Carlos Villagrán felicita a público de su circo por abuchear a Florinda Meza y pide más fuerza: “Ojalá que le llegue a la vieja roñosa”

Carlos Villagrán, conocido internacionalmente por su papel de Quico en “El chavo del 8”, desató controversia tras emitir un comentario irónico sobre Doña Florinda, personaje interpretado por Florinda Meza. El incidente se produjo durante una función de “Kiko y el mega circus”, donde el actor mexicano, fiel a su estilo, mezcló la nostalgia con el humor ácido.

Durante el espectáculo, el actor apareció en escena con su tradicional atuendo y realizó una referencia al número de integrantes originales del elenco que permanecen vivos. “Ya nada más quedamos cuatro. La Chilindrina, Quico, Ñoño y Doña Florinda”, comentó Villagrán, aludiendo a la desaparición de varias figuras emblemáticas de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños.

Los asistentes no dudaron en abuchear al escuchar el nombre del personaje de Doña Florinda, generando una inesprerada reacción de Villagrán. “Ahora sí, con más fuerza. Estuvo muy bien eso. Ojalá que le llegue a las orejas a la vieja roñosa”, dijo el entrañable personaje, incitando a que este abucheo sea más fuerte.

Es así como Carlos Villagrán repitió la misma frase, logrando que sea más fuerte la funa. Esta reacción fue acompañada con una frase sarcática. “Lo que pasa es que Doña Florinda cada que se duerme, la velan”, afirmó el comediante, en una línea que desató risas y murmullos entre algunos presentes.

El tono fue interpretado como un ataque personal hacia su colega, con quien ha tenido más de un enfrentamiento a lo largo de su carrera. Las diferencias entre ambos han sido públicas desde hace décadas, intensificadas por declaraciones en los medios y la exposición que tuvieron durante y después de la era de “El chavo del 8”.

El video no tardó en ser comparrtido en redes, generando la reacción de los usuarios de las redes sociales. Muchos tomaron con humor esta reacción, mientras que otros no tomaron a bien el “ataque a Florinda Meza”.

¿Carlos Villagrán y Florinda Meza fueron novios?

El actor mexicano ha reconocido, en otras ocasiones, que mantuvo una relación cercana con Florinda Meza fuera de cámaras. Sin embargo, ha aclarado que no se trató de un noviazgo formal sino de encuentros esporádicos. “No fue ni noviazgo, fue una cosa así que sucedió... Me invitaba a su casa, me pedía que la llevara a lugares... Yo creo que por eso no quiere hablar ella”, mencionó Villagrán durante una entrevista anterior.

Por su parte, Florinda Meza ha optado por el silencio y la reserva respecto a las indirectas y declaraciones de Villagrán. La actriz sigue vigente en redes sociales y diversos proyectos, pero evita pronunciarse sobre los roces generados entre antiguos miembros del reparto.

En otro momento de la conferencia, Carlos Villagrán se refirió a la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, la producción que aborda la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños y que explora los conflictos detrás del icónico elenco. El actor mexicano pidió respeto por su labor artística y recalcó la importancia de que sea el público quien evalúe su trabajo.

“Yo hice mi trabajo, ahí está mi trabajo. Ustedes me pueden juzgar, yo no tengo nada por qué hablar mal de nadie”, señaló ante los medios.

Sin embargo, aunque buscó evitar comentarios directos ante los medios de comunicación, Villagrán fue grabado fuera de cámaras calificando al guion de la serie como “una porquería”, dejando clara su postura adversa.

El actor reconoció, además, su respeto por la memoria de Gómez Bolaños y aclaró que no tenía críticas contra quien ya no puede defenderse. Finalmente, recordó que la construcción del personaje de Quico fue fruto de su propia creatividad, afirmando que no recibió dirección concreta para el rol, en referencia a Roberto Gómez Bolaños.

