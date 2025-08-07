Perú

Minam verifica impacto ambiental por contenedores caídos en el Callao y coordina limpieza con la Marina de Guerra

Especialistas del Ministerio del Ambiente constataron presencia de plásticos y tecnopor en Costa Azul y Los Delfines. Se coordina plan de limpieza con autoridades locales

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Minam alertó contaminación. (Foto: Andina)
Minam alertó contaminación. (Foto: Andina)

La caída de contenedores al mar del Callao ha dejado una huella preocupante en el litoral de Ventanilla. Técnicos del Ministerio del Ambiente (Minam) se trasladaron a las playas Costa Azul y Los Delfines para verificar los daños ocasionados por los residuos sólidos que se acumularon tras el incidente, ocurrido recientemente frente al puerto del Callao. Entre los elementos hallados destacan plásticos, tecnopor y cintas de embalaje que ahora amenazan el equilibrio del ecosistema marino.

Durante la inspección, los especialistas del Minam estuvieron acompañados por representantes de la Municipalidad de Ventanilla. En la visita, las autoridades locales expusieron el plan de acción para la limpieza de las zonas afectadas, que se llevará a cabo de forma progresiva en los próximos días. Según lo observado, ya se vienen realizando labores de recolección de residuos, aunque el Minam alertó sobre la necesidad de una intervención coordinada y urgente para evitar mayores impactos ambientales.

El especialista en gestión de residuos sólidos del Minam, José Esteban Jiménez, informó que se coordinarán acciones conjuntas con diversas instituciones para asegurar una respuesta rápida y eficaz. “Desde el sector Ambiente, articularemos con las entidades involucradas en la limpieza, a fin de realizar un trabajo conjunto más rápido y efectivo”, señaló durante la verificación.

Riesgo para la fauna marina por microplásticos y tecnopor

Minam alertó contaminación. (Foto: Andina)
Minam alertó contaminación. (Foto: Andina)

Uno de los puntos más críticos identificados durante la inspección es el riesgo que representan los residuos dispersos en el ecosistema marino. Si bien se hallaron objetos visibles como electrodomésticos y embalajes, también se detectó presencia de microplásticos y fragmentos de tecnopor, materiales que pueden ingresar fácilmente en la cadena alimentaria de peces, aves y mamíferos marinos.

“No solo hablamos de productos visibles, como electrodomésticos y plásticos, sino también de microplásticos y tecnopor que pueden fragmentarse y ser ingeridos por peces, aves y mamíferos marinos, lo cual pone en riesgo su alimentación”, advirtió Jiménez.

Como parte del proceso de recuperación de las playas, el Minam informó que se trabajará en coordinación con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú. El objetivo es asegurar que las acciones de limpieza se ejecuten no solo en la superficie de las playas, sino también en zonas intermareales y bajo el nivel del mar, donde podrían haberse acumulado residuos flotantes.

contenedores - Callao
contenedores - Callao

Cabe recordar que el tecnopor es un material prohibido en el Perú desde la entrada en vigor de la Ley N.° 30884 en 2021, norma que regula el uso de plástico de un solo uso y los envases descartables. Su presencia en las costas representa una infracción ambiental y una amenaza directa para las especies marinas.

Durante el recorrido por las playas de Ventanilla, los técnicos constataron que algunas acciones de limpieza ya habían comenzado, pero enfatizaron que será necesaria una intervención más profunda y sostenida para revertir el daño ocasionado por los residuos dispersados desde los contenedores.

El Minam reiteró que este tipo de eventos pone en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de control sobre el transporte y manipulación de cargas en zonas marítimas, así como fortalecer la fiscalización ambiental y la gestión de residuos en casos de emergencia.

Por lo pronto, las autoridades ambientales y municipales han solicitado a la población evitar ingresar a las zonas afectadas mientras duren los trabajos de limpieza, al tiempo que se exhorta a las empresas involucradas en el incidente a colaborar activamente con el retiro del material vertido y la recuperación del entorno natural.

Temas Relacionados

ContenedoresMarina de GuerraPuerto del CallaoMinamperu-noticias

Últimas Noticias

Gobierno cambia de postura y acelerará ejecución del tren Lima-Chosica, anunció defensor del Pueblo ante Rafael López Aliaga

El titular de la Defensoría, Josué Gutiérrez, señaló que fue “autorizado” por el Gobierno para dar el anuncio. Por su parte, el alcalde informó que presentará un decreto de urgencia para viabilizar el proyecto

Gobierno cambia de postura y

Madre de ‘El Monstruo’ presenta certificado de discapacidad severa, pero Fiscalía pone en duda veracidad de documento

El Ministerio Público informó que aún no se ha podido confirmar la autenticidad del documento presentado por Martina Hernández, quien permanece detenida desde dos meses y enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva

Madre de ‘El Monstruo’ presenta

Rafael López Aliaga anuncia que MML no pagará defensa legal solicitada por Susana Villarán: “Saque plata de lo que ha robado”

El alcalde de Lima rechazó la solicitud que la exalcaldesa cursó a la MML a mediados de julio. “Después de haber quebrado la municipalidad, la ladrona, sinvergüenza, todavía quiere plata para abogado”, dijo en un acto oficial

Rafael López Aliaga anuncia que

Muere en Huánuco una niña víctima de violación que fue forzada a dar a luz: “Es el reflejo del abandono del Estado”

Una menor víctima de abuso sexual y forzada a seguir con el embarazo falleció después del parto, sin acceso a atención médica. Organizaciones y especialistas advierten que el caso revela deficiencias estatales y obstáculos para acceder al aborto terapéutico

Muere en Huánuco una niña

Este es el popular condimento usado en la cocina peruana que tiene poderosos beneficios para la salud del cerebro

Se trata de un condimento esencial en platos como el arroz con pollo, el ají de gallina o los guisos caseros

Este es el popular condimento
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la crisis

En medio de la crisis en el Garrahan, la oposición aprobó en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
Fabián Cubero habría denunciado a

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”

Homero Pettinato reaccionó a una sesión de fotos sensual de Sofía Gonet

Yanina Latorre contó la razón por la que Diego Latorre no quiso festejar su cumpleaños: “No es su estilo”

Alberto Cormillot reveló las claves para mantenerse vigente a los 86 años