Perú

¿Dieta en redes o consejo profesional? Minsa recuerda que la Línea 113 también orienta sobre alimentación saludable

Frente al auge de dietas sin respaldo científico, el Ministerio de Salud del Perú refuerza su canal de atención gratuita para brindar información nutricional confiable a la ciudadanía

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Foto: Andina
Foto: Andina

En un escenario donde las redes sociales se han convertido en fuente habitual de consejos sobre salud, ejercicio y alimentación, el Ministerio de Salud (Minsa) recuerda que la Línea 113 – opción 3, sigue activa y brinda orientación gratuita y profesional sobre nutrición en todo el país. A través de este canal telefónico y digital, cualquier ciudadano puede acceder a información confiable para mejorar su dieta, prevenir enfermedades y adoptar hábitos alimentarios sostenibles.

Durante el 2025, ya se han registrado 6.238 orientaciones nutricionales por medio de la Línea 113, lo que refleja una creciente inquietud de la población por cuidar su alimentación. El servicio está dirigido por profesionales del área de salud, quienes brindan respuestas personalizadas en función de la edad, condición médica y necesidades de cada usuario.

Este esfuerzo se enmarca también en la conmemoración del Día del Nutricionista Peruano, celebrado cada 6 de agosto, fecha que busca destacar la labor de estos profesionales en la promoción de estilos de vida saludables.

Cuando la publicidad promueve excesos,
Cuando la publicidad promueve excesos, el nutricionista se convierte en guía. Con paciencia y pedagogía, combate mitos y reconstruye el vínculo entre comida y salud. (Freepik)

Consejos del Minsa para una mejor alimentación

El Minsa ha difundido recomendaciones prácticas para fortalecer los hábitos alimentarios desde el hogar. Entre ellas, resalta la importancia de incluir frutas y verduras en la dieta diaria. Estos alimentos aportan fibra, vitaminas y agua, lo que ayuda a mantener el cuerpo hidratado y con una mejor digestión. Se sugiere consumir frutas como snacks en media mañana o media tarde, y acompañar las comidas con ensaladas variadas.

Otro punto clave es la lectura del etiquetado de los productos envasados. El ministerio exhorta a identificar los octógonos de advertencia, que indican altos contenidos de azúcar, sodio o grasas saturadas. Esta información permite tomar decisiones más conscientes al momento de comprar alimentos.

Asimismo, se promueve el consumo de preparaciones caseras, en lugar de productos ultraprocesados. Elegir alimentos naturales no solo mejora la nutrición, sino que también reduce el riesgo de enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2 o los males cardiovasculares.

Fomentar buenos hábitos alimentarios desde la infancia es otra prioridad. Un patrón saludable desde los primeros años puede traducirse en una adolescencia con mayor conciencia alimentaria y una adultez con menor exposición a enfermedades crónicas.

¿Cómo acceder a la Línea 113?

Durante el 2024, la Línea 113 registró un total de 14.541 atenciones nutricionales, siendo los principales beneficiarios adultos (7.247) y adultos mayores (4.861). Además del servicio telefónico, el Minsa ofrece atención digital a través de WhatsApp y Telegram a los números 955 557 000 y 952 842 623, respectivamente. También está disponible el correo electrónico infosalud@minsa.gob.pe.

Este canal de comunicación sigue siendo una herramienta fundamental para acercar a la población a información verificada sobre nutrición y salud pública, en un contexto donde el acceso a datos confiables se vuelve cada vez más crucial.

Temas Relacionados

NutriciónMinsaLínea 113peru-noticias

Últimas Noticias

Gobierno Regional Metropolitano de Lima lanza convocatoria de trabajo y ofrece salarios de hasta S/ 5.000

La GRML tiene una oferta de empleo vigente hasta el martes 12 de agosto. Solo podrán postular los titulados técnicos y licenciados universitarios de carreras como la Arquitectura, Comunicación, Marketing, etc

Gobierno Regional Metropolitano de Lima

Gian Piero Díaz se reencontró con Renzo Schuller, pero aclaró que continúa en Willax: “El origen es Combate”

El popular ‘Pipi’ relató el origen de ‘Combate’ y expresó su emoción por volver a compartir escenario con Schuller, aunque todavía no han hablado sobre su distanciamiento. Además, señaló que no entiende cómo se dio su presencia en el programa, ya que sigue bajo contrato con Willax

Gian Piero Díaz se reencontró

Exjefe de ‘Combate’ reaparece en ‘EGG’ y celebra el reencuentro de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: “Qué bonita fotografía”

En medio de un ambiente cargado de recuerdos y bromas, los presentadores recibieron el saludo del icónico personaje que los acompañó en sus mejores años de dupla. La emoción fue evidente

Exjefe de ‘Combate’ reaparece en

Diealis y Angye Zapata viven tenso momento en restaurante: ¿transmisión fue interrumpida por su novio?, y él acabó en la comisaría

La aparición de la presunta pareja de la modelo generó tensión y obligó a cortar la transmisión en vivo. El streamer alegó que la modelo se sentía mal y se retiró. Luego, él terminó en la comisaría por razones aún desconocidas

Diealis y Angye Zapata viven

Bernardo Cuesta no tira la toalla del Torneo Clausura 2025 tras negativo inicio de Melgar: “Queda mucho por delante“

El delantero ‘rojinegro‘ aseguró que el equipo “revertirá“ la situación y envió disculpas a la hinchada del ‘dominó‘, que viene de presenciar un amargo empate a uno frente a Juan Pablo II de Chongoyape

Bernardo Cuesta no tira la
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la crisis

En medio de la crisis en el Garrahan, la oposición aprobó en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
La llamativa decisión de Eva

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”

Lali Espósito compartió el detrás de escena de sus shows en Cuyo: “¡Así cerramos la primera etapa de la gira!”

El emotivo saludo de Gastón Pauls a su hermana Anita en el día de su cumpleaños: “Te admiro tanto”

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”