrido de 8:30 a. m. a 8:30 p. m. Entre estos puntos figuran la Agencia de Atención al Ciudadano Surco (Centro Comercial Jockey Plaza), los módulos del Centro MAC Lima Norte (Centro Comercial Mallplaza Comas) y el Migracentro Primavera (Centro Comercial Real Plaza Primavera) en San Borja.

Citas para pasaporte también deberán sacarse de forma presencial - Migraciones

En provincias, el servicio también se encuentra disponible en sedes regionales con horarios adaptados a la demanda local. Migraciones recordó que la información detallada sobre cada oficina, su ubicación y horario actualizado se puede consultar en su página web oficial: www.migraciones.gob.pe.

La entidad señaló que, si bien las citas pueden programarse con antelación a través de la plataforma virtual, en muchas ocasiones existen cupos liberados por inasistencia que pueden ser reasignados para atención el mismo día. Esto permite que los usuarios que acudan sin cita previa, pero con el pago correspondiente, puedan obtener su documento sin demoras prolongadas.

¿Cómo gestionar el pasaporte electrónico?

El procedimiento para solicitar el pasaporte electrónico incluye el pago por derecho de trámite de S/ 120.90, que se puede realizar en cualquier ventanilla del Banco de la Nación o a través de la plataforma págalo.pe, utilizando el código 01810 y consignando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.

Con el pago realizado, el solicitante puede reservar una cita electrónica en el enlace oficial: https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe/citas-pasaporte-v2/programar-cita, o acudir de manera presencial a una sede que ofrezca el servicio.

- crédito composición Infobae Perú / Andina

Migraciones precisó que no es necesario llevar fotografías impresas, ya que la captura de imagen se realiza en la propia oficina durante el trámite. Para garantizar una foto adecuada, se recomienda usar prendas de color oscuro que contrasten con el fondo blanco utilizado en la toma, así como evitar accesorios voluminosos, peinados que cubran el rostro o maquillaje excesivo.

Reprogramaciones y pagos complementarios

En caso de pérdida del voucher de pago, el solicitante podrá programar la cita utilizando únicamente el número de DNI del beneficiario. Además, quienes hayan efectuado el pago anterior de S/ 98.60 deberán abonar la diferencia a través de págalo.pe o en una ventanilla del Banco de la Nación antes de programar la cita.

Si se desea reprogramar una cita ya asignada, el usuario deberá hacerlo desde la plataforma virtual con su número de DNI y código de verificación. Migraciones advirtió que, si el solicitante no asiste a su cita sin anulación previa, el pago no será reembolsable, aunque sí podrá ser utilizado para una nueva programación dentro del plazo de vigencia del recibo.

La Superintendencia enfatizó que la alta cifra de citas vacantes —más de 66 mil en 2025— representa un problema operativo, ya que limita el acceso a otros usuarios que necesitan el documento. Por ello, pidió a la ciudadanía anular con anticipación cualquier cita a la que no pueda asistir.

Asimismo, recordó que el pasaporte electrónico tiene una vigencia de cinco años y es aceptado en más de 140 países, incluidos aquellos con los que Perú mantiene acuerdos de exención de visa, lo que facilita el ingreso y reduce tiempos en los controles migratorios.