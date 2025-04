Salvador del Solar recurre al PJ por eventual inhabilitación del Congreso y sí puede pedir una medida cautelar

Un sector del Parlamento busca venganza contra Salvador del Solar por el cierre constitucional del Congreso de 2019. (Andina)

El presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Martín Vizcarra, Salvador del Solar, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra el Congreso por la inhabilitación arbitraria que se le pretende imponer por la disolución del Parlamento en 2019.

De acuerdo con la resolución a la que accedió Infobae, el recurso de Del Solar Labarthe llegó a la Primera Sala en lo Constitucional de Lima, que programó la audiencia única para el 12 de agosto de este año. Para dicho mes, el Pleno del Congreso ya habría votado el informe final que propone la inhabilitación por 5 años del exjefe del gabinete. No obstante, podría frenar el proceso provisionalmente con una medida cautelar.

Contra todo pronóstico, el expremier sí puede pedir una medida cautelar debido a que presentó la demanda antes de que entre en vigencia la Ley 32153. Esta norma aprobada por el Congreso modificó diversos artículos del Nuevo Código Procesal Constitucional para, entre otros, impedir medidas cautelares en procesos de amparo contra el Congreso y que se requieran 4 votos en el Tribunal Constitucional para declarar fundada una demanda competencial.

Amparo de Salvador del Solar contra el Congreso ya fue admitido.

Sin embargo, estas reformas solo eran de aplicación inmediata para los casos que se encontraban en el TC. Esta fue una jugada del Parlamento para intentar ganar el proceso competencial contra el Poder Judicial por el caso de las inhabilitaciones de los consejeros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Inés Tello y Aldo Vásquez.

Para el resto de procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley 32153, “se tramitan de conformidad con las reglas procesales vigentes cuando iniciaron, hasta su culminación”. Es decir, la demanda de amparo de Salvador del Solar se tramita con las reglas que sí permiten que se emita una medida cautelar para frenar una decisión del Congreso.

Los cargos contra Salvador del Solar

Un sector revanchista del Congreso busca la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra y del expremier Salvador del Solar por el cierre constitucional del Parlamento fujimorista de 2019. Ello luego de la denegación fáctica de la cuestión de confianza que se formuló para que se modifique la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Dicho sector conoce que la disolución del Congreso de ese año fue validada por el Tribunal Constitucional de esa época. Aunque el nuevo colegiado de magistrados discrepa de dicha decisión, ello no deja sin efecto lo primero.

Momento en el que el expremier Salvador del Solar plantea cuestión de confianza ante el Pleno en 2019

Pese a ello, se pretender inhabilitar a Salvador del Solar. “La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; Salvador Del Solar Labarthe no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, dice el informe final.

Esta no es la única arbitrariedad que el Congreso pretender dejar pasar para vengarse del expremier. También omiten dolosamente que su prerrogativa de antejuicio político venció, es decir, ya no puede ser sancionado políticamente.

Y es que, Del Solar Labarthe dejó la Presidencia del Consejo de Ministros el 30 de septiembre de 2019 al haberse negado la cuestión de confianza. Por lo tanto, el plazo que tenía el Poder Legislativo para intentar sancionarlo por alguna supuesta infracción que cometió durante su mandato venció en setiembre de 2024. Pese a que se planteó el archivo de la denuncia constitucional por prescripción, el Parlamento continúa con su cazería de enemigos políticos.

El informe final, elaborado por el fujimorista Héctor Ventura, ya fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, y pronto deberá ser sometido a votación final en el Pleno del Congreso.