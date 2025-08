Renzo Schuller y Gian Piero Díaz: El inicio de su distanciamiento y su posible reconciliación en el set de EEG

Renzo Schuller sobre regreso de Gianpiero Díaz a EEG: "No lo veía hace tiempo" | América TV

El martes 5 de agosto, la televisión peruana fue testigo de un momento inesperado que removió emociones en más de un televidente: Renzo Schuller y Gian Piero Díaz reaparecieron juntos en el set de Esto es Guerra, marcando así un reencuentro que parecía improbable desde su separación profesional en 2019.

La noticia no solo sorprendió por la aparición conjunta de esta recordada exdupla, sino también por el simbolismo que encierra: el regreso de una amistad que se creía rota.

Renzo y Gian Piero fueron durante años los rostros principales de Combate, el primer reality de competencia en el Perú, emitido por ATV desde 2011 hasta fines de 2018. Su química, carisma y complicidad traspasaban la pantalla, al punto que muchos televidentes los consideraban una dupla inseparable, conocidos con cariño como “Shushu” y “Pipi”. Juntos no solo construyeron una exitosa carrera televisiva, sino también una amistad sólida y hasta una empresa en común.

Esto es Guerra reúne a Renzo Schuller y Gian Piero Díaz después de su ruptura profesional en 2019. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

¿Por qué se habría terminado su amistad?

Sin embargo, cuando Combate llegó a su fin el 28 de diciembre de 2018, esa relación comenzó a fracturarse. Las emotivas palabras de despedida que ambos ofrecieron aquella noche hoy resuenan con otro matiz. “Estaremos en el corazón de ustedes por el resto de nuestras vidas”, decía Renzo entre lágrimas.

Por su parte, Gian Piero agradecía a las familias que los habían acogido cada noche: “Cuando la noticia del final llega, se te estruja un poco el corazón”.

Gian Piero Díaz

Poco después, se desató el distanciamiento. En 2019, el actor ojiverde aceptó la conducción de Esto es Guerra, el reality rival que durante años había sido competencia directa de Combate. Esta decisión fue interpretada por muchos —y por el propio Schuller, según diversos rumores— como una traición profesional. El hecho de que Gian Piero no le informara previamente a Renzo habría agudizado la tensión.

A pesar del ruido mediático, Gian Piero nunca se refirió con dureza a su examigo. Al contrario, en distintas entrevistas, mantuvo un tono conciliador. En una conversación con el diario Trome, incluso afirmó: “Renzo es un excelente conductor, persona, y siempre le voy a desear lo mejor. Yo no descarto absolutamente nada en la vida, menos después de la pandemia”.

Renzo Shuller no descarta ingresar a Esto es Guerra en unos meses. (Foto: Instagram)

Renzo Shuller entra a Esto es Guerra

Por su parte, Renzo Schuller siguió su camino. Condujo programas como El Show Después del Show y se mantuvo en otros proyectos hasta que, en mayo de este año, sorprendió al asumir la conducción de Esto es Guerra, ocupando el lugar que había dejado libre María Pía Copello.

Su incorporación al mismo programa donde años atrás Gian Piero había generado controversia, despertó aún más preguntas sobre la posibilidad de un reencuentro.

Ambos coincidieron en enfocarse en el presente, dejando atrás lo no dicho, y mostrando complicidad ante cámaras como en sus mejores épocas juntos. (América TV)

Gian Piero Díaz y su cariño intacto por Renzo Shuller

Durante una visita de Gian Piero Díaz al set de Amor y Fuego, fue inevitable que se le preguntara sobre su relación con Schuller. Con serenidad y respeto, dejó claro que el cariño por su excompañero seguía intacto.

“Eso de que no se pueden ni ver, no va por ahí. Tenemos muchas diferencias y también muchas coincidencias... por respeto a esa linda amistad, al cariño que le tengo a él todavía y a su familia, no voy a comentar más”, sostuvo. Además, abrió la puerta a una posible reconciliación, al asegurar:

“En algún momento esto se va a solucionar con el tiempo. Maldad nunca ha habido entre los dos, por lo tanto, no hay razón para no volver a hablarnos”.

A su lado, Rossana Fernández-Maldonado, su actual compañera en la conducción de Esto es Bacán, también se pronunció con cautela, pero con optimismo. “Se adoran, pero es rollo de ellos. Soy amiga de ambos, y con el tiempo habrá oportunidad para que conversen”, expresó, deseando que ese lazo de amistad vuelva a fortalecerse.

Gian Piero Díaz prohíbe a su hija tener redes sociales.

Renzo Shuller y Gian Piero Díaz se reencuentran en EEG

Y así, contra todo pronóstico, la pantalla volvió a unir a Renzo y Gian Piero, no como parte de una estrategia televisiva más, sino como testimonio de que las segundas oportunidades sí existen. Aunque no han declarado públicamente los motivos de este reencuentro ni si retoman una relación cercana fuera de cámaras, su sola presencia juntos en Pachacámac bastó para emocionar a los seguidores de siempre.

Quizá este reencuentro no sea solo televisivo. Quizá, como dice Gian Piero, con el tiempo, las heridas se curen, y la amistad que un día los unió vuelva a florecer. Lo cierto es que, para muchos, ver a Renzo Schuller y Gian Piero Díaz nuevamente compartiendo espacio fue un momento televisivo que apeló a la nostalgia, al perdón y a la esperanza.

La separación se mantuvo por más de cuatro años y estuvo marcada por falta de contacto, pese a su historial como una de las duplas más recordadas del entretenimiento. (América TV)