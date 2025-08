Carlos Villagrán rompe el mito sobre su salida de ‘El Chavo del 8’: “No me salí, ¡me sacaron del programa!”

Carlos Villagrán rompe en llanto al recordar su salida de ‘El Chavo del 8’: “Me quedé sin trabajo más de un año”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Carlos Villagrán, el entrañable actor mexicano que dio vida al inolvidable ‘Kiko’ en la serie ‘El Chavo del 8’, rompió el silencio y compartió una de las confesiones más impactantes de su trayectoria artística.

Durante años se creyó que su salida del programa fue una decisión personal, pero ahora, con 81 años y una carrera llena de anécdotas, el actor ha decidido contar su verdad: él no renunció, lo sacaron del programa que lo convirtió en una figura reconocida en toda América Latina.

En una entrevista para el programa ‘Esta noche’, Villagrán se mostró sincero y emotivo al hablar de este capítulo que marcó profundamente su vida. Con voz firme, pero también con evidente carga emocional, explicó lo que realmente sucedió en aquellos años en que ‘El Chavo del 8’ era el fenómeno televisivo más importante del continente.

“Dicen que yo me salí del programa. ¡Mentira!, yo no me salí del programa, ¡me sacaron del programa!”, exclamó. La razón, según reveló, fue el éxito descomunal de su personaje, ‘Quico’, que terminó opacando a otras figuras del elenco.

Para muchos fanáticos del programa, esta revelación cambia por completo la narrativa que habían creído durante décadas. Villagrán sugirió, sin dar nombres directamente, que su retiro fue impulsado por los celos y tensiones que provocó la creciente popularidad de su personaje.

Aunque evitó mencionar de manera explícita a Roberto Gómez Bolaños, creador del programa y actor que interpretaba al Chavo, la alusión fue más que clara. “Quico se les fue arriba en popularidad y me sacaron”, sostuvo, sin ocultar la herida que aún parece latente.

Se quedó sin trabajo

El golpe fue duro, y el vacío que dejó su salida no fue solo profesional. Villagrán confesó que, al quedarse sin trabajo, atravesó una de las etapas más oscuras de su vida. “Me quedé sin trabajo más de un año. Lloraba, porque sí lloraba, porque tenemos ese sentimiento”, compartió con honestidad.

El actor, que durante tanto tiempo hizo reír a millones, recordó esos días con los ojos vidriosos. Detrás de la imagen alegre de ‘Kiko’, había un hombre enfrentando la incertidumbre, la frustración y la tristeza de verse apartado de un proyecto que sentía suyo.

Pero la historia no terminó ahí. Ante la falta de oportunidades en México y con la necesidad de seguir adelante, Villagrán encontró una salida inesperada: Venezuela. Fue ese país el que le abrió las puertas cuando más lo necesitaba.

Allí pudo continuar con su carrera artística, llevando su personaje a otros escenarios y manteniendo vivo el espíritu de ‘Quico’. No estuvo solo en esa travesía. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando narró cómo su colega y gran amigo, Ramón Valdés —quien interpretaba a ‘Don Ramón’— decidió acompañarlo. “Don Ramón se me acercó y me dijo ‘llévame’”, recordó Villagrán con cariño, dejando en claro el lazo inquebrantable que los unía.

Así, Carlos Villagrán, el eterno ‘Quico’, no solo se reafirma como un ícono de la comedia latinoamericana, sino también como un sobreviviente de los vaivenes del mundo del espectáculo. Hoy, su voz resuena no solo con nostalgia, sino con la dignidad de quien, a pesar de las adversidades, supo mantenerse fiel a sí mismo.

