El restaurante peruano que conquista el Capitolio y Amazon con nuestra gastronomía

El restaurante obtuvo la certificación de Auténtica Cocina Peruana otorgada por la Universidad San Ignacio de Loyola. (Andina)

De La Punta a Washington D.C., la historia de los hermanos Lanzone es la de una migración que fusiona raíces, pasión y esfuerzo. Con su emprendimiento gastronómico Peruvian Brothers, Giuseppe y Mario Lanzone han logrado posicionarse en uno de los escenarios más competitivos de Estados Unidos, llevando los sabores de Perú hasta el Capitolio y al corazón de empresas como Amazon.

Un sabor que nació en el mar

Todo comenzó en La Punta, Callao, donde los hermanos crecieron junto a su padre entre olas, yates y buenos platos. Su infancia estuvo marcada por un contacto constante con el mar, pero también con la cocina, ya que desde pequeños desarrollaron un gusto por la preparación de alimentos para familiares y amigos.

Era común que abordaran botes para vender comidas preparadas a los navegantes. Este entorno les enseñó no solo a cocinar, sino a entender el placer de compartir en torno a una buena mesa. “Siempre estuvimos ligados al mar y a los afectos”, en entrevista con la agencia de noticias Andina, recuerda Giuseppe, quien más adelante seguiría otro rumbo antes de regresar a la cocina.

Del remo olímpico al arte culinario

Cuando la familia migró a Estados Unidos, ambos hermanos tomaron caminos distintos. Giuseppe se enfocó en el deporte y destacó en remo, disciplina que lo llevó a obtener una beca en la Universidad de Washington y participar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012. Sin embargo, al tratarse de un deporte amateur, su carrera no tuvo una remuneración económica suficiente.

Los hermanos difundieron la gastronomía peruana en redes sociales explicando platos como cebiche, chicharrón y quinua. (Andina)

Mientras tanto, Mario se convirtió en capitán de barco y vivía en Barcelona. En 2012, tras concluir su ciclo olímpico, Giuseppe se reunió con su hermano y decidieron comenzar una nueva aventura, impulsados por la nostalgia y el deseo de reconectarse con su cultura. “Nos preguntamos qué extrañábamos del Perú y coincidimos en el pan con chicharrón, el surtido de frutas, las empanadas de La Punta”, cuenta Giuseppe.

Peruvian Brothers: de un food truck a la cima

Así nació Peruvian Brothers, primero como un food truck y con la idea inicial de abrir un chinguirito (puesto informal de comida). Fue su madre quien los convenció de enfocarse en un modelo de negocio más estructurado. Lo que comenzó como una forma de darse un gusto personal, creció hasta convertirse en una empresa con cuatro camiones de comida distribuidos en diversos puntos de Washington D.C.

La carta de Peruvian Brothers incluye platos como pollo a la brasa, lomo saltado, ensalada de quinua, empanadas de carne y bebidas como la tradicional chicha morada. También han desarrollado una línea de productos que incluye su propia salsa picante de rocoto, acompañada de un muñeco artesanal tejido por mujeres peruanas.

Un logro sin precedentes: atender al Capitolio y Amazon

Uno de los grandes hitos de los hermanos Lanzone es haber conseguido ser el único restaurante con atención exclusiva al Capitolio de Estados Unidos. Además, recientemente inauguraron un local en uno de los edificios de la multinacional Amazon, lo cual representa un reconocimiento a la calidad y autenticidad de su propuesta gastronómica.

Peruvian Brothers es la única empresa gastronómica con atención exclusiva al Capitolio de Estados Unidos. (Andina)

Estos logros no llegaron sin dificultades. Desde eventos cancelados por la lluvia hasta choques culturales en su juventud, los hermanos han enfrentado numerosos obstáculos. “Nos quedábamos con toda la comida y sin saber qué hacer, pero siempre nos sosteníamos como familia”, comenta Giuseppe.

Difusión cultural y reconocimiento internacional

Más allá de la cocina, los hermanos Lanzone también se han convertido en embajadores culturales del Perú, aprovechando las redes sociales para explicar al mundo qué es el chicharrón, el cebiche o la quinua. “Queríamos que la gente entendiera nuestra culinaria y algún día dijera ‘quiero comida peruana’ por encima de cualquier otra”, señala Giuseppe.

Esa misión ha sido respaldada oficialmente. Peruvian Brothers recibió la certificación de Auténtica Cocina Peruana, un distintivo otorgado por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) con el respaldo de la Marca Perú. Este sello garantiza que el restaurante utiliza ingredientes, técnicas y recetas tradicionales peruanas, y busca preservar el valor de la gastronomía nacional en el extranjero.

El proceso de certificación implicó una rigurosa evaluación a cargo de chefs y docentes expertos en arte culinario y gestión gastronómica. El objetivo es promover el consumo de productos peruanos, asegurar una experiencia genuina a los comensales e incentivar el desarrollo de restaurantes peruanos fuera del país.

Giuseppe y Mario Lanzone iniciaron su negocio en Washington D. C. con un food truck inspirado en los sabores peruanos. (Andina)

La cocina como puente y legado

La historia de Giuseppe y Mario Lanzone no es solo la de un negocio exitoso, sino la de dos migrantes que convirtieron la nostalgia en oportunidad, y la pasión en identidad. Hoy, Peruvian Brothers no solo alimenta a miles con platos peruanos auténticos, sino que también representa el sabor, el esfuerzo y la creatividad de una nación.

Gracias a su trabajo, la cocina peruana no solo ha conquistado paladares, sino también espacios de poder e innovación en Estados Unidos. Con visión, disciplina y amor por su tierra, los hermanos Lanzone han demostrado que el sabor peruano tiene un lugar en el mundo.